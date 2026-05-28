Нидерланды оставляют Patriot для защиты хаба помощи Украине в Польше

Нидерланды продлили миссию системы противовоздушной обороны Patriot, которая защищает ключевой логистический центр помощи Украине в Польше.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме министра обороны Нидерландов Дилан Ешилгез-Зегериус в Палату представителей, сообщает "Европейская правда".

Patriot останется до декабря

Ранее миссия нидерландской системы Patriot должна была завершиться в начале июня, однако теперь ее продлили еще на шесть месяцев.

В письме отмечается, что логистический центр в Польше является частью программы НАТО по оказанию помощи и обучению в области безопасности для Украины – NSATU.

Именно через этот хаб в Украину поступает военная техника от стран Альянса.

В Нидерландах подчеркнули, что развертывание Patriot позволяет безопасно обеспечивать работу логистического центра и является важной частью поддержки Украины.

"Patriot – это важная, но и дефицитная система противовоздушной обороны, особенно с учетом текущей международной ситуации в сфере безопасности с многочисленными конфликтами. Продолжая развертывание Patriot, Нидерланды отвечают на просьбы НАТО и Польши", – заявила глава Минобороны Нидерландов.

Хаб в Жешуве прикрывают несколько систем ПВО

С декабря 2025 года Нидерланды обеспечивают защиту крупного логистического центра НАТО в польском Жешуве.

Помимо Patriot, там также используют системы NASAMS и комплексы противодействия дронам.

В Польше останутся около 150 нидерландских военных. Остальные системы ПВО должны вернуться в Нидерланды в июне.

До этого защиту логистического хаба обеспечивала миссия Вооруженных сил Германии Air and Missile Defense Task Force, которая также использовала системы Patriot.

Захист без захисту. Допомога без допомоги. Скільки ще потрібно смертей в Україні, щоб нарешті почали допомагати по-справжньому?
28.05.2026 17:45 Ответить
Хорошо, шо вообще помогают. У Украины нет союзников, только дружественные страны. Будем благодарны.
28.05.2026 17:58 Ответить
Від кого захищають. Від мігрантів?
28.05.2026 18:16 Ответить
Воно дефіцитне навіть коли НАТО не воює. Можна описатися від сміху.
28.05.2026 18:22 Ответить
 
 