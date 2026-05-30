Знайдемо спосіб допомогти Україні захистити себе: Гегсет про лист Зеленського щодо постачання ракет до Patriot

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Вашингтон продовжить допомагати Україні захищатися. Також він відзначив український досвід у сфері безпілотників і анонсував масштабні інвестиції США в дрони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у кулуарах Азійського саміту з питань безпеки в Сінгапурі, повідомляє Clash Report.

"Де ми можемо допомогти Україні, ми це робимо. Де ми можемо дати Європі змогу зробити більше, ми це робимо", - заявив Гегсет.

США змінюють спосіб виробництва боєприпасів

Він пояснив, що США змінюють спосіб виробництва всіх "важливих боєприпасів", щоб американські компанії постачали "не просто трохи більше, а набагато більше в усьому спектрі".

"Погляньте на суму коштів, що було витрачено. Європа активізувала свої зусилля, а Україна проявила не меншу, а то й більшу ефективність у цьому процесі", - зазначив Гегсет.

США хочуть, щоб українці могли захищатися

Очільник американського військового відомства зазначив: США хочуть, щоб українці могли захищатися.

"І ми знайдемо спосіб, щоб допомогти їм", - запевнив глава Пентагону.

