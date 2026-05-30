Гегсет розкритикував Європу та похвалив союзників США в Азії

Очільник Пентагону Піт Гегсет позитивно відгукнувся про рівень взаємодії США з Китаєм та відзначив партнерів Вашингтона в Азії, водночас розкритикувавши підхід європейських країн.

Про це він заявив під час форуму в Сінгапурі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Пріоритет для зразкових союзників

Зокрема, Гегсет заявив, що адміністрація американського президента Дональда Трампа буде надавати пріоритет співпраці із "зразковими союзниками", які є "найбільш спроможними, тверезомислячими та готовими захищати свої національні інтереси".

"Тим, хто вважає, що може й надалі користуватися щедрістю американських платників податків, ми хочемо сказати: ті часи минули. Союзники, які відмовляються активізуватися та нести свою частку відповідальності за нашу колективну оборону, зіштовхнуться з очевидними змінами у нашій співпраці", - сказав він.

Гегсет похвалив країни Азійсько-Тихоокеанського регіону за зміцнення власних оборонних можливостей, особливо виділивши Південну Корею як приклад для наслідування.

Критика на адресу Європи

Водночас він розкритикував давніх партнерів у Європі та НАТО, заявивши, що їм "треба ухвалити кілька важливих рішень".

Що передувало?

Раніше Дональд Трамп заявив про намір скоротити американську військову присутність у Німеччині, зазначивши, що реальні масштаби змін можуть бути більшими, ніж попередньо оголошені цифри.

Пентагон підтверджував плани щодо виведення близько 5 тисяч військових протягом року. Водночас американський президент натякав на подальше переглядання глобального розміщення військ США в Європі.

