Информация о том, что Зеленский поручил готовиться к 2-3 годам войны, - это вброс, - ОП
Сообщения СМИ о том, что президент Владимир Зеленский поручил готовиться к ещё 2–3 годам войны, — это дезинформация.
Об этом заявил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Что известно?
"Да это же тот самый вброс, который уже был. Может, людям нужно было что-то использовать как носитель для других месседжей в этом тексте о том, как все типа плохо. Только вот на встрече с фракцией президент говорил, что нужно сфокусироваться на полгода до ноября, этот срок есть", — отметил он.
Что предшествовало?
- Источники журнала The Economist в украинском правительстве утверждают, что президент Владимир Зеленский поручил готовиться к возможному продолжению войны еще на два-три года.
Всім розумним людям зрозуміло що по сусідству з таким є#анутим, неадекватним, нелюдем - дегенератом як кацапо-рашисти до війни треба готуватися ПОСТІЙНО!
Зеля сказав зовсім "інше": "А далі літо. А далі осінь. і. А далі зима.
І будемо готуватись до новорічних свят. Як завжди, 31 грудня усією родиною зберемось за столом. І я впевнений, що у новорічному зверненні скажу: "Дорогі українці! Ну я ж говорив? Ми молодці!
А далі весна. А далі літо, А далі зима.... І так по кругу...
І хто тепер молодець - я молодець!"
всесвіт прийняв цю війну і звик до неї да і особливо не проти її