Системы Patriot в Украине - фактически на "голодном пайке", - Игнат

Системы ПВО Patriot, эффективные против российских баллистических ракет, сегодня работают в условиях ограниченных запасов ракет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Дефицит ракет

Игнат объяснил, как сегодня Вооруженные силы Украины применяют системы Patriot, подчеркнув важность их технического обслуживания и поддержания боеготовности в условиях войны. По его словам, украинские военные на данный момент являются одними из самых опытных операторов этих комплексов.

В то же время он отдельно акцентировал внимание на дефиците ракет. Как отметил Игнат, президент в своих вечерних обращениях регулярно поднимает вопрос о необходимости пополнения запасов ракет для ПВО, в частности перехватчиков баллистических целей.

Интенсивность атак РФ

Речь идет прежде всего о ракетах PAC-3, которые считаются наиболее эффективными для уничтожения баллистических угроз в составе Patriot. Также применяются ракеты PAC-2 - изначально созданные для таких задач, но сейчас чаще используемые в качестве зенитных.

Игнат подчеркнул, что именно PAC-3 является лучшим инструментом для противодействия баллистическим атакам. Он напомнил, что за зиму противник выпустил более 700 ракет, значительная часть из которых была баллистической - в частности "Кинжалы", "Искандеры", KN-23 и С-400.

За три месяца зафиксировали примерно 15 массированных ракетных ударов, не считая ежедневных атак дронами "Шахед" по территории Украины.

Такие интенсивные обстрелы, по его словам, привели к сокращению запасов ракет не только для Patriot, но и для других западных систем ПВО, в частности NASAMS и IRIS-T.

Поставки ракет

Игнат отметил, что Украина в настоящее время применяет беспрецедентно широкий спектр средств противовоздушной обороны, однако испытывает острую нехватку боеприпасов.

"Системы Patriot, способные сбивать баллистические ракеты, фактически находятся на "голодном пайке", - подчеркнул он.

Он также добавил, что руководство страны активно работает на дипломатическом уровне для обеспечения поставок ракет, ведя переговоры как с военными, так и с политическими представителями различных государств Европы и мира.

Речь идет даже о возможности точечных поставок, ведь, по словам Игната, даже небольшие объемы ракет могут существенно усилить защиту от массированных баллистических атак.

