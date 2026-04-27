Системы Patriot в Украине - фактически на "голодном пайке", - Игнат
Системы ПВО Patriot, эффективные против российских баллистических ракет, сегодня работают в условиях ограниченных запасов ракет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Дефицит ракет
Игнат объяснил, как сегодня Вооруженные силы Украины применяют системы Patriot, подчеркнув важность их технического обслуживания и поддержания боеготовности в условиях войны. По его словам, украинские военные на данный момент являются одними из самых опытных операторов этих комплексов.
В то же время он отдельно акцентировал внимание на дефиците ракет. Как отметил Игнат, президент в своих вечерних обращениях регулярно поднимает вопрос о необходимости пополнения запасов ракет для ПВО, в частности перехватчиков баллистических целей.
Интенсивность атак РФ
Речь идет прежде всего о ракетах PAC-3, которые считаются наиболее эффективными для уничтожения баллистических угроз в составе Patriot. Также применяются ракеты PAC-2 - изначально созданные для таких задач, но сейчас чаще используемые в качестве зенитных.
Игнат подчеркнул, что именно PAC-3 является лучшим инструментом для противодействия баллистическим атакам. Он напомнил, что за зиму противник выпустил более 700 ракет, значительная часть из которых была баллистической - в частности "Кинжалы", "Искандеры", KN-23 и С-400.
За три месяца зафиксировали примерно 15 массированных ракетных ударов, не считая ежедневных атак дронами "Шахед" по территории Украины.
Такие интенсивные обстрелы, по его словам, привели к сокращению запасов ракет не только для Patriot, но и для других западных систем ПВО, в частности NASAMS и IRIS-T.
Поставки ракет
Игнат отметил, что Украина в настоящее время применяет беспрецедентно широкий спектр средств противовоздушной обороны, однако испытывает острую нехватку боеприпасов.
"Системы Patriot, способные сбивать баллистические ракеты, фактически находятся на "голодном пайке", - подчеркнул он.
- Он также добавил, что руководство страны активно работает на дипломатическом уровне для обеспечения поставок ракет, ведя переговоры как с военными, так и с политическими представителями различных государств Европы и мира.
Речь идет даже о возможности точечных поставок, ведь, по словам Игната, даже небольшие объемы ракет могут существенно усилить защиту от массированных баллистических атак.
Про це Reuters розповів співзасновник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман.
За словами Штілермана, Fire Point веде переговори з європейськими компаніями щодо запуску нової системи вже наступного року. Компанія хоче знизити вартість перехоплення балістичної ракети до менш ніж $1 млн. Зараз вартість ракет для систем Patriot сягає $3-4 млн за ракету. За даними видання, для перехоплення однієї цілі треба застосувати декілька ракет.
На стримі Сергія Стерненка Штілерман розповів, що пуск української ракети буде коштувати в рази дешевше, ніж з Patriot. Якщо ракета буде оснащена головкою самонаведення, то вартість пострілу складатиме приблизно $750 тисяч. Якщо без неї - близько $500 тисяч. За словами Штілермана, навіть без самонаведення ракета буде перехоплювати цілі завдяки координатам.
«Ми залучили низку європейських компаній для цього. Головне, що ми робимо все за власні гроші і не беремо гроші у держав. Залучити кошти почнемо після першого успішного збиття», - розповів він.
Reuters пише, що Fire Point визнає нестачу компетенцій у кількох напрямах, зокрема в радарах, системах наведення і зв'язку. Саме тому компанія зацікавлена у співпраці з європейськими партнерами. Ймовірно, йдеться про таких виробників радіолокаційних рішень, як ******, Hensoldt, Saab і Thales.
Перше перехоплення українським аналогом Patriot планують на кінець 2027 року.
"А если вдруг Отчизне станет худо,
А если вдруг в страну придет беда,
Он, только что возникший ниоткуда,
Исчезнет вновь, обратно в никуда...".
Щоб ви розуміли - нас заставляють щорічно отримувати сертифікати з тестів із кібербезпеки в тій чи іншій формі. І в матеріалах підготовки до тих тестах всюди наголошується одне й те саме - без дозволу керівництва і повноважень військовослужбовець - НЕ речник - не має права розповісти про службу майже ***** - бо там розголошення будь-якої херні типу з чим сьогодні суп у столовці був - з перловкою чи з горохом - ледь не тягне на держ. зраду. А тут уйобище прямо сигналізує противнику - час навалити обстріл балістикою - і йому за це ціле *****.
