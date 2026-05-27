Зеленський надіслав Трампу термінового листа щодо критичної нестачі систем ППО та ракет до них
Президент Володимир Зеленський надіслав лідеру США Дональду Трампа та Конгресу терміново листа із попередженням про критичний дефіцит засобів ППО в Україні.
Про це повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Що відомо?
Видання Kyiv Independent цитує лист глави держави:
"Коли йдеться про протиповітряну оборону від ракет – ми покладаємося на наших друзів. Коли йдеться про захист від балістичних ракет – ми покладаємося майже виключно на Сполучені Штати".
Один із посадовців заявив, що посол України в США Ольга Стефанішина передала лист Білому дому, а також спікеру Палати представників Майку Джонсону та іншим членам Конгресу.
"Поточні темпи поставок за програмою PURL більше не відповідають реальності загрози, з якою ми стикаємося. Я прошу вашої допомоги у захисті неба України від російських ракет.
Я, від імені українського народу, шанобливо прошу президента та Конгрес США продовжувати співпрацю. І допомогти нам забезпечити безпеку цього життєво важливого інструменту захисту від російського терору - ракети Patriot PAC-3 та додаткові системи", - додав Зеленський у листі.
SAMP/T [SAMP/T] (Франція/Італія) - європейський ЗРК, спеціально розроблений для перехоплення балістичних і високошвидкісних цілей що використовує зенітні ракети Aster 30.
Праща Давида (Ізраїль/США) - використовує кінетичні ракети Stunner та має доведену бойову ефективність проти балістичних ракет малої та середньої дальності.
Arrow 3 (Ізраїль/США) - висотний протиракетний комплекс, створений для перехоплення балістичних ракет великої дальності за межами атмосфери.
THAAD (США) - американський комплекс висотної позаатмосферної оборони, що спеціалізується виключно на збитті балістичних ракет.
Aegis / SM-3 - корабельні системи, що використовують ракети Standard Missile 3 (SM-3) для перехоплення балістичних ракет.
KM-SAM Block-II (Cheongung II) (Південна Корея) - ******** комплекс, адаптований для боротьби з балістичними ракетами (успішно перехоплював їх у реальних бойових умовах).
L-SAM [L-SAM] (Південна Корея) - далекобійна система, яка зараз тестується для знищення балістичних ракет на великих висотах.
Також у світі існують стратегічні системи (наприклад, американський Ground-Based Interceptor), але вони призначені виключно для уражень міжконтинентальних балістичних ракет з ЯЗ.
Для того чтобы сбить 5 "Кинжалов" - нужно 10 "Петриотов". Как минимум.
Для того чтобы 5 "Кинжалов" не вылетели - нужна одна "Фламинга".
голову наглядової ради Укроборонпрому
академіка Горбуліна - розробника стратегічних ракетних систем та космічних апаратів серії «Космос», на
широко відомого в корупційних колах Тимофія Мілованова,
на ракетних програмах України можна було остаточно ставити хрест.
Тим більше, що раніше їх остаточно перестали фінансувати.
Сьогоднішній обстріл Києва є гарним прикладом рішень Зеленського.
Ми не маємо ракет для дзеркальної відповіді на російський терор.
ТК Сергій Погребецкий
@ "За даними розвідки противник проводить завершальні етапи до здійснення чергового масованого ракетно-дронового удару в наступні 72 години (продовжено до 30-31 травня).
❗️Противник підготував для цього:
⚠️6 бортів Ту-95мс;
⚠️3 борти Ту-160;
⚠️6 бортів Ту-22м3;
⚠️6 бортів Міг-31К.
Здійснено передислокацію 2х Ту-160 з аеродрому "Українка" на аеродром "Енгельс". Борти будуть споряджені крилатими ракетами.
❗️З ракетні човни в Новоросійську;
❗️до 3 пускових установок Бастіон в районі Курська.
Стосовно засобів повітряного нападу, противник планує застосовувати:
⚠️до 700 БпЛА;
❗️до 38х КР Х-101;
❗️до 24х КРМБ «Калібр»;
❗️до 6 АРБР «Кинджал»;
❗️до 3 ПКР Циркон;
❗️Балістичні ракети "Іскандер-М" та КР "Іскандер-К".
‼️на всіх районах пускових майданчиків і на складах у противника є сумарно до 2000 шахедів/гербер/пародій.
❗️Також противником фіксується накопичення оперативно тактичних балістичних та Крилатих ракетних комплексів Іскандер в районах:
- Брянськ - до 17 балістичних ракет;
- Воронєж - до 6 балістичних ракет;
- Курськ - до 20 балістичних ракет;
- Міллерово до 7 крилатих ракет.
Стосовно оновлених цілей, противник сконцентрував свою увагу та взяв під пріоритет наступні цілі:
❗️По м. Київ:
- Центр, урядовий квартал;
- Дарниця;
- Лукʼянівка;
- Солома;
- Рембаза;
- Троя;
- Святошин/Антонов;
- Жуляни;
- Оболонь;
- Бортничі.
❗️По Київщині:
- Обухів;
- Фастів;
- Вишневе.
