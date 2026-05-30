Новости Требования Трампа к членам НАТО
1 673 43

Хегсет раскритиковал Европу и похвалил союзников США в Азии

Глава Пентагона Пит Хэгсет положительно отозвался об уровне взаимодействия США с Китаем и отметил партнеров Вашингтона в Азии, при этом раскритиковав подход европейских стран.

Об этом он заявил во время форума в Сингапуре, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Приоритет для образцовых союзников

В частности, Хегсет заявил, что администрация американского президента Дональда Трампа будет отдавать приоритет сотрудничеству с "образцовыми союзниками", которые являются "наиболее способными, трезвомыслящими и готовыми защищать свои национальные интересы".

"Тем, кто считает, что может и в дальнейшем пользоваться щедростью американских налогоплательщиков, мы хотим сказать: те времена прошли. Союзники, которые отказываются активизироваться и нести свою долю ответственности за нашу коллективную оборону, столкнутся с очевидными изменениями в нашем сотрудничестве", — сказал он.

Хегсет похвалил страны Азиатско-Тихоокеанского региона за укрепление собственных оборонных возможностей, особо выделив Южную Корею как пример для подражания.

Критика в адрес Европы

В то же время он раскритиковал давних партнеров в Европе и НАТО, заявив, что им "нужно принять несколько важных решений".

Что предшествовало?

  • Ранее Дональд Трамп заявил о намерении сократить американское военное присутствие в Германии, отметив, что реальные масштабы изменений могут быть больше, чем предварительно объявленные цифры.
  • Пентагон подтверждал планы по выводу около 5 тысяч военных в течение года. В то же время американский президент намекал на дальнейший пересмотр глобального размещения войск США в Европе.

+15
Бляха, де це руде чмо знаходить таких довбнів у свою команду?
30.05.2026 11:10 Ответить
+11
Я зеленого дауна не вибирав, і знайомим казав , що їхній вибір їм поперек горла встане...
30.05.2026 11:22 Ответить
+7
Не украинцам про такое спрашивать...
30.05.2026 11:12 Ответить
Миллионы не выбирали. Но выхаркивают все.
30.05.2026 11:25 Ответить
Є анекдот, з цього приводу. (Хоч зараз він і має відчуття гіркоти):
"Поляна в лісі. Розгорнута скатертина. На ній - пляшка самогонки, і "закусь". Поряд спить триголовий Змій Горинич. Раптом піднімається одна голова. Подивилася направо, наліво. Інші голови сплять. Швиденько хапає пляшку, висмоктує, і лягає спать... Через деякий час піднімаються інші голови. Одна другій каже:
- От **** середня!... Як пить - так "в одну харю"... А як ригать - так всім разом...".
30.05.2026 11:34 Ответить
Подобное тянется к подобному. Как-то так).
30.05.2026 11:15 Ответить
А у епштейна на острові коли всякою гидотою займаються...
30.05.2026 11:21 Ответить
Там, де знаходив і Зеленський...
Нагадаю один східний афоризм:
"Мудрий правитель оточує себе мудрішими за себе ... Щоб в спілкуванні з ними, ставать ще мудрішим...
Дурний оточує себе ще більшими дурнями... Щоб в їх присутності відчувать себе "наймудрішим..."
30.05.2026 11:23 Ответить
взяв де взагалі беруть у політику всіх невігласів і мерзотників - у тєлєвізорі. І, до речі, ми теж не виключення.
30.05.2026 11:29 Ответить
Гегсета взяли з тюрми Гуантанамо, де він був вертухаєм.
30.05.2026 12:47 Ответить
у Гуантанамо він у 2004 році служив командиром піхотного взводу 3-го батальйону 187-го піхотного полку 101-ї повітрянодесантної дивізії, яка була дислокована на військово-морській базі Гуантанамо. А до команди трампа він попав з тєлєканалу Fox News, на якому вн працював у якості "політичного оглядача" з 2014 по 2024 роки.
30.05.2026 13:03 Ответить
Ще один алконавт, після медведпута, лає на Європу і лиже дупу жовтопиким, союзники бл. партнери штопані.
30.05.2026 11:14 Ответить
Нє - ну - Китай молоток а Європа якась амебна - Гегсет
30.05.2026 11:15 Ответить
Мені цікаво, до чого приведе США політика рудого довбня та його пришелепкуватої адміністрації?
30.05.2026 11:17 Ответить
Птання цікаве, бо його ігрища на фондових біржах трохи підза...бали американців.
30.05.2026 11:24 Ответить
До "піздєца", в США...А може, і у всьому світі - якщо з його подачі, розгориться ескалація військових конфліктів, і це переросте в повномасштабну Світову війну... А це саме до того, і йде...
30.05.2026 11:26 Ответить
Цього peterА навіть американці не ******* ,шо чудово відбражено в 4 епізоді 28 сезон Південного Парку.Пісня в кінці шикарна )))).
30.05.2026 11:26 Ответить
отже,

