Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube
Новини Вимоги Трампа до членів НАТО
Гегсет розкритикував Європу та похвалив союзників США в Азії

Очільник Пентагону Піт Гегсет позитивно відгукнувся про рівень взаємодії США з Китаєм та відзначив партнерів Вашингтона в Азії, водночас розкритикувавши підхід європейських країн.

Про це він заявив під час форуму в Сінгапурі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Пріоритет для зразкових союзників

Зокрема, Гегсет заявив, що адміністрація американського президента Дональда Трампа буде надавати пріоритет співпраці із "зразковими союзниками", які є "найбільш спроможними, тверезомислячими та готовими захищати свої національні інтереси".

"Тим, хто вважає, що може й надалі користуватися щедрістю американських платників податків, ми хочемо сказати: ті часи минули. Союзники, які відмовляються активізуватися та нести свою частку відповідальності за нашу колективну оборону, зіштовхнуться з очевидними змінами у нашій співпраці", - сказав він.

Гегсет похвалив країни Азійсько-Тихоокеанського регіону за зміцнення власних оборонних можливостей, особливо виділивши Південну Корею як приклад для наслідування.

Критика на адресу Європи

Водночас він розкритикував давніх партнерів у Європі та НАТО, заявивши, що їм "треба ухвалити кілька важливих рішень".

Що передувало?

  • Раніше Дональд Трамп заявив про намір скоротити американську військову присутність у Німеччині, зазначивши, що реальні масштаби змін можуть бути більшими, ніж попередньо оголошені цифри.
  • Пентагон підтверджував плани щодо виведення близько 5 тисяч військових протягом року. Водночас американський президент натякав на подальше переглядання глобального розміщення військ США в Європі.

Європа (2480) НАТО (7202) США (26647) Гегсет Піт (144)
+16
Бляха, де це руде чмо знаходить таких довбнів у свою команду?
показати весь коментар
30.05.2026 11:10 Відповісти
+11
Я зеленого дауна не вибирав, і знайомим казав , що їхній вибір їм поперек горла встане...
показати весь коментар
30.05.2026 11:22 Відповісти
+7
Не украинцам про такое спрашивать...
показати весь коментар
30.05.2026 11:12 Відповісти
Миллионы не выбирали. Но выхаркивают все.
показати весь коментар
30.05.2026 11:25 Відповісти
Є анекдот, з цього приводу. (Хоч зараз він і має відчуття гіркоти):
"Поляна в лісі. Розгорнута скатертина. На ній - пляшка самогонки, і "закусь". Поряд спить триголовий Змій Горинич. Раптом піднімається одна голова. Подивилася направо, наліво. Інші голови сплять. Швиденько хапає пляшку, висмоктує, і лягає спать... Через деякий час піднімаються інші голови. Одна другій каже:
- От **** середня!... Як пить - так "в одну харю"... А як ригать - так всім разом...".
показати весь коментар
30.05.2026 11:34 Відповісти
цей довбень бувший коментатор на ТВ і повний дятел в військовій справі, та ще й великий алконавт,який лікувався від алкогольної залежності,але добре лиже сраку трампу і тому "велике ЦАБЕ"
показати весь коментар
30.05.2026 13:50 Відповісти
Подобное тянется к подобному. Как-то так).
показати весь коментар
30.05.2026 11:15 Відповісти
А у епштейна на острові коли всякою гидотою займаються...
показати весь коментар
30.05.2026 11:21 Відповісти
Там, де знаходив і Зеленський...
Нагадаю один східний афоризм:
"Мудрий правитель оточує себе мудрішими за себе ... Щоб в спілкуванні з ними, ставать ще мудрішим...
Дурний оточує себе ще більшими дурнями... Щоб в їх присутності відчувать себе "наймудрішим..."
показати весь коментар
30.05.2026 11:23 Відповісти
взяв де взагалі беруть у політику всіх невігласів і мерзотників - у тєлєвізорі. І, до речі, ми теж не виключення.
показати весь коментар
30.05.2026 11:29 Відповісти
Гегсета взяли з тюрми Гуантанамо, де він був вертухаєм.
показати весь коментар
30.05.2026 12:47 Відповісти
у Гуантанамо він у 2004 році служив командиром піхотного взводу 3-го батальйону 187-го піхотного полку 101-ї повітрянодесантної дивізії, яка була дислокована на військово-морській базі Гуантанамо. А до команди трампа він попав з тєлєканалу Fox News, на якому вн працював у якості "політичного оглядача" з 2014 по 2024 роки.
показати весь коментар
30.05.2026 13:03 Відповісти
Ще один алконавт, після медведпута, лає на Європу і лиже дупу жовтопиким, союзники бл. партнери штопані.
показати весь коментар
30.05.2026 11:14 Відповісти
Нє - ну - Китай молоток а Європа якась амебна - Гегсет
показати весь коментар
30.05.2026 11:15 Відповісти
Мені цікаво, до чого приведе США політика рудого довбня та його пришелепкуватої адміністрації?
показати весь коментар
30.05.2026 11:17 Відповісти
Птання цікаве, бо його ігрища на фондових біржах трохи підза...бали американців.
показати весь коментар
30.05.2026 11:24 Відповісти
До "піздєца", в США...А може, і у всьому світі - якщо з його подачі, розгориться ескалація військових конфліктів, і це переросте в повномасштабну Світову війну... А це саме до того, і йде...
показати весь коментар
30.05.2026 11:26 Відповісти
Цього peterА навіть американці не ******* ,шо чудово відбражено в 4 епізоді 28 сезон Південного Парку.Пісня в кінці шикарна )))).
показати весь коментар
30.05.2026 11:26 Відповісти
отже,

