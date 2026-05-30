Хегсет раскритиковал Европу и похвалил союзников США в Азии

Глава Пентагона Пит Хэгсет положительно отозвался об уровне взаимодействия США с Китаем и отметил партнеров Вашингтона в Азии, при этом раскритиковав подход европейских стран.

Об этом он заявил во время форума в Сингапуре, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Приоритет для образцовых союзников

В частности, Хегсет заявил, что администрация американского президента Дональда Трампа будет отдавать приоритет сотрудничеству с "образцовыми союзниками", которые являются "наиболее способными, трезвомыслящими и готовыми защищать свои национальные интересы".

"Тем, кто считает, что может и в дальнейшем пользоваться щедростью американских налогоплательщиков, мы хотим сказать: те времена прошли. Союзники, которые отказываются активизироваться и нести свою долю ответственности за нашу коллективную оборону, столкнутся с очевидными изменениями в нашем сотрудничестве", — сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рубио усомнился в роли НАТО после позиции союзников относительно Ирану

Хегсет похвалил страны Азиатско-Тихоокеанского региона за укрепление собственных оборонных возможностей, особо выделив Южную Корею как пример для подражания.

Критика в адрес Европы

В то же время он раскритиковал давних партнеров в Европе и НАТО, заявив, что им "нужно принять несколько важных решений".

Читайте также: Европейские страны НАТО поняли недовольство Трампа, — Рютте

Что предшествовало?

Ранее Дональд Трамп заявил о намерении сократить американское военное присутствие в Германии, отметив, что реальные масштабы изменений могут быть больше, чем предварительно объявленные цифры.

Пентагон подтверждал планы по выводу около 5 тысяч военных в течение года. В то же время американский президент намекал на дальнейший пересмотр глобального размещения войск США в Европе.

Читайте также: Оборонная промышленность должна стать опорой безопасности миллиарда человек в НАТО, — Рютте