РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11928 посетителей онлайн
Новости Patriot для Украины
714 15

Украина должна оплатить контракт, чтобы системы ПВО Patriot из США поступили до 2030 года, — Зеленский

Зеленский назвал сроки поставки новых Patriot

Украина могла бы получить новые американские системы Patriot и боеприпасы к ним лишь около 2030 года из-за длительной очереди на производство, поэтому Киев начал искать альтернативные решения. Необходимо оплатить этот контракт, чтобы получить эти системы.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте 3 июня в Киеве, передает "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Договоренность по Patriot

"В 2025 году… у нас появилась возможность договориться с производителем из Соединенных Штатов Америки о системах новых Patriot, количество не могу разглашать, и соответственно количество ракет к этим системам. Очередь на PAC-2, на PAC-3, безусловно, на систему Patriot, измеряется в годах. И поэтому, если честно, этот новый пакет мы могли бы получить примерно с 2030 года. Это не устраивало меня, не устраивало нашу команду. Мы обсуждали, что мы можем найти, какие альтернативы могут быть", — сказал глава государства.

Президент сказал, что одной из альтернатив была договоренность с теми или иными странами об изменении очереди. Он пояснил, что Украина могла бы перейти вперед в очереди и получить систему раньше, но только если оплатит контракт.

Читайте также: Системы Patriot в Украине фактически на "голодном пайке", — Игнат

Контракт необходимо оплатить 

"И мы должны оплатить. И если мы рассчитывали только на партнерские деньги, а их до этого момента не было, или мы рассчитывали на кредит, на европейские деньги от замороженных активов, а они еще не пришли – мы должны что-то сделать, но оплатить этот контракт. Иначе все системы и ракеты придут в 30-м году", – заявил глава государства.

Зеленский добавил, что обязательства Министерства иностранных дел, СНБО и Минобороны сделать это, поскольку это безопасность для Украины.

"И если не поступают те или иные такие высокие объемы денег от партнеров, мы должны найти эти деньги. Неважно где. Но найти", — добавил президент.

Читайте также: Нидерланды оставляют Patriot для защиты хаба помощи Украине в Польше

Автор: 

Зеленский Владимир (24388) США (29503) Patriot (459)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Міндіч проплате 😁
показать весь комментарий
03.06.2026 18:32 Ответить
+2
Міндічі з Цукерманами скинуться? Ні? А чому?
показать весь комментарий
03.06.2026 18:36 Ответить
+1
Альтернатива есть(например в Ю. Корее), но Украине она не готова такое поставлять.
показать весь комментарий
03.06.2026 18:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Міндіч проплате 😁
показать весь комментарий
03.06.2026 18:32 Ответить
Двушечкой на москву?
показать весь комментарий
03.06.2026 18:34 Ответить
У Міндіча грошей на все вистачить ... ця війна укроКошерників так підняла фінансово - Стів Джобс з іншого світу спостерігає с заздрістю !
показать весь комментарий
03.06.2026 18:49 Ответить
Може трьошечькой😂
показать весь комментарий
03.06.2026 18:52 Ответить
Зеленського надходження до офшорів і крипторахунків, поза сумою нарахованою бухгалтерами в ДУС за його посадою, та ще гроші поза посадою від кабміндічів, з 2020 року, а також помічників ригоАНАЛІВ та моноШобли з ВРУ, були б залучені до закупівлі потреб в ОВТ сил ППО!!!
показать весь комментарий
03.06.2026 18:48 Ответить
Альтернатива есть(например в Ю. Корее), но Украине она не готова такое поставлять.
показать весь комментарий
03.06.2026 18:34 Ответить
Кажуть через те, що у розробці їхнього ППО брали участь... кацапи. Тому корейці і не хочуть/не можуть їх нам продати,

Цитата:

Ситуація тут така, що корейцям лячно продавати нам ці ЗРК. Хоча вони й посилаються на власні закони, мовляв, ми не продаємо озброєння країнам, що знаходяться у стані війни. Але ситуація з Еміратами і саудитами, виходить, інша (ОАЕ та Саудівська Аравія ще в 2022-2023 роках замовили собі ці ЗРК)

І тут варто згадати, а хто ж допомагав корейцям в розробці ЗКР першої ітерації KM SAM?
Правильно! Засраний «алмаз-антей» зі своєю 9М96.Тому про цей ЗРК на озброєнні СОУ можна забути.
показать весь комментарий
03.06.2026 18:58 Ответить
Міндічі з Цукерманами скинуться? Ні? А чому?
показать весь комментарий
03.06.2026 18:36 Ответить
«Це не влаштовувало мене, не влаштовувало нашу команду»
Нашу з ким? Що за зайва скромність?
показать весь комментарий
03.06.2026 18:36 Ответить
ВАЛОДЯ головне щоб твої кареша це не розікрали бо ти вонючий корупціонер
показать весь комментарий
03.06.2026 18:36 Ответить
Ядерку віддали, корисні копалини віддали. Що ще віддати?
показать весь комментарий
03.06.2026 18:37 Ответить
Хто на контролі? - бо знову гроші мимо каси
показать весь комментарий
03.06.2026 18:37 Ответить
Янелох, можешь асфальтом рассчитаться, в который ты ракетную программу Украины закатал.
показать весь комментарий
03.06.2026 18:42 Ответить
Може переходити на САМП - Ті - вони майже на рівні Петріот - тай ракет до американця катма
показать весь комментарий
03.06.2026 18:44 Ответить
198 млрд грн, які були за 7 років, з 2019 року, виведені з України, через 2.000 компашок-одноденок, неможливо провести безтучасті працівників не тільки Нацбанку, а й інших структур та фігурантів «зовнішньо економічної діяльності» з України!!
Зеленський з керівниками цих структур, дивно шукають гроші на посилення ППО України???
показать весь комментарий
03.06.2026 19:00 Ответить
 
 