ЄВРОПА
НЕ ЛОХОНУЛАСЬ
ВОЮВАТИ ЗА
підтримання ПІРАМІДИ в 35 000 000 000 000 долларів.

от ухилянти
30.05.2026 11:28 Ответить
Как там у классика -
И счастья ******* дешевый,
Отрыжка рыжего дерьма
30.05.2026 11:32 Ответить
Особенно про "трезвомыслие"....
30.05.2026 11:33 Ответить
Ви не знаєте який сморід йшов у бік Трампа з Європи перед виборами. Як їх називали нацистами, було багато скандалів. Він все пам'ятає і мстить.
30.05.2026 11:38 Ответить
Мстивість - емоційна реакція... "Мстивість у політиці" - характерна ознака ДЛБЙБа... Розумний політик керується не емоціями, а розумною розсудливістю...
30.05.2026 11:53 Ответить
Трамп і не говорить що він Махатма Ганді. Європейські політики від нього не сильно відрізняються емоціями.
30.05.2026 11:56 Ответить
Він ГІРШИЙ... Він себе вже вважає ДЕМІУРГОМ, "вершителем долі планети"...
30.05.2026 12:04 Ответить
Президент США за визначенням вершитель долi планети. Навіть Обама ґвалтував і вбивав Каддафі.
30.05.2026 12:09 Ответить
Так "ПРЕЗИДЕНТ"... А не "**********"... А саме ним Трамп, на думку розумної частини людства, якраз і є...
30.05.2026 12:15 Ответить
Дивлячись на поведінку європейців після кацапського удару по Румунії, в словах цього тупого алкоголіка можна знайти зерна істини.
30.05.2026 11:42 Ответить
Європа підтримала напад на Іран. Європа підтримала Румунію. У вас точно такі ж претензії до Європи як і у Трампа. Слова це зброя Європи.
30.05.2026 11:54 Ответить
Не бреши... Європа НЕ ПІДТРИМУВАЛА удар по Ірану... Про це свідчить відмова в наданні авіабаз, зокрема, Іспанією, та Великобританією, для перекидання матзасобів, у район Персидської затоки...
30.05.2026 12:18 Ответить
Офіційно підтримала. Погугліть заяву Фон дер Ляєн.
30.05.2026 12:51 Ответить
"Доказування лежить на стверджуючому...". Ти СТВЕРДЖУЄШ? Доводь... Я за тебе твою роботу робить не збираюся...
30.05.2026 12:53 Ответить
Європейці не завжди одностайні у мирних питаннях, годі казати про війну. Тим паче, що багато десятиліть вони були під вимушеною опікою США (а деякі - під окупацією срср).
30.05.2026 12:02 Ответить
Не одностайні це хто? Орбан?
30.05.2026 12:06 Ответить
були б ті зерна, якби він в числі позитивних прикладів згадав би Тайвань та Україну...
А так... ті зерна - в гівні трампа.
30.05.2026 12:26 Ответить
Сначала нахер посылать,требовать Гренландию,не уважать ни лидеров ,ни интересов и требовать что бы по щелчку пальцев исполняли их желания. А потом так искренне удивляться почему их тоже посылают нахер.Зато Ким и валодья хорошие парни.
30.05.2026 11:50 Ответить
Та Хегсет это мразь, пусть мамашу свою раскритикует...
30.05.2026 12:07 Ответить
До слова https://www.spektrnews.com/news/novosti-iz-ssha-chetverg-28-maya-2026---igor-aizenberg/188840#gsc.tab=0 про Трампа та його оточення - Ігор Айзенберг:

