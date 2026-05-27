РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11840 посетителей онлайн
Новости дефицит ракет для систем ПВО
2 507 39

Зеленский направил Трампу срочное письмо о критической нехватке систем ПВО и ракет к ним

Зеленский направил срочное письмо Трампу: что известно?

Президент Владимир Зеленский направил лидеру США Дональду Трампу и Конгрессу срочное письмо с предупреждением о критическом дефиците средств ПВО в Украине.

Об этом сообщил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Издание Kyiv Independent цитирует письмо главы государства:

"Когда речь идет о противовоздушной обороне от ракет – мы полагаемся на наших друзей. Когда речь идет о защите от баллистических ракет – мы полагаемся почти исключительно на Соединенные Штаты".

Один из чиновников заявил, что посол Украины в США Ольга Стефанишина передала письмо Белому дому, а также спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и другим членам Конгресса.

Читайте также: Ни Путин, ни Трамп не имеют козырей и просчитались, – FT

"Текущие темпы поставок по программе PURL больше не соответствуют реальности угрозы, с которой мы сталкиваемся. Я прошу вашей помощи в защите неба Украины от российских ракет. 

Я, от имени украинского народа, уважительно прошу президента и Конгресс США продолжать сотрудничество. И помочь нам обеспечить безопасность этого жизненно важного инструмента защиты от российского террора — ракеты Patriot PAC-3 и дополнительные системы", — добавил Зеленский в письме.

Читайте: Информация о том, что Зеленский поручил готовиться к 2-3 годам войны, — это вброс, — ОП

Автор: 

Зеленский Владимир (24332) ПВО (3699) США (29461) Трамп Дональд (8152)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
А чому не слава таких листів на наші оборонні підприємства ще у 2019 році? Навіщо знищив роботу над нашим проектом ''Кільчень'' та іншими проектами? А зараз налаштовує людей, що у всьому винен Трамп?
показать весь комментарий
27.05.2026 16:32 Ответить
+14
Оманська Гнида (оно же Буратіно) публічно подає сигнал куратору кремлівському пуйлу - ракет нема, стріляй

а для 73% зебілів публічна zельона каша гівна для вживання - "я ж листа написав трампону"
показать весь комментарий
27.05.2026 16:34 Ответить
+13
Коли у травні 2021 року Зеленський змінив

голову наглядової ради Укроборонпрому

академіка Горбуліна - розробника стратегічних ракетних систем та космічних апаратів серії «Космос», на

широко відомого в корупційних колах Тимофія Мілованова,

на ракетних програмах України можна було остаточно ставити хрест.

Тим більше, що раніше їх остаточно перестали фінансувати.

Сьогоднішній обстріл Києва є гарним прикладом рішень Зеленського.

Ми не маємо ракет для дзеркальної відповіді на російський терор.



ТК Сергій Погребецкий
показать весь комментарий
27.05.2026 16:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
27.05.2026 16:28 Ответить
показать весь комментарий
27.05.2026 16:28 Ответить
трумп - друг пед'офюрера рф..
показать весь комментарий
27.05.2026 16:28 Ответить
Агенту Путіна поскаржився на ППО - геній
показать весь комментарий
27.05.2026 16:28 Ответить
Сподіваюсь, Трамп у відповідь порадив Вові звернутись за допомогою до надійних європейських партнерів для спільного досягнення гарного і справедливого миру.
показать весь комментарий
27.05.2026 16:31 Ответить
Якби США зовсім нічого не давали, то Київ би вже став схожий на одне з прифронтових міст донбасу. Тому і продають і донедавна навіть давали задарма.Але геніальнійший лідор всесвіту давно не дружить з дідом трампом. Тому погоджуюсь з вами.
показать весь комментарий
27.05.2026 16:41 Ответить
Трамп обрав інших друзяк - путлєра і лукашенка. Бгггг. Навіть союзники з НАТО для краснова є ворогами. То до чого тут Зеленський ???
показать весь комментарий
27.05.2026 16:51 Ответить
зеленський взагалі не до чого)
показать весь комментарий
27.05.2026 16:55 Ответить
Тут свої досягнення потужного дипломата

