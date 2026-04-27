Системы Patriot в Украине - фактически на "голодном пайке", - Игнат

Системы ПВО Patriot, эффективные против российских баллистических ракет, сегодня работают в условиях ограниченных запасов ракет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Дефицит ракет

Игнат объяснил, как сегодня Вооруженные силы Украины применяют системы Patriot, подчеркнув важность их технического обслуживания и поддержания боеготовности в условиях войны. По его словам, украинские военные на данный момент являются одними из самых опытных операторов этих комплексов.

В то же время он отдельно акцентировал внимание на дефиците ракет. Как отметил Игнат, президент в своих вечерних обращениях регулярно поднимает вопрос о необходимости пополнения запасов ракет для ПВО, в частности перехватчиков баллистических целей.

Интенсивность атак РФ

Речь идет прежде всего о ракетах PAC-3, которые считаются наиболее эффективными для уничтожения баллистических угроз в составе Patriot. Также применяются ракеты PAC-2 - изначально созданные для таких задач, но сейчас чаще используемые в качестве зенитных.

Игнат подчеркнул, что именно PAC-3 является лучшим инструментом для противодействия баллистическим атакам. Он напомнил, что за зиму противник выпустил более 700 ракет, значительная часть из которых была баллистической - в частности "Кинжалы", "Искандеры", KN-23 и С-400.

За три месяца зафиксировали примерно 15 массированных ракетных ударов, не считая ежедневных атак дронами "Шахед" по территории Украины.

Такие интенсивные обстрелы, по его словам, привели к сокращению запасов ракет не только для Patriot, но и для других западных систем ПВО, в частности NASAMS и IRIS-T.

Поставки ракет

Игнат отметил, что Украина в настоящее время применяет беспрецедентно широкий спектр средств противовоздушной обороны, однако испытывает острую нехватку боеприпасов.

"Системы Patriot, способные сбивать баллистические ракеты, фактически находятся на "голодном пайке", - подчеркнул он.

  • Он также добавил, что руководство страны активно работает на дипломатическом уровне для обеспечения поставок ракет, ведя переговоры как с военными, так и с политическими представителями различных государств Европы и мира.

Речь идет даже о возможности точечных поставок, ведь, по словам Игната, даже небольшие объемы ракет могут существенно усилить защиту от массированных баллистических атак.

Воздушные силы (3040) Игнат Юрий (662) Patriot (443) война в Украине (8121)
Топ комментарии
Дякую, повідомив офіційно в кремль, кращих агентів кремля в українській владі годі й шукати...
27.04.2026 23:45 Ответить
Ще одна підріла слаборозумова услід за своїм шефом дегенератом висралася.
Щоб ви розуміли - нас заставляють щорічно отримувати сертифікати з тестів із кібербезпеки в тій чи іншій формі. І в матеріалах підготовки до тих тестах всюди наголошується одне й те саме - без дозволу керівництва і повноважень військовослужбовець - НЕ речник - не має права розповісти про службу майже ***** - бо там розголошення будь-якої херні типу з чим сьогодні суп у столовці був - з перловкою чи з горохом - ледь не тягне на держ. зраду. А тут уйобище прямо сигналізує противнику - час навалити обстріл балістикою - і йому за це ціле *****.
27.04.2026 23:51 Ответить
Що там чутно про 3000 фламінго ,щось затихло.Презентувати макети нових ракет-дуже потужно
28.04.2026 00:03 Ответить
в кремль все докладывается день в день, тем более складские остатки ракет к петриотам
не стройте иллюзий.
28.04.2026 00:54 Ответить
Своє лупіть. 5 рік війни купа спеців і можливостей.Беріть старе переробіть і вперед на готовому просторі.
27.04.2026 23:50 Ответить
Українська компанія Fire Point, яка виробляє крилаті ракети Flamingo і далекобійні дрони, працює над власною системою протиповітряної оборони. У компанії кажуть, що хочуть зробити дешевшу альтернативу американській Patriot.

Про це Reuters розповів співзасновник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман.

За словами Штілермана, Fire Point веде переговори з європейськими компаніями щодо запуску нової системи вже наступного року. Компанія хоче знизити вартість перехоплення балістичної ракети до менш ніж $1 млн. Зараз вартість ракет для систем Patriot сягає $3-4 млн за ракету. За даними видання, для перехоплення однієї цілі треба застосувати декілька ракет.

На стримі Сергія Стерненка Штілерман розповів, що пуск української ракети буде коштувати в рази дешевше, ніж з Patriot. Якщо ракета буде оснащена головкою самонаведення, то вартість пострілу складатиме приблизно $750 тисяч. Якщо без неї - близько $500 тисяч. За словами Штілермана, навіть без самонаведення ракета буде перехоплювати цілі завдяки координатам.

