Знайдемо спосіб допомогти Україні захистити себе: Гегсет про лист Зеленського щодо постачання ракет до Patriot
Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Вашингтон продовжить допомагати Україні захищатися. Також він відзначив український досвід у сфері безпілотників і анонсував масштабні інвестиції США в дрони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у кулуарах Азійського саміту з питань безпеки в Сінгапурі, повідомляє Clash Report.
"Де ми можемо допомогти Україні, ми це робимо. Де ми можемо дати Європі змогу зробити більше, ми це робимо", - заявив Гегсет.
США змінюють спосіб виробництва боєприпасів
Він пояснив, що США змінюють спосіб виробництва всіх "важливих боєприпасів", щоб американські компанії постачали "не просто трохи більше, а набагато більше в усьому спектрі".
"Погляньте на суму коштів, що було витрачено. Європа активізувала свої зусилля, а Україна проявила не меншу, а то й більшу ефективність у цьому процесі", - зазначив Гегсет.
США хочуть, щоб українці могли захищатися
Очільник американського військового відомства зазначив: США хочуть, щоб українці могли захищатися.
"І ми знайдемо спосіб, щоб допомогти їм", - запевнив глава Пентагону.
Що передувало
- 27 травня президент Володимир Зеленський надіслав лідеру США Дональду Трампа та Конгресу терміново листа із попередженням про критичний дефіцит засобів ППО в Україні.
Вкладатися у програшну сторону нуль сенсу.
Цинічно але робе.
Значить амери щось відчули.
бігло читає листи?
так, то й лист був написаний геніальному доні.
як, до алкаша гегсіта потрапив?
подумає два тижні і скаже: єдиний спосіб це домовитися з кацапами.