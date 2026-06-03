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Новини Розбудова ППО в Україні
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Контракт на Patriot досі не готовий: Зеленський дав посадовцям тиждень і пригрозив кадровими висновками

зеленський та петріот

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо додаткових шляхів постачання ППО в Україну - систем та ракет для них.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Постачання затягується

За його словами, наразі є домовленість на найвищому політичному рівні про придбання "петріотів", і ця домовленість очікує на реалізацію на рівнях фінансовому, юридичному, технічному. Втім, очікування затягнулося.

"Були на нараді сьогодні представники Міністерства оборони та МЗС, РНБО, дипломатичної команди Офісу. Завдання абсолютно чітке - пришвидшитись із цим контрактом по "петріотам", і це персональна відповідальність залучених посадовців. Кошти з європейського пакету підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро та інші наші фінансові ресурси повинні працювати максимально оперативно для виконання саме тих завдань, які забезпечують українцям захист життя", - наголошує глава держави.

За його словами, на жаль, станом на сьогодні навіть юридичні кроки ще не пропрацьовані по цьому контракту.

Можливі кадрові висновки

"Поставив фінальний строк - тиждень на всі підготовчі кроки. Розраховую на доповідь в пʼятницю: або ясність щодо реалізації нашої домовленості по "петріотах", або серйозні кадрові висновки", - резюмує глава держави.

Що передувало?

Автор: 

Зеленський Володимир (27909) Patriot (494)
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Топ коментарі
+20
"Царь хароший-боярє плахіє". Не розраховуй наї@ати когось, клован. Це твоя персональна відповідальність.
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03.06.2026 13:27 Відповісти
+16
Так контоакт - це за бабки, а бабок нема - з'їв кешбек, тєлємарафон і Міндіч сотоварісчі.
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03.06.2026 13:24 Відповісти
+15
«Пригрозив кадровими висновками» - скільки б ця гнида пробула на посаді президента, якби народ міг робити такі ж кадрові висновки?
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03.06.2026 13:25 Відповісти
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Буде швидко й дорого як й ********** крадуни.
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03.06.2026 13:22 Відповісти
Так контоакт - це за бабки, а бабок нема - з'їв кешбек, тєлємарафон і Міндіч сотоварісчі.
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03.06.2026 13:24 Відповісти
Платив весь рік за електроенергію кешбеком. НА початок травня у мене залишилось 5.5к гриваків, і щоб вони не "згоріли" читий ******** свириденкі, я заплатив за електроенергію на перед
До нуля картку ту випотрошив. Хвате на пів року не думати взагалі за оплату електроенергії. Передавай собі покази та і все
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03.06.2026 13:30 Відповісти
Він хоче з кредиту які виділяє ЄС, купити ракет для Петріота, зрозуміло
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03.06.2026 13:33 Відповісти
Не за весь кредит. 20 % відкатів нієто не відміняв.
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03.06.2026 13:37 Відповісти
«Пригрозив кадровими висновками» - скільки б ця гнида пробула на посаді президента, якби народ міг робити такі ж кадрові висновки?
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03.06.2026 13:25 Відповісти
Які кадри,яких розставив ерм, такі результати.Або,як любив повторювати вождь світ.пролетаріату: кадри решают всьо.
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03.06.2026 13:25 Відповісти
А попередні потужні доручення по ППО були виконані?...Один Умєров таких доручень отримував з десяток, але з посадами і шикарним життям у нього все добре...
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03.06.2026 13:26 Відповісти
Сам обісрався, а шукає винних для своєї ж жопи!!
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03.06.2026 13:26 Відповісти
Контракт на "Патрівот" досі не готовий? А що нам тут 4 роки втирають, що у всьому винні США? А контракт для нашого оборонпрому на "Нептуни" конструктору КБ "Луч" Коростильову готовий? А на "Вільхи", "Сапсан" та інші ракетні програми, які створили при "баризі" відправив? А на наш комплекс системи ППО "Кільчень" відправив?
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03.06.2026 13:26 Відповісти
А навіщо? Клянчити набагато простіше та вигідніше фінансово для власної кишені.
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03.06.2026 13:28 Відповісти
скасує броню посадовцям,
і вони підуть на фронт,
напевно..
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03.06.2026 13:27 Відповісти
та ладно.....ви веселий
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03.06.2026 13:30 Відповісти
замість броні - броніки..
було б гарно..
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03.06.2026 13:33 Відповісти
"Царь хароший-боярє плахіє". Не розраховуй наї@ати когось, клован. Це твоя персональна відповідальність.
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03.06.2026 13:27 Відповісти
це «наріт» його вважає сцарьом,
як заведено на москвії..
тяжолоє наслєдіє царскава режима..
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03.06.2026 13:37 Відповісти
а під час війни ,як ви думаєте,це вже саботаж та зрада ,чи просто саботаж??а якщо президент в курсі і не робить правильний дій-він співучасник чи просто покривач???
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03.06.2026 13:28 Відповісти
Заяви такое Трампу. "Завалю Украины "Пэтриотами". Старый ******.
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03.06.2026 13:29 Відповісти
Ножкою ТУП..............
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03.06.2026 13:30 Відповісти
ааж слюни у всі боки......страшний гном у гніві
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03.06.2026 13:31 Відповісти
Яка ж печалька. Коли Потужному Голобородьку щось потрібно, то приймаються рішення ще вчорашнім числом, прикладом є незаконні санкції РНБО по санкціях на Порошенка. А необхідні документи прикриття дупи Голобородька робилися заднім числом. А що стосується захисту українців - то хто вони для нього? Він їх всіх в рот тим, чим грав на піоніно.
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03.06.2026 13:31 Відповісти
Балачки
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03.06.2026 13:32 Відповісти
Це не якісь невідомі «посадовці», це - бувші потужні «ефективні менеджери».
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03.06.2026 13:33 Відповісти
Ішак має бути негайно заарештований, кожен день Потужності все глибше веде в пекло
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03.06.2026 13:34 Відповісти
Для такого понадобится пинонов. Уверены, шо такое вам надо?).
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03.06.2026 13:37 Відповісти
Петріоти, з його ж слів, потрібні нам, як повітря, а він лише "пригрозив кадровими змінами"?!
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03.06.2026 13:35 Відповісти
а що він може?
він жеж не прокурор..
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03.06.2026 13:39 Відповісти
Який пастух, така й череда.
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03.06.2026 13:37 Відповісти
ЗЕленському навіть і тижня не надавати.Питання безпеки держави у нього повинне бути на першому місці.Так контролював що підлеглі не виконують обов'язки,так не підлеглі винні,а сам. Провів би відносно себе кадрове рішення.
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03.06.2026 13:39 Відповісти
І де вони їх візьмуть, якщо Тромб повністю заблокував поставки озброєння Україні, завдяки тобою ж ініційованих мірних переговорів. Хотів перестатьстрєлять і закінчення війни вжесьогодні, от Тромб тобі і устроїть закінчення війни. Тільки у Тромба уявлення про закінчення війни своє. Тромбу похер хто капітулює. Не дасть ракет і Україна швидше програє і капітулює
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03.06.2026 13:44 Відповісти
За гроші можна все купляти.
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03.06.2026 14:01 Відповісти
Невже преЗЕдент подасть у відставку?
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03.06.2026 13:52 Відповісти
19.11.2024
-------------
Наступного року виробники мають виготовити мінімум 30 тис. далекобійних дронів та щонайменше 3000 крилатих ракет і ракет-дронів.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час представлення внутрішнього Плану стійкості України у Верховній Раді, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми нарощуємо все, що стосується наших дронів. Наступного року Україна виробить як мінімум 30 тисяч далекобійних дронів. Поставлене завдання зробити щонайменше 3000 крилатих ракет і ракет-дронів. Так само, як і в цьому році, у наступному році ми повністю виконаємо цілі по виробництву і постачанню всіх інших типів дронів», - наголосив Президент.

