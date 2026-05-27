Зеленський надіслав Трампу термінового листа щодо критичної нестачі систем ППО та ракет до них

Зеленський надіслав термінового листа Трампу: що відомо?

Президент Володимир Зеленський надіслав лідеру США Дональду Трампа та Конгресу терміново листа із попередженням про критичний дефіцит засобів ППО в Україні.

Про це повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Що відомо?

Видання Kyiv Independent цитує лист глави держави:

"Коли йдеться про протиповітряну оборону від ракет – ми покладаємося на наших друзів. Коли йдеться про захист від балістичних ракет – ми покладаємося майже виключно на Сполучені Штати".

Один із посадовців заявив, що посол України в США Ольга Стефанішина передала лист Білому дому, а також спікеру Палати представників Майку Джонсону та іншим членам Конгресу.

"Поточні темпи поставок за програмою PURL більше не відповідають реальності загрози, з якою ми стикаємося. Я прошу вашої допомоги у захисті неба України від російських ракет. 

Я, від імені українського народу, шанобливо прошу президента та Конгрес США продовжувати співпрацю. І допомогти нам забезпечити безпеку цього життєво важливого інструменту захисту від російського терору - ракети Patriot PAC-3 та додаткові системи", - додав Зеленський у листі.

А чому не слава таких листів на наші оборонні підприємства ще у 2019 році? Навіщо знищив роботу над нашим проектом ''Кільчень'' та іншими проектами? А зараз налаштовує людей, що у всьому винен Трамп?
27.05.2026 16:32
Коли у травні 2021 року Зеленський змінив

голову наглядової ради Укроборонпрому

академіка Горбуліна - розробника стратегічних ракетних систем та космічних апаратів серії «Космос», на

широко відомого в корупційних колах Тимофія Мілованова,

на ракетних програмах України можна було остаточно ставити хрест.

Тим більше, що раніше їх остаточно перестали фінансувати.

Сьогоднішній обстріл Києва є гарним прикладом рішень Зеленського.

Ми не маємо ракет для дзеркальної відповіді на російський терор.



ТК Сергій Погребецкий
27.05.2026 16:35
Оманська Гнида (оно же Буратіно) публічно подає сигнал куратору кремлівському пуйлу - ракет нема, стріляй

а для 73% зебілів публічна zельона каша гівна для вживання - "я ж листа написав трампону"
27.05.2026 16:34
27.05.2026 16:28
трумп - друг пед'офюрера рф..
27.05.2026 16:28
Агенту Путіна поскаржився на ППО - геній
27.05.2026 16:28
Сподіваюсь, Трамп у відповідь порадив Вові звернутись за допомогою до надійних європейських партнерів для спільного досягнення гарного і справедливого миру.
27.05.2026 16:31
Якби США зовсім нічого не давали, то Київ би вже став схожий на одне з прифронтових міст донбасу. Тому і продають і донедавна навіть давали задарма.Але геніальнійший лідор всесвіту давно не дружить з дідом трампом. Тому погоджуюсь з вами.
27.05.2026 16:41
Трамп обрав інших друзяк - путлєра і лукашенка. Бгггг. Навіть союзники з НАТО для краснова є ворогами. То до чого тут Зеленський ???
27.05.2026 16:51
зеленський взагалі не до чого)
27.05.2026 16:55
"Але геніальнійший лідор всесвіту давно не дружить з дідом трампом."
Не тільки геніальніший, а ще й всемогутній. Саме через нього чуб виводить свій контингент з Німеччини, і хоче вивести з Італії та Іспанії. А також планує суттєво урізати внески до НАТО. Який у нас потужний сонцесяйний, що через нього чуб з усією Європою пересрався.
27.05.2026 17:52
Тут свої досягнення потужного дипломата

