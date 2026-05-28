Нідерланди залишають Patriot для захисту хабу допомоги Україні у Польщі

Нідерланди продовжили місію системи протиповітряної оборони Patriot, яка захищає ключовий логістичний центр допомоги Україні у Польщі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у листі міністерки оборони Нідерландів Ділан Єшилгьоз-Зегеріус до Палати представників, повідомляє "Європейська правда".

Patriot залишиться до грудня

Раніше місія нідерландської системи Patriot мала завершитися на початку червня, однак тепер її продовжили ще на шість місяців.

У листі зазначається, що логістичний центр у Польщі є частиною програми НАТО з надання допомоги та навчання в галузі безпеки для України – NSATU.

Саме через цей хаб в Україну надходить військова техніка від країн Альянсу.

У Нідерландах наголосили, що розгортання Patriot дозволяє безпечно забезпечувати роботу логістичного центру та є важливою частиною підтримки України.

"Patriot – це важлива, але й дефіцитна система протиповітряної оборони, особливо з огляду на поточну міжнародну безпекову ситуацію з численними конфліктами. Продовжуючи розгортання Patriot, Нідерланди відповідають на прохання НАТО та Польщі", – заявила очільниця Міноборони Нідерландів.

Хаб у Жешуві прикривають кілька систем ППО

З грудня 2025 року Нідерланди забезпечують захист великого логістичного центру НАТО у польському Жешуві.

Окрім Patriot, там також використовують системи NASAMS та комплекси протидії дронам.

У Польщі залишатимуться близько 150 нідерландських військових. Інші системи ППО мають повернутися до Нідерландів у червні.

До цього захист логістичного хабу забезпечувала місія Збройних сил Німеччини Air and Missile Defense Task Force, яка також використовувала системи Patriot.