Він зазначив, що триває робота і над ракетною програмою. Вона є закритою, але Зеленський розповів, що вже є перші результати влучань нашої далекобійної «Нептун».

«Що стосується нашої ракетної програми, багато хто вже запам'ятав, передусім росіяни, наші українські «Нептуни». Але ми зробили ще «довгі» «Нептуни». Вже сама назва свідчить про завдання, і вже є перші враження. Дякую вам. Я пишаюся нашими українськими розробниками та виробниками ракет», - підкреслив Президент України.
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03.06.2026 14:08 Відповісти
Хоробрий гершко..
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03.06.2026 14:09 Відповісти
нада срочна вєрнуть в зад шаурму, ексзавгоспа, сімірьнова в ж ОПу - тоді все запрацює! "я з ним прийшло, я з ним і піду" - чи не так?
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03.06.2026 14:10 Відповісти
Пригрозив кадровими переставляннями лярв
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03.06.2026 14:13 Відповісти
Оце потужнич надувся, може пердне. Кого він звільнять
зібрався, товстомордого з кварталу 95, всі ж свої?
А замінити ким, кількість "кварталівців" обмежена, хіба що
ще привезти від москалів за двушку.
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03.06.2026 14:13 Відповісти
@ У парламенті Японії закликали уряд передати Україні зенітні ракети для комплексів ППО Patriot на тлі російських ударів.
Із відповідною https://x.com/matsuzawaoffice/status/2061736033956585881?s=20 заявою виступив член Палати радників (верхньої палати) японського парламенту Мацузава Шіґефумі (Matsuzawa Shigefumi).
За його словами, під час засідання Комітету з питань закордонних справ та оборони він порушив це питання перед міністром оборони Японії Шіндзіро Коїдзумі.

Більше - https://x.com/i/status/2062063024551129113 тут.

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03.06.2026 14:16 Відповісти
За це треба саджати, а не строк продовжувати.
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03.06.2026 14:21 Відповісти
А коли будуть "кадрові висновки" щодо тих виродків, котрі зупинили власні ракетні програми?
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03.06.2026 14:32 Відповісти
Кошти з європейського пакету підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро та інші наші фінансові ресурси....невже з офшорів вкрадені в народу України...КОНТРАКТ НЕ ГОТОВИЙ, БО "ЗЕПОЦРІОТ ЗРАДНИК"
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03.06.2026 14:41 Відповісти
Знову з хворої голови на здорову ,всі винні окрім самого в якого вся повнота влади для чого ти їздив по країнах Перської затоки і направив туди наших дронщиків ? Ой як ти вже всім набрид.
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03.06.2026 14:42 Відповісти
Ти зезлодій це твоя особиста відповідальність гнида
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03.06.2026 14:56 Відповісти
О, яке грізне! Єдине, що усвоїв, це підписувати договори. Подайте йому, і принесіть на підпис!
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03.06.2026 15:09 Відповісти
Трамп суворою доганою пропітляє?)
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03.06.2026 15:16 Відповісти
Невже хтось із 5-6 потужних менеджерів обіс..ався?
ГєнСєк Зе зараз покарає.
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03.06.2026 15:31 Відповісти
 
 