27.05.2026 16:56
Ну не вова ж сонцесяйний?!! Звичайно ж Трамп. Запитайте в будь кого на вулиці. Вова патужний і незламний лідор, а Трамп "агєнт краснов". Все просто як булька з носа.
27.05.2026 16:44
Вистріляли по ракетах - Шахедах у війні з Іраном - за рік США можуть виготовляти 650 р до Петріот
27.05.2026 16:32
То їх проблеми, американців, чим вони стріляли по шахедах. Їх ракети - їх рішення. Де наші системи ППО?
27.05.2026 16:47
Окрім Петріот балістику нічого не може взяти
27.05.2026 17:04
Крім ЗРК Patriot, балістичні та аеробалістичні ракети здатні збивати лише спеціалізовані протиракетні комплекси великої та середньої дальності.
SAMP/T [SAMP/T] (Франція/Італія) - європейський ЗРК, спеціально розроблений для перехоплення балістичних і високошвидкісних цілей що використовує зенітні ракети Aster 30.
Праща Давида (Ізраїль/США) - використовує кінетичні ракети Stunner та має доведену бойову ефективність проти балістичних ракет малої та середньої дальності.
Arrow 3 (Ізраїль/США) - висотний протиракетний комплекс, створений для перехоплення балістичних ракет великої дальності за межами атмосфери.
THAAD (США) - американський комплекс висотної позаатмосферної оборони, що спеціалізується виключно на збитті балістичних ракет.
Aegis / SM-3 - корабельні системи, що використовують ракети Standard Missile 3 (SM-3) для перехоплення балістичних ракет.
KM-SAM Block-II (Cheongung II) (Південна Корея) - ******** комплекс, адаптований для боротьби з балістичними ракетами (успішно перехоплював їх у реальних бойових умовах).
L-SAM [L-SAM] (Південна Корея) - далекобійна система, яка зараз тестується для знищення балістичних ракет на великих висотах.

Також у світі існують стратегічні системи (наприклад, американський Ground-Based Interceptor), але вони призначені виключно для уражень міжконтинентальних балістичних ракет з ЯЗ.
27.05.2026 17:41
Експерт Грабський - він спец по небу каже шо САМП - Ті відстає від Петріот
27.05.2026 18:21
Вава на почве принятия веществ совсем отупел.

Для того чтобы сбить 5 "Кинжалов" - нужно 10 "Петриотов". Как минимум.
Для того чтобы 5 "Кинжалов" не вылетели - нужна одна "Фламинга".
27.05.2026 16:33
35-40 "Фламінго", якщо пощастить
27.05.2026 16:45
це сигнал путіну?
27.05.2026 16:33
Патрушев прийняв відкритий сигнал,радистка Кет ("Вероніка фен-шуй") тимчасово не може вийти в ефір
.
27.05.2026 16:34
Біля нього ще й присосався такий кадр,як Сакі-скільки грошей вилетіло в трубу на такого псевдоекономіста і його людей,а в підсумку,той взяв і злиняв,люди його розбіглись.
27.05.2026 17:15
Так нехай Умеров поїде в Білий дім і попросить, чо зразу то Зеленський пише?
27.05.2026 16:35
-Тише, дурак, - сказал Остап грозно, - говорят тебе русским языком - завтра, значит, завтра. Ну, пока! Пишите письма!..
27.05.2026 16:36
Так что ответ тромба примерно понятен. Но это скорее заранее оправдание, когда следующий раз прилетит по Киеву и не только. Письмо он написал, сделал все что мог.
27.05.2026 16:39
в свою чергу, трамп негайно повідомив про це *****! але ***** вже й так про це доклали, з моніторінгу постійних зєлічкиних зливів.
27.05.2026 16:39
агент "краснов" днями пройшов огляд духторами, екзамену, на вміння читати, ще не здавав...
27.05.2026 16:40
Поширюється ось таке повідомлення:

@ "За даними розвідки противник проводить завершальні етапи до здійснення чергового масованого ракетно-дронового удару в наступні 72 години (продовжено до 30-31 травня).

❗️Противник підготував для цього:
⚠️6 бортів Ту-95мс;
⚠️3 борти Ту-160;
⚠️6 бортів Ту-22м3;
⚠️6 бортів Міг-31К.
Здійснено передислокацію 2х Ту-160 з аеродрому "Українка" на аеродром "Енгельс". Борти будуть споряджені крилатими ракетами.

❗️З ракетні човни в Новоросійську;
❗️до 3 пускових установок Бастіон в районі Курська.

Стосовно засобів повітряного нападу, противник планує застосовувати:
⚠️до 700 БпЛА;
❗️до 38х КР Х-101;
❗️до 24х КРМБ «Калібр»;
❗️до 6 АРБР «Кинджал»;
❗️до 3 ПКР Циркон;
❗️Балістичні ракети "Іскандер-М" та КР "Іскандер-К".

‼️на всіх районах пускових майданчиків і на складах у противника є сумарно до 2000 шахедів/гербер/пародій.

❗️Також противником фіксується накопичення оперативно тактичних балістичних та Крилатих ракетних комплексів Іскандер в районах:
- Брянськ - до 17 балістичних ракет;
- Воронєж - до 6 балістичних ракет;
- Курськ - до 20 балістичних ракет;
- Міллерово до 7 крилатих ракет.

