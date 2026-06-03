Контракт на Patriot досі не готовий: Зеленський дав посадовцям тиждень і пригрозив кадровими висновками
Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо додаткових шляхів постачання ППО в Україну - систем та ракет для них.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Постачання затягується
За його словами, наразі є домовленість на найвищому політичному рівні про придбання "петріотів", і ця домовленість очікує на реалізацію на рівнях фінансовому, юридичному, технічному. Втім, очікування затягнулося.
"Були на нараді сьогодні представники Міністерства оборони та МЗС, РНБО, дипломатичної команди Офісу. Завдання абсолютно чітке - пришвидшитись із цим контрактом по "петріотам", і це персональна відповідальність залучених посадовців. Кошти з європейського пакету підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро та інші наші фінансові ресурси повинні працювати максимально оперативно для виконання саме тих завдань, які забезпечують українцям захист життя", - наголошує глава держави.
За його словами, на жаль, станом на сьогодні навіть юридичні кроки ще не пропрацьовані по цьому контракту.
Можливі кадрові висновки
"Поставив фінальний строк - тиждень на всі підготовчі кроки. Розраховую на доповідь в пʼятницю: або ясність щодо реалізації нашої домовленості по "петріотах", або серйозні кадрові висновки", - резюмує глава держави.
Що передувало?
- 27 травня президент Володимир Зеленський надіслав лідеру США Дональду Трампа та Конгресу терміново листа із попередженням про критичний дефіцит засобів ППО в Україні.
- Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Вашингтон продовжить допомагати Україні захищатися. Також він відзначив український досвід у сфері безпілотників і анонсував масштабні інвестиції США в дрони.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
До нуля картку ту випотрошив. Хвате на пів року не думати взагалі за оплату електроенергії. Передавай собі покази та і все
і вони підуть на фронт,
напевно..
було б гарно..
як заведено на москвії..
тяжолоє наслєдіє царскава режима..
він жеж не прокурор..
-------------
Наступного року виробники мають виготовити мінімум 30 тис. далекобійних дронів та щонайменше 3000 крилатих ракет і ракет-дронів.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час представлення внутрішнього Плану стійкості України у Верховній Раді, передає кореспондент Укрінформу.
«Ми нарощуємо все, що стосується наших дронів. Наступного року Україна виробить як мінімум 30 тисяч далекобійних дронів. Поставлене завдання зробити щонайменше 3000 крилатих ракет і ракет-дронів. Так само, як і в цьому році, у наступному році ми повністю виконаємо цілі по виробництву і постачанню всіх інших типів дронів», - наголосив Президент.
Він зазначив, що триває робота і над ракетною програмою. Вона є закритою, але Зеленський розповів, що вже є перші результати влучань нашої далекобійної «Нептун».
«Що стосується нашої ракетної програми, багато хто вже запам'ятав, передусім росіяни, наші українські «Нептуни». Але ми зробили ще «довгі» «Нептуни». Вже сама назва свідчить про завдання, і вже є перші враження. Дякую вам. Я пишаюся нашими українськими розробниками та виробниками ракет», - підкреслив Президент України.
зібрався, товстомордого з кварталу 95, всі ж свої?
А замінити ким, кількість "кварталівців" обмежена, хіба що
ще привезти від москалів за двушку.
Із відповідною https://x.com/matsuzawaoffice/status/2061736033956585881?s=20 заявою виступив член Палати радників (верхньої палати) японського парламенту Мацузава Шіґефумі (Matsuzawa Shigefumi).
За його словами, під час засідання Комітету з питань закордонних справ та оборони він порушив це питання перед міністром оборони Японії Шіндзіро Коїдзумі.
Більше - https://x.com/i/status/2062063024551129113 тут.
ГєнСєк Зе зараз покарає.