показать весь комментарий
27.05.2026 16:56 Ответить
А чому не слава таких листів на наші оборонні підприємства ще у 2019 році? Навіщо знищив роботу над нашим проектом ''Кільчень'' та іншими проектами? А зараз налаштовує людей, що у всьому винен Трамп?
показать весь комментарий
27.05.2026 16:32 Ответить
Ну не вова ж сонцесяйний?!! Звичайно ж Трамп. Запитайте в будь кого на вулиці. Вова патужний і незламний лідор, а Трамп "агєнт краснов". Все просто як булька з носа.
показать весь комментарий
27.05.2026 16:44 Ответить
Вистріляли по ракетах - Шахедах у війні з Іраном - за рік США можуть виготовляти 650 р до Петріот
показать весь комментарий
27.05.2026 16:32 Ответить
То їх проблеми, американців, чим вони стріляли по шахедах. Їх ракети - їх рішення. Де наші системи ППО?
показать весь комментарий
27.05.2026 16:47 Ответить
Окрім Петріот балістику нічого не може взяти
показать весь комментарий
27.05.2026 17:04 Ответить
Вава на почве принятия веществ совсем отупел.

Для того чтобы сбить 5 "Кинжалов" - нужно 10 "Петриотов". Как минимум.
Для того чтобы 5 "Кинжалов" не вылетели - нужна одна "Фламинга".
показать весь комментарий
27.05.2026 16:33 Ответить
35-40 "Фламінго", якщо пощастить
показать весь комментарий
27.05.2026 16:45 Ответить
це сигнал путіну?
показать весь комментарий
27.05.2026 16:33 Ответить
Оманська Гнида (оно же Буратіно) публічно подає сигнал куратору кремлівському пуйлу - ракет нема, стріляй

а для 73% зебілів публічна zельона каша гівна для вживання - "я ж листа написав трампону"
показать весь комментарий
27.05.2026 16:34 Ответить
Патрушев прийняв відкритий сигнал,радистка Кет ("Вероніка фен-шуй") тимчасово не може вийти в ефір
.
показать весь комментарий
27.05.2026 16:34 Ответить
Коли у травні 2021 року Зеленський змінив

голову наглядової ради Укроборонпрому

академіка Горбуліна - розробника стратегічних ракетних систем та космічних апаратів серії «Космос», на

широко відомого в корупційних колах Тимофія Мілованова,

на ракетних програмах України можна було остаточно ставити хрест.

Тим більше, що раніше їх остаточно перестали фінансувати.

Сьогоднішній обстріл Києва є гарним прикладом рішень Зеленського.

Ми не маємо ракет для дзеркальної відповіді на російський терор.



ТК Сергій Погребецкий
показать весь комментарий
27.05.2026 16:35 Ответить
Біля нього ще й присосався такий кадр,як Сакі-скільки грошей вилетіло в трубу на такого псевдоекономіста і його людей,а в підсумку,той взяв і злиняв,люди його розбіглись.
показать весь комментарий
27.05.2026 17:15 Ответить
Так нехай Умеров поїде в Білий дім і попросить, чо зразу то Зеленський пише?
показать весь комментарий
27.05.2026 16:35 Ответить
-Тише, дурак, - сказал Остап грозно, - говорят тебе русским языком - завтра, значит, завтра. Ну, пока! Пишите письма!..
показать весь комментарий
27.05.2026 16:36 Ответить
Так что ответ тромба примерно понятен. Но это скорее заранее оправдание, когда следующий раз прилетит по Киеву и не только. Письмо он написал, сделал все что мог.
показать весь комментарий
27.05.2026 16:39 Ответить
в свою чергу, трамп негайно повідомив про це *****! але ***** вже й так про це доклали, з моніторінгу постійних зєлічкиних зливів.
показать весь комментарий
27.05.2026 16:39 Ответить
агент "краснов" днями пройшов огляд духторами, екзамену, на вміння читати, ще не здавав...
показать весь комментарий
27.05.2026 16:40 Ответить
Поширюється ось таке повідомлення:

@ "За даними розвідки противник проводить завершальні етапи до здійснення чергового масованого ракетно-дронового удару в наступні 72 години (продовжено до 30-31 травня).

❗️Противник підготував для цього:
⚠️6 бортів Ту-95мс;
⚠️3 борти Ту-160;
⚠️6 бортів Ту-22м3;
⚠️6 бортів Міг-31К.
Здійснено передислокацію 2х Ту-160 з аеродрому "Українка" на аеродром "Енгельс". Борти будуть споряджені крилатими ракетами.