Чем живет 47-й президент Трамп, помимо проблем войны с Ираном:

- В среду он провел очередное заседание своего кабинета в прямом телеэфире. Все его министры снова по очереди пели ему дифирамбы и говорили как они счастливы работать под его руководством, к какому процветанию он привел США. Он частично слушал, частично дремал. Но и сам произнес речь, в основном о том, как он реконструирует бассейн у мемориала Линкольна. 47-е президентство - первое в американской истории, когда на заседаниях кабинета ничего не обсуждается и не принимаются никакие решения. Эти заседания превращены в реалити-шоу, транслируемые по телевидению.

- В среду стало известно, что федеральная прокуратура возбудила уголовное дело и будет пытаться предъявить обвинения в лжи под присягой журналистке и писательнице И Джин Кэролл. Трамп был признан судом присяжных виновным в сексуальном нападении на нее. А затем другим судом присяжных был признан виновным в клевете на нее, поскольку уверял, что с ней не знаком и что она его оговорила. Гражданин Трамп по решению двух судов должен заплатить гражданке Кэролл более $80 миллионов компенсации. Использование федеральной прокуратуры в качестве орудия мести стало обычной практикой для 47-го президента. Если этому делу будет дан ход, оно не может иметь никаких судебных перспектив. Но процесс мести для мстителя важнее результата.

- Министр финансов Скотт Бессент подготовил к 250-летию США выпуск банкноты номиналом $250 с портретом Трампа. При этом Бессент, выступая на перед журналистами в Белом Доме сказал, что понимает, что есть действующий закон, запрещающий печатать на деньгах изображения ныне здравствующих людей. Но выразил надежду, что Конгресс изменит закон, чтобы сделать исключение для действующего президента. Сразу следует сказать, что вероятность принятия Конгрессом такого закона совершенно точно равна нулю, поскольку в Сенате никогда не удастся собрать необходимые для рассмотрения законопроекта 60 голосов. Но зато Бессент уже отпечатал банкноту (а может и не одну). Ну, по крайней мере подарит ее тому, чей портрет он на банкноте изобразил. Будет дополнение к нобелевской медали. Медаль, правда, настоящая (но не главному «миротворцу» предназначенная, а неузаконенная банкнота все же фальшивая, такой она и останется.

- О еще одном аспекте деятельности 47-го президента и тех, кто узнает заранее о содержании его твитов о войне с Ираном, зарабатывая сотни миллионов путем торговли фьючерсами на нефть, поговорим в обзоре событий конца недели.
30.05.2026 12:20 Ответить
алкаш разбушевался, видимо путину и си пересосал
30.05.2026 12:27 Ответить
На цей раз вскукарек американського медведева, вони як братья
30.05.2026 12:33 Ответить
в США Гегсет ,в московії медведев ,споріднені душі чортів... ...
30.05.2026 12:38 Ответить
Настала ера сраних популістів. Знову. І на жаль це веде до війни з автократіями. Знову, як 100 років тому
30.05.2026 12:39 Ответить
Добре що в Україні не популісти.
30.05.2026 13:03 Ответить
 
 