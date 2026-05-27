Информация о том, что Зеленский поручил готовиться к 2-3 годам войны, - это вброс, - ОП

Сообщения СМИ о том, что президент Владимир Зеленский поручил готовиться к ещё 2–3 годам войны, — это дезинформация.

Об этом заявил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Что известно?

"Да это же тот самый вброс, который уже был. Может, людям нужно было что-то использовать как носитель для других месседжей в этом тексте о том, как все типа плохо. Только вот на встрече с фракцией президент говорил, что нужно сфокусироваться на полгода до ноября, этот срок есть", — отметил он.

Что предшествовало?

Источники журнала The Economist в украинском правительстве утверждают, что президент Владимир Зеленский поручил готовиться к возможному продолжению войны еще на два-три года.

