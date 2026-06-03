Контракт на Patriot досі не готовий: Зеленський дав посадовцям тиждень і пригрозив кадровими висновками

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо додаткових шляхів постачання ППО в Україну - систем та ракет для них.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Постачання затягується

За його словами, наразі є домовленість на найвищому політичному рівні про придбання "петріотів", і ця домовленість очікує на реалізацію на рівнях фінансовому, юридичному, технічному. Втім, очікування затягнулося.

"Були на нараді сьогодні представники Міністерства оборони та МЗС, РНБО, дипломатичної команди Офісу. Завдання абсолютно чітке - пришвидшитись із цим контрактом по "петріотам", і це персональна відповідальність залучених посадовців. Кошти з європейського пакету підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро та інші наші фінансові ресурси повинні працювати максимально оперативно для виконання саме тих завдань, які забезпечують українцям захист життя", - наголошує глава держави.

За його словами, на жаль, станом на сьогодні навіть юридичні кроки ще не пропрацьовані по цьому контракту.

Можливі кадрові висновки

"Поставив фінальний строк - тиждень на всі підготовчі кроки. Розраховую на доповідь в пʼятницю: або ясність щодо реалізації нашої домовленості по "петріотах", або серйозні кадрові висновки", - резюмує глава держави.

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