ЄВРОПА
НЕ ЛОХОНУЛАСЬ
ВОЮВАТИ ЗА
підтримання ПІРАМІДИ в 35 000 000 000 000 долларів.

от ухилянти
показати весь коментар
30.05.2026 11:28 Відповісти
Как там у классика -
И счастья ******* дешевый,
Отрыжка рыжего дерьма
показати весь коментар
30.05.2026 11:32 Відповісти
Особенно про "трезвомыслие"....
показати весь коментар
30.05.2026 11:33 Відповісти
Ви не знаєте який сморід йшов у бік Трампа з Європи перед виборами. Як їх називали нацистами, було багато скандалів. Він все пам'ятає і мстить.
показати весь коментар
30.05.2026 11:38 Відповісти
Мстивість - емоційна реакція... "Мстивість у політиці" - характерна ознака ДЛБЙБа... Розумний політик керується не емоціями, а розумною розсудливістю...
показати весь коментар
30.05.2026 11:53 Відповісти
Трамп і не говорить що він Махатма Ганді. Європейські політики від нього не сильно відрізняються емоціями.
показати весь коментар
30.05.2026 11:56 Відповісти
Він ГІРШИЙ... Він себе вже вважає ДЕМІУРГОМ, "вершителем долі планети"...
показати весь коментар
30.05.2026 12:04 Відповісти
Президент США за визначенням вершитель долi планети. Навіть Обама ґвалтував і вбивав Каддафі.
показати весь коментар
30.05.2026 12:09 Відповісти
Так "ПРЕЗИДЕНТ"... А не "**********"... А саме ним Трамп, на думку розумної частини людства, якраз і є...
показати весь коментар
30.05.2026 12:15 Відповісти
Дивлячись на поведінку європейців після кацапського удару по Румунії, в словах цього тупого алкоголіка можна знайти зерна істини.
показати весь коментар
30.05.2026 11:42 Відповісти
Європа підтримала напад на Іран. Європа підтримала Румунію. У вас точно такі ж претензії до Європи як і у Трампа. Слова це зброя Європи.
показати весь коментар
30.05.2026 11:54 Відповісти
Не бреши... Європа НЕ ПІДТРИМУВАЛА удар по Ірану... Про це свідчить відмова в наданні авіабаз, зокрема, Іспанією, та Великобританією, для перекидання матзасобів, у район Персидської затоки...
показати весь коментар
30.05.2026 12:18 Відповісти
Офіційно підтримала. Погугліть заяву Фон дер Ляєн.
показати весь коментар
30.05.2026 12:51 Відповісти
"Доказування лежить на стверджуючому...". Ти СТВЕРДЖУЄШ? Доводь... Я за тебе твою роботу робить не збираюся...
показати весь коментар
30.05.2026 12:53 Відповісти
Європейці не завжди одностайні у мирних питаннях, годі казати про війну. Тим паче, що багато десятиліть вони були під вимушеною опікою США (а деякі - під окупацією срср).
показати весь коментар
30.05.2026 12:02 Відповісти
Не одностайні це хто? Орбан?
показати весь коментар
30.05.2026 12:06 Відповісти
були б ті зерна, якби він в числі позитивних прикладів згадав би Тайвань та Україну...
А так... ті зерна - в гівні трампа.
показати весь коментар
30.05.2026 12:26 Відповісти
Сначала нахер посылать,требовать Гренландию,не уважать ни лидеров ,ни интересов и требовать что бы по щелчку пальцев исполняли их желания. А потом так искренне удивляться почему их тоже посылают нахер.Зато Ким и валодья хорошие парни.
показати весь коментар
30.05.2026 11:50 Відповісти
Та Хегсет это мразь, пусть мамашу свою раскритикует...
показати весь коментар
30.05.2026 12:07 Відповісти
До слова https://www.spektrnews.com/news/novosti-iz-ssha-chetverg-28-maya-2026---igor-aizenberg/188840#gsc.tab=0 про Трампа та його оточення - Ігор Айзенберг:

