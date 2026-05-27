Зеленский направил Трампу срочное письмо о критической нехватке систем ПВО и ракет к ним

Президент Владимир Зеленский направил лидеру США Дональду Трампу и Конгрессу срочное письмо с предупреждением о критическом дефиците средств ПВО в Украине.

Об этом сообщил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Что известно?

Издание Kyiv Independent цитирует письмо главы государства:

"Когда речь идет о противовоздушной обороне от ракет – мы полагаемся на наших друзей. Когда речь идет о защите от баллистических ракет – мы полагаемся почти исключительно на Соединенные Штаты".

Один из чиновников заявил, что посол Украины в США Ольга Стефанишина передала письмо Белому дому, а также спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и другим членам Конгресса.

"Текущие темпы поставок по программе PURL больше не соответствуют реальности угрозы, с которой мы сталкиваемся. Я прошу вашей помощи в защите неба Украины от российских ракет.

Я, от имени украинского народа, уважительно прошу президента и Конгресс США продолжать сотрудничество. И помочь нам обеспечить безопасность этого жизненно важного инструмента защиты от российского террора — ракеты Patriot PAC-3 и дополнительные системы", — добавил Зеленский в письме.

