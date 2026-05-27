Зеленский направил Трампу срочное письмо о критической нехватке систем ПВО и ракет к ним
Президент Владимир Зеленский направил лидеру США Дональду Трампу и Конгрессу срочное письмо с предупреждением о критическом дефиците средств ПВО в Украине.
Об этом сообщил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Что известно?
Издание Kyiv Independent цитирует письмо главы государства:
"Когда речь идет о противовоздушной обороне от ракет – мы полагаемся на наших друзей. Когда речь идет о защите от баллистических ракет – мы полагаемся почти исключительно на Соединенные Штаты".
Один из чиновников заявил, что посол Украины в США Ольга Стефанишина передала письмо Белому дому, а также спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и другим членам Конгресса.
"Текущие темпы поставок по программе PURL больше не соответствуют реальности угрозы, с которой мы сталкиваемся. Я прошу вашей помощи в защите неба Украины от российских ракет.
Я, от имени украинского народа, уважительно прошу президента и Конгресс США продолжать сотрудничество. И помочь нам обеспечить безопасность этого жизненно важного инструмента защиты от российского террора — ракеты Patriot PAC-3 и дополнительные системы", — добавил Зеленский в письме.
Для того чтобы сбить 5 "Кинжалов" - нужно 10 "Петриотов". Как минимум.
Для того чтобы 5 "Кинжалов" не вылетели - нужна одна "Фламинга".
а для 73% зебілів публічна zельона каша гівна для вживання - "я ж листа написав трампону"
голову наглядової ради Укроборонпрому
академіка Горбуліна - розробника стратегічних ракетних систем та космічних апаратів серії «Космос», на
широко відомого в корупційних колах Тимофія Мілованова,
на ракетних програмах України можна було остаточно ставити хрест.
Тим більше, що раніше їх остаточно перестали фінансувати.
Сьогоднішній обстріл Києва є гарним прикладом рішень Зеленського.
Ми не маємо ракет для дзеркальної відповіді на російський терор.
ТК Сергій Погребецкий
@ "За даними розвідки противник проводить завершальні етапи до здійснення чергового масованого ракетно-дронового удару в наступні 72 години (продовжено до 30-31 травня).
❗️Противник підготував для цього:
⚠️6 бортів Ту-95мс;
⚠️3 борти Ту-160;
⚠️6 бортів Ту-22м3;
⚠️6 бортів Міг-31К.
Здійснено передислокацію 2х Ту-160 з аеродрому "Українка" на аеродром "Енгельс". Борти будуть споряджені крилатими ракетами.
❗️З ракетні човни в Новоросійську;
❗️до 3 пускових установок Бастіон в районі Курська.
Стосовно засобів повітряного нападу, противник планує застосовувати:
⚠️до 700 БпЛА;
❗️до 38х КР Х-101;
❗️до 24х КРМБ «Калібр»;
❗️до 6 АРБР «Кинджал»;
❗️до 3 ПКР Циркон;
❗️Балістичні ракети "Іскандер-М" та КР "Іскандер-К".
‼️на всіх районах пускових майданчиків і на складах у противника є сумарно до 2000 шахедів/гербер/пародій.
❗️Також противником фіксується накопичення оперативно тактичних балістичних та Крилатих ракетних комплексів Іскандер в районах:
- Брянськ - до 17 балістичних ракет;
- Воронєж - до 6 балістичних ракет;
- Курськ - до 20 балістичних ракет;
- Міллерово до 7 крилатих ракет.
Стосовно оновлених цілей, противник сконцентрував свою увагу та взяв під пріоритет наступні цілі:
❗️По м. Київ:
- Центр, урядовий квартал;
- Дарниця;
- Лукʼянівка;
- Солома;
- Рембаза;
- Троя;
- Святошин/Антонов;
- Жуляни;
- Оболонь;
- Бортничі.
❗️По Київщині:
- Обухів;
- Фастів;
- Вишневе.
ЗЕ дійсно займає більш активну позицію.