Чем живет 47-й президент Трамп, помимо проблем войны с Ираном:

- В среду он провел очередное заседание своего кабинета в прямом телеэфире. Все его министры снова по очереди пели ему дифирамбы и говорили как они счастливы работать под его руководством, к какому процветанию он привел США. Он частично слушал, частично дремал. Но и сам произнес речь, в основном о том, как он реконструирует бассейн у мемориала Линкольна. 47-е президентство - первое в американской истории, когда на заседаниях кабинета ничего не обсуждается и не принимаются никакие решения. Эти заседания превращены в реалити-шоу, транслируемые по телевидению.

- В среду стало известно, что федеральная прокуратура возбудила уголовное дело и будет пытаться предъявить обвинения в лжи под присягой журналистке и писательнице И Джин Кэролл. Трамп был признан судом присяжных виновным в сексуальном нападении на нее. А затем другим судом присяжных был признан виновным в клевете на нее, поскольку уверял, что с ней не знаком и что она его оговорила. Гражданин Трамп по решению двух судов должен заплатить гражданке Кэролл более $80 миллионов компенсации. Использование федеральной прокуратуры в качестве орудия мести стало обычной практикой для 47-го президента. Если этому делу будет дан ход, оно не может иметь никаких судебных перспектив. Но процесс мести для мстителя важнее результата.

- Министр финансов Скотт Бессент подготовил к 250-летию США выпуск банкноты номиналом $250 с портретом Трампа. При этом Бессент, выступая на перед журналистами в Белом Доме сказал, что понимает, что есть действующий закон, запрещающий печатать на деньгах изображения ныне здравствующих людей. Но выразил надежду, что Конгресс изменит закон, чтобы сделать исключение для действующего президента. Сразу следует сказать, что вероятность принятия Конгрессом такого закона совершенно точно равна нулю, поскольку в Сенате никогда не удастся собрать необходимые для рассмотрения законопроекта 60 голосов. Но зато Бессент уже отпечатал банкноту (а может и не одну). Ну, по крайней мере подарит ее тому, чей портрет он на банкноте изобразил. Будет дополнение к нобелевской медали. Медаль, правда, настоящая (но не главному «миротворцу» предназначенная, а неузаконенная банкнота все же фальшивая, такой она и останется.

- О еще одном аспекте деятельности 47-го президента и тех, кто узнает заранее о содержании его твитов о войне с Ираном, зарабатывая сотни миллионов путем торговли фьючерсами на нефть, поговорим в обзоре событий конца недели.
показати весь коментар
30.05.2026 12:20 Відповісти
алкаш разбушевался, видимо путину и си пересосал
показати весь коментар
30.05.2026 12:27 Відповісти
На цей раз вскукарек американського медведева, вони як братья
показати весь коментар
30.05.2026 12:33 Відповісти
в США Гегсет ,в московії медведев ,споріднені душі чортів... ...
показати весь коментар
30.05.2026 12:38 Відповісти
Настала ера сраних популістів. Знову. І на жаль це веде до війни з автократіями. Знову, як 100 років тому
показати весь коментар
30.05.2026 12:39 Відповісти
Добре що в Україні не популісти.
показати весь коментар
30.05.2026 13:03 Відповісти
 
 