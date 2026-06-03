Украина должна оплатить контракт, чтобы системы ПВО Patriot из США поступили до 2030 года, — Зеленский

Украина могла бы получить новые американские системы Patriot и боеприпасы к ним лишь около 2030 года из-за длительной очереди на производство, поэтому Киев начал искать альтернативные решения. Необходимо оплатить этот контракт, чтобы получить эти системы.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте 3 июня в Киеве, передает "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

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Договоренность по Patriot

"В 2025 году… у нас появилась возможность договориться с производителем из Соединенных Штатов Америки о системах новых Patriot, количество не могу разглашать, и соответственно количество ракет к этим системам. Очередь на PAC-2, на PAC-3, безусловно, на систему Patriot, измеряется в годах. И поэтому, если честно, этот новый пакет мы могли бы получить примерно с 2030 года. Это не устраивало меня, не устраивало нашу команду. Мы обсуждали, что мы можем найти, какие альтернативы могут быть", — сказал глава государства.

Президент сказал, что одной из альтернатив была договоренность с теми или иными странами об изменении очереди. Он пояснил, что Украина могла бы перейти вперед в очереди и получить систему раньше, но только если оплатит контракт.

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Контракт необходимо оплатить

"И мы должны оплатить. И если мы рассчитывали только на партнерские деньги, а их до этого момента не было, или мы рассчитывали на кредит, на европейские деньги от замороженных активов, а они еще не пришли – мы должны что-то сделать, но оплатить этот контракт. Иначе все системы и ракеты придут в 30-м году", – заявил глава государства.

Зеленский добавил, что обязательства Министерства иностранных дел, СНБО и Минобороны сделать это, поскольку это безопасность для Украины.

"И если не поступают те или иные такие высокие объемы денег от партнеров, мы должны найти эти деньги. Неважно где. Но найти", — добавил президент.

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