Знайдемо спосіб допомогти Україні захистити себе: Гегсет про лист Зеленського щодо постачання ракет до Patriot

Глава Пентагону Піт Гегсет

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Вашингтон продовжить допомагати Україні захищатися. Також він відзначив український досвід у сфері безпілотників і анонсував масштабні інвестиції США в дрони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у кулуарах Азійського саміту з питань безпеки в Сінгапурі, повідомляє Clash Report.

"Де ми можемо допомогти Україні, ми це робимо. Де ми можемо дати Європі змогу зробити більше, ми це робимо", - заявив Гегсет.

США змінюють спосіб виробництва боєприпасів

Він пояснив, що США змінюють спосіб виробництва всіх "важливих боєприпасів", щоб американські компанії постачали "не просто трохи більше, а набагато більше в усьому спектрі".

"Погляньте на суму коштів, що було витрачено. Європа активізувала свої зусилля, а Україна проявила не меншу, а то й більшу ефективність у цьому процесі", - зазначив Гегсет.

США хочуть, щоб українці могли захищатися

Очільник американського військового відомства зазначив: США хочуть, щоб українці могли захищатися.

"І ми знайдемо спосіб, щоб допомогти їм", - запевнив глава Пентагону.

Топ коментарі
+7
Нічого не сказав. Мало б бути: "Ми надали в рамках PURL першу партію ракет PAC-3, а за кілька тижнів буде наступна". А замість цього просто загальні фрази...
30.05.2026 18:02 Відповісти
+5
Пистіти не означає робити. Ви на чолі з рудим півнем вже допомогли. Анкорідж все прояснив.
30.05.2026 17:56 Відповісти
+2
Что то сдохло в Вашингтоне? Може ему немировской с перцем с письмом передали? Бо не верится как то в их доброту.
30.05.2026 17:53 Відповісти
Украина не Израиль. Понимать надо).
30.05.2026 17:50 Відповісти
Допомагають тим, хто успішно бореться.
Вкладатися у програшну сторону нуль сенсу.
Цинічно але робе.

Значить амери щось відчули.
30.05.2026 18:16 Відповісти
Пистіти не означає робити. Ви на чолі з рудим півнем вже допомогли. Анкорідж все прояснив.
трампу друге вухо прострелять ? ))
30.05.2026 17:57 Відповісти
Що там з 400 млн, що ти вже розпорядився виділити??? Піздобол.
30.05.2026 18:00 Відповісти
Через пів року, або у 2027-28 році?!?! Як рак свисне, на горі?!?
30.05.2026 18:01 Відповісти
Нічого не сказав. Мало б бути: "Ми надали в рамках PURL першу партію ракет PAC-3, а за кілька тижнів буде наступна". А замість цього просто загальні фрази...
30.05.2026 18:02 Відповісти
алкаш гегсет володіє українською?
бігло читає листи?

так, то й лист був написаний геніальному доні.
як, до алкаша гегсіта потрапив?
30.05.2026 18:02 Відповісти
подумає два тижні і скаже: єдиний спосіб це домовитися з кацапами.
30.05.2026 18:06 Відповісти
Невже пару списаних ядерних тактичних боєголовок подарують?
30.05.2026 18:10 Відповісти
Як той так зразу - Трампом клянуся
30.05.2026 18:17 Відповісти
https://t.me/voynareal/137362 ⚡️На боці ЗСУ воюватимуть людиноподібні бойові роботи-гуманоїди - Україна почала випробування нового виду зброї проти рф, пише CNBC
30.05.2026 18:22 Відповісти
Вітер подав в іншу сторону?
30.05.2026 18:24 Відповісти
❗️«Евакуювати людей з Сум, Чернігова та Харкова, а потім стерти їх з лиця землі» - закликає російська мразота та путінський пропагандист Соловйов.
30.05.2026 18:24 Відповісти
Угу, Я прям охотно верю в слова хегсета. Они стоят меньше, чем электричество на его запись.
30.05.2026 18:31 Відповісти
 
 