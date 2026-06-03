Украина должна оплатить контракт, чтобы системы ПВО Patriot из США поступили до 2030 года, — Зеленский
Украина могла бы получить новые американские системы Patriot и боеприпасы к ним лишь около 2030 года из-за длительной очереди на производство, поэтому Киев начал искать альтернативные решения. Необходимо оплатить этот контракт, чтобы получить эти системы.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте 3 июня в Киеве, передает "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
Договоренность по Patriot
"В 2025 году… у нас появилась возможность договориться с производителем из Соединенных Штатов Америки о системах новых Patriot, количество не могу разглашать, и соответственно количество ракет к этим системам. Очередь на PAC-2, на PAC-3, безусловно, на систему Patriot, измеряется в годах. И поэтому, если честно, этот новый пакет мы могли бы получить примерно с 2030 года. Это не устраивало меня, не устраивало нашу команду. Мы обсуждали, что мы можем найти, какие альтернативы могут быть", — сказал глава государства.
Президент сказал, что одной из альтернатив была договоренность с теми или иными странами об изменении очереди. Он пояснил, что Украина могла бы перейти вперед в очереди и получить систему раньше, но только если оплатит контракт.
Контракт необходимо оплатить
"И мы должны оплатить. И если мы рассчитывали только на партнерские деньги, а их до этого момента не было, или мы рассчитывали на кредит, на европейские деньги от замороженных активов, а они еще не пришли – мы должны что-то сделать, но оплатить этот контракт. Иначе все системы и ракеты придут в 30-м году", – заявил глава государства.
Зеленский добавил, что обязательства Министерства иностранных дел, СНБО и Минобороны сделать это, поскольку это безопасность для Украины.
"И если не поступают те или иные такие высокие объемы денег от партнеров, мы должны найти эти деньги. Неважно где. Но найти", — добавил президент.
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Цитата:
Ситуація тут така, що корейцям лячно продавати нам ці ЗРК. Хоча вони й посилаються на власні закони, мовляв, ми не продаємо озброєння країнам, що знаходяться у стані війни. Але ситуація з Еміратами і саудитами, виходить, інша (ОАЕ та Саудівська Аравія ще в 2022-2023 роках замовили собі ці ЗРК)
І тут варто згадати, а хто ж допомагав корейцям в розробці ЗКР першої ітерації KM SAM?
Правильно! Засраний «алмаз-антей» зі своєю 9М96.Тому про цей ЗРК на озброєнні СОУ можна забути.
Нашу з ким? Що за зайва скромність?
Зеленський з керівниками цих структур, дивно шукають гроші на посилення ППО України???