❗️З ракетні човни в Новоросійську;
❗️до 3 пускових установок Бастіон в районі Курська.

Стосовно засобів повітряного нападу, противник планує застосовувати:
⚠️до 700 БпЛА;
❗️до 38х КР Х-101;
❗️до 24х КРМБ «Калібр»;
❗️до 6 АРБР «Кинджал»;
❗️до 3 ПКР Циркон;
❗️Балістичні ракети "Іскандер-М" та КР "Іскандер-К".

‼️на всіх районах пускових майданчиків і на складах у противника є сумарно до 2000 шахедів/гербер/пародій.

❗️Також противником фіксується накопичення оперативно тактичних балістичних та Крилатих ракетних комплексів Іскандер в районах:
- Брянськ - до 17 балістичних ракет;
- Воронєж - до 6 балістичних ракет;
- Курськ - до 20 балістичних ракет;
- Міллерово до 7 крилатих ракет.

Стосовно оновлених цілей, противник сконцентрував свою увагу та взяв під пріоритет наступні цілі:
❗️По м. Київ:
- Центр, урядовий квартал;
- Дарниця;
- Лукʼянівка;
- Солома;
- Рембаза;
- Троя;
- Святошин/Антонов;
- Жуляни;
- Оболонь;
- Бортничі.
❗️По Київщині:
- Обухів;
- Фастів;
- Вишневе.
показать весь комментарий
27.05.2026 16:42 Ответить
показать весь комментарий
27.05.2026 16:45 Ответить
А що тут нового? Один Звір із моря з десятью рогами, інший Звір із суходолу з двома рогами.
Спробуйте відгадати, хто з них яким Звіром є?
показать весь комментарий
27.05.2026 16:56 Ответить
Чогось Путіна на малюнку розмістили ближче до водички.☝️
показать весь комментарий
27.05.2026 16:58 Ответить
Ще цікава деталь: Путін сидить, а ЗЕ стоїть і щось робить.
ЗЕ дійсно займає більш активну позицію.
Це як, битва у Мунда по-українськи, де ЗЕ замість меча тримає шампур для щашликів?
показать весь комментарий
27.05.2026 17:25 Ответить
Краще б написав листа до Папи Римського і Варфоломія, щоб вони посприяли розробці вчення про пришестя Звіра і Христа на рівні ракети PAC-3, а не дерев'яної катапульти часів Римської імперії. До Спасіння це буде значно ближче.
В християнській міфології все чітко прописано стосовно дій під час пришестя Вови Путіна. Тільки писалося це дуже давно, і відсутність бажання зі сторони жреців культу Христа все це ********** свідчить про їх злочинний намір далі сидіти на фінансових потоках по відспівуванню покійників, що сприяє значному збільшенню кількості жертв.
показать весь комментарий
27.05.2026 17:09 Ответить
Ще один підраХуй.
показать весь комментарий
27.05.2026 16:55 Ответить
спочатку їде до "трамбона".по вказівці фсб в "трусах і галстукє і елегантний как рояль",його викидають з Білого дому.а тут просить ,дайте ракет...Спочатку "бикує" після чого просить...
показать весь комментарий
27.05.2026 16:57 Ответить
Той хто реально вірить, що расійський актор третьосортного криворізького шапіто, що грав членом на роялі, виступав у саунах для олігархів, називав Україну повією, виправдовував своїм ротом збройний напад московії, пересуваючи кордони України та ухилявся від призову на захист країни - стане успішним головнокомандувачем, призначить талановитих військових на керівні посади, організує виробництво вітчизняних балістичних ракет, створить ефективну ППО та ПРО, забезпечить вступ країни до НАТО та ЄС, або підпише безпрецендентні гарантії безпеки - це або ідіот, або ворог.
показать весь комментарий
27.05.2026 17:00 Ответить
Письма, письма часто на почту ношу....
показать весь комментарий
27.05.2026 17:02 Ответить
Особо ничем Трамп не поможет. У него в приоритете защита Израиля от иранский балистики, конфликт не закончен, а ракет заметно поубавилось, пока не восполнили.
показать весь комментарий
27.05.2026 17:06 Ответить
трамп що, просто так свистів, що може стати президентом ізраїлю? він окреслив свій інтерес.
показать весь комментарий
27.05.2026 17:12 Ответить
 
 