Стосовно оновлених цілей, противник сконцентрував свою увагу та взяв під пріоритет наступні цілі:
❗️По м. Київ:
- Центр, урядовий квартал;
- Дарниця;
- Лукʼянівка;
- Солома;
- Рембаза;
- Троя;
- Святошин/Антонов;
- Жуляни;
- Оболонь;
- Бортничі.
❗️По Київщині:
- Обухів;
- Фастів;
- Вишневе.
27.05.2026 16:42
27.05.2026 16:45
А що тут нового? Один Звір із моря з десятью рогами, інший Звір із суходолу з двома рогами.
Спробуйте відгадати, хто з них яким Звіром є?
27.05.2026 16:56
Чогось Путіна на малюнку розмістили ближче до водички.☝️
27.05.2026 16:58
Ще цікава деталь: Путін сидить, а ЗЕ стоїть і щось робить.
ЗЕ дійсно займає більш активну позицію.
Це як, битва у Мунда по-українськи, де ЗЕ замість меча тримає шампур для щашликів?
27.05.2026 17:25
Вони подавляться 100%
27.05.2026 17:47
Подумав над цим малюнком, чи могло так бути? Але для цього вся історія російської і української дипломатії з самого початку, з подій 862-882-го років мала бути іншою. Бо коли хтось думає про шашлики, а хтось думає, як його в цей час вбити, то "мир" досягався так, що любителів шашликів просто вбивали.
27.05.2026 17:55
Ну віддай всі свої ракети тоді
27.05.2026 17:56
Краще б написав листа до Папи Римського і Варфоломія, щоб вони посприяли розробці вчення про пришестя Звіра і Христа на рівні ракети PAC-3, а не дерев'яної катапульти часів Римської імперії. До Спасіння це буде значно ближче.
В християнській міфології все чітко прописано стосовно дій під час пришестя Вови Путіна. Тільки писалося це дуже давно, і відсутність бажання зі сторони жреців культу Христа все це ********** свідчить про їх злочинний намір далі сидіти на фінансових потоках по відспівуванню покійників, що сприяє значному збільшенню кількості жертв.
27.05.2026 17:09
Ще один підраХуй.
27.05.2026 16:55
спочатку їде до "трамбона".по вказівці фсб в "трусах і галстукє і елегантний как рояль",його викидають з Білого дому.а тут просить ,дайте ракет...Спочатку "бикує" після чого просить...
27.05.2026 16:57
Той хто реально вірить, що расійський актор третьосортного криворізького шапіто, що грав членом на роялі, виступав у саунах для олігархів, називав Україну повією, виправдовував своїм ротом збройний напад московії, пересуваючи кордони України та ухилявся від призову на захист країни - стане успішним головнокомандувачем, призначить талановитих військових на керівні посади, організує виробництво вітчизняних балістичних ракет, створить ефективну ППО та ПРО, забезпечить вступ країни до НАТО та ЄС, або підпише безпрецендентні гарантії безпеки - це або ідіот, або ворог.
27.05.2026 17:00
Письма, письма часто на почту ношу....
27.05.2026 17:02
Особо ничем Трамп не поможет. У него в приоритете защита Израиля от иранский балистики, конфликт не закончен, а ракет заметно поубавилось, пока не восполнили.
27.05.2026 17:06
трамп що, просто так свистів, що може стати президентом ізраїлю? він окреслив свій інтерес.
27.05.2026 17:12
Але ми потужні захисники Європи. Дивіться не переплутайте.
27.05.2026 17:43
О, пішла двіжуха - як же хочеться перекласти відповідальність за свої прорахунку і тупість на Трампа. Красавчег - Трамп винуватий що Київ нічим прикривати
27.05.2026 17:44
как можно воевать в такой зависимости? это только ложить народ, пускать на мясо
27.05.2026 17:52
на фламинго улетел миндич в израиль
27.05.2026 17:54
Ну все ППО зробили -тепер все зібьють.Язиком вірніше клавою поклацали -і те не так і не ті т не тоді зробили?????Хто ***** слухав і дивився 1+1 і вірив у всяку *****?Хто бляха проти корупції але як родичі в мєнтах чіі ще де то добре?Ні жили собі розумніі українці ,працювали, не крали і тут на тобі їм з іншої планети Зєля??Все попортив браттям українцям. Війна -дурні українці у військо а розумні та щирі втікати та купувати відмазки.Шановні не шукайте ввинних бо можете вийти на себе
27.05.2026 18:10
 
 