«Ми залучили низку європейських компаній для цього. Головне, що ми робимо все за власні гроші і не беремо гроші у держав. Залучити кошти почнемо після першого успішного збиття», - розповів він.

Reuters пише, що Fire Point визнає нестачу компетенцій у кількох напрямах, зокрема в радарах, системах наведення і зв'язку. Саме тому компанія зацікавлена у співпраці з європейськими партнерами. Ймовірно, йдеться про таких виробників радіолокаційних рішень, як ******, Hensoldt, Saab і Thales.

Перше перехоплення українським аналогом Patriot планують на кінець 2027 року.
27.04.2026 23:58 Ответить
То пиз*ец, порхатые - на все руки от скуки.
28.04.2026 00:09 Ответить
шпілєрман-це такий собі "міндіч". тільки той крав на енергетиці, а штілєрман і ко крадуть на озброєнні. не здивуюсь, якщо цього опудала оголосять в розшук за те що не виготовив ні однієї робочої фламінги.
28.04.2026 00:10 Ответить
Fire Point робить тільки Фальш Понти
28.04.2026 00:16 Ответить
Нью Васюки від Штіллєрмана. Остап Бендер відпочиває. Свого часу Орлуша написав про Тігіпко, але підходить і до Штілєрмана:
"А если вдруг Отчизне станет худо,
А если вдруг в страну придет беда,
Он, только что возникший ниоткуда,
Исчезнет вновь, обратно в никуда...".
28.04.2026 01:19 Ответить
Це саме той штилірман, котрий до 14 року жив у рашці та виконував замовлення мо рф по якійсь херні. При чому не має ні освіти в області ракетобудування, ні досвіду по будуванню, ні фахівців з ракетобудування.
28.04.2026 03:32 Ответить
Так, своє є своє.З часом це питання зникне з об'єктивних причин. Коли після Трампа президентом стане Венс і це не жарт!
27.04.2026 23:59 Ответить
Ні спеців,ні можливостей,це не збірка китайського дрону за допомогою викрутки і ізолєнти!Варіант-домовитись про випуск вже розроблених систем,але при владі клоуна цього не буде.
27.04.2026 23:59 Ответить
Як це *****? А гроші на ракети?
27.04.2026 23:55 Ответить
Це просто гівномарафонний речник як колись був і істомін (до речі куди той бурят заховався?)
28.04.2026 00:17 Ответить
Ворог економить на профі-шпинунах, бо є "влада" коміків стендаперів блогерів.. все розкажуть. І Потужник і його люди
28.04.2026 00:04 Ответить
Слава слава Трирівневому Захисту!!
Всі хто не увіровав - той іпсо і думкозлочинець. Міндіч ЗАО фіре поінт вже створилу більш Потужну стстему !
28.04.2026 00:06 Ответить
Якраз пару днів вже новина, що Асашай ( usa) саме заклопотане, що їм мало буде ракет!! Тобто натяк кремлю - буде довгий період дира в ППО..
https://defence-ua.com/army_and_war/ukrajini_navrjad_varto_rozrahovuvati_na_raketi_do_patriot_u_ssha_zalishilos_po_15_21_protibalistichnij_raketi_na_zrk-22670.html
28.04.2026 00:14 Ответить
чекати прильотів.Доклад зроблено
28.04.2026 00:24 Ответить
Так у нас балістику майже не збивали,якщо підняти звіти від генштабу
28.04.2026 00:26 Ответить
Де ті хвалені фламінго,по шт в день.Зробили від сили 10шт і на тому кінець.За 5-ть років треба було робити свій пак-3 або4 і не надіятись, що сша будуть постійно надавати ракети.Але поки півень в сра..у не клюнув ніхто нічого не робив,а тепер вони з європейцями будуть щось там виробляти,але блі..ть скільки часу просрано.Той фаір поінт багато тільки *****..ь а ракет не видно, якщо раз в місять два фламінго полетять це за щастя.Те саме буде з балістикою,бо на інтервю *****..и розуму багато не потрібно..
28.04.2026 00:26 Ответить
кому він це повідомляє у вечірних зверненнях?!!
28.04.2026 01:01 Ответить
если по раде прилетит его зеленые посипакы с говном съедят, чтобы он быстрее мир подписывал
28.04.2026 01:02 Ответить
Цікаво, а міндічі і вся жидошобла про це повідомлені чи ніт?
28.04.2026 02:33 Ответить
 
 