Зеленський надіслав Трампу термінового листа щодо критичної нестачі систем ППО та ракет до них

Президент Володимир Зеленський надіслав лідеру США Дональду Трампа та Конгресу терміново листа із попередженням про критичний дефіцит засобів ППО в Україні.

Про це повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Що відомо?

Видання Kyiv Independent цитує лист глави держави:

"Коли йдеться про протиповітряну оборону від ракет – ми покладаємося на наших друзів. Коли йдеться про захист від балістичних ракет – ми покладаємося майже виключно на Сполучені Штати".

Один із посадовців заявив, що посол України в США Ольга Стефанішина передала лист Білому дому, а також спікеру Палати представників Майку Джонсону та іншим членам Конгресу.

"Поточні темпи поставок за програмою PURL більше не відповідають реальності загрози, з якою ми стикаємося. Я прошу вашої допомоги у захисті неба України від російських ракет.

Я, від імені українського народу, шанобливо прошу президента та Конгрес США продовжувати співпрацю. І допомогти нам забезпечити безпеку цього життєво важливого інструменту захисту від російського терору - ракети Patriot PAC-3 та додаткові системи", - додав Зеленський у листі.

