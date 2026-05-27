Зеленский приказал готовиться к еще 2-3 годам войны, - The Economist

Источники журнала The Economist в украинском правительстве утверждают, что президент Владимир Зеленский поручил готовиться к возможному продолжению войны ещё на два-три года.

Об этом говорится в публикации издания.

Не хватает единства

"Она выживет, хотя и запятнана милитаризмом и коррупцией военного времени", - отмечают в издании.

В материале говорится о том, что значительный риск для перспектив страны представляет внутренняя политика. В начале полномасштабной войны единство было почти полным, но с тех пор "давление военного времени и коррупционные скандалы вновь обнажили разногласия". Одним из таких скандалов называют "Миндичгейт", в котором фигурирует близкое окружение Зеленского.

Кадровая политика Зеленского 

Журналисты, ссылаясь на данные инсайдеров, критикуют кадровую политику президента. Отмечается, что вместо приема на работу талантов Зеленский "скатился к все более отстраненному, византийскому стилю правления".

"Его офис контролирует значительную часть медиа-ландшафта, включая анонимные аккаунты в социальных сетях, используемые для дискредитации оппонентов", - говорится в материале.

Также подчеркивается, что работу антикоррупционных органов саботировали через судебные дела. А Василия Малюка сняли с должности главы СБУ после того, как он отказался помогать преследовать антикоррупционеров, пишут в The Economist.

Зеленский не терпит сильных людей. Он создал вокруг себя культ верности", — говорит один из высокопоставленных офицеров разведки.

Ситуация на фронте

При этом в статье указывается, что новости с фронта для Украины являются самыми позитивными за несколько лет. Украинское командование считает, что с помощью дронов смогло сорвать наземное наступление Кремля. Уже несколько месяцев Киев уничтожает больше солдат, чем Москва успевает пополнять ряды войска.

Среди собеседников издания есть оптимисты, которые считают, что мирные переговоры могут возобновиться этим летом. Но, скорее всего, боевые действия будут продолжаться, пока одна из сторон не капитулирует.

Неизвестно, когда наступит переломный момент в России. Заметны слабые стороны: рост критики внутри РФ, стагнация экономики, украинские удары и санкции. Бюджет спасла война в Иране, но непонятно, как долго цены на нефть будут оставаться высокими.

Цікаво , а що ж воно оце недавно торочило? Біполярочка? Чому до вторгення так не готувалися як зараз?
27.05.2026 11:28 Ответить
Якщо це треба щоб розвалити педірашку, то потримаємося
27.05.2026 11:26 Ответить
Може бути і так - що поки "товстий сохне- худий здохне".
27.05.2026 11:32 Ответить
Ці 4 роки у нас найбільший рівень смертності та найменший рівень народжуваності у світі. Якщо таке продовжиться ще 3 роки, скільки нас залишиться? Поки рашка розвалиться ми просто вимремо.
27.05.2026 11:35 Ответить
ой, не дрищи. Всі хто залишаться, будуть наші
27.05.2026 11:39 Ответить
Готувались, тільки вторгнення мало стати саме таким, яким воно стало - втягнути росію у затяжну окопну війну на виснаження.
27.05.2026 11:41 Ответить
27.05.2026 11:30 Ответить
Саме так: війна триватиме до кінця 2028 року, тобто до завершення каденції Тромба - останньої надії ***** і рашистської пітьми легітимізувати щось із захоплених територій.
27.05.2026 11:31 Ответить
Уникнути відповідальності не вийде.Не Тр.
27.05.2026 11:34 Ответить
Фейк
27.05.2026 11:31 Ответить
Ця новина не є новою-це ще раніше,він доручив ВР,згідно своїх повноважень,приготуватись до 2-3 років війни.
27.05.2026 11:39 Ответить
Та нi, амери ще в 22-ому роцi осадили наших швидких гоппереможникiв, що навiть , коли Украiна буде мати достатьньо зброi, щоби перемолоти кацапську технiку , та самих оркiв у фарш, знадобиться якийсь час, мiнiмум до 26-27 рокiв. Тут Америку вава не вiдкрив. Погано, що йому доходить на десяту добу.
27.05.2026 11:40 Ответить
Вже на 20млн.зменшилося.
Що зостанеться після двох термінів,правда,другий-суперечливий згідно Конституції.
Оселяться сибіряки,як після голодомору і всім по приколу?
27.05.2026 11:31 Ответить
сібіряки дохнуть так само швидко як і усі, якщо пальнути по них з автомата. То хай спробують. ...якщо там у них ще хтось залишиться.
27.05.2026 11:41 Ответить
А якже перемиря в осени? Відміняється, чи не спрацювало?
27.05.2026 11:32 Ответить
Зеленський повинен піти з поста президента ,
так як він і його
команда не в змозі чесно керувати краіною і йти до перемоги !!
27.05.2026 11:33 Ответить
то до осени, то 2-3 года и это все в одно время. Кстати если прочитать тело новости там ничего нету про сроки, как обычно кликбейтные мастеры заголовков
27.05.2026 11:33 Ответить
кацапи ше не видохлись - тай союзник в нього могутній - Китай
27.05.2026 11:34 Ответить
та тут і до гадалки не ходи, нема ніяких передумов до закінчення війни, а ще сумно також, що мінімум 3 роки будемо бачити вечірні відосики
27.05.2026 11:36 Ответить
27.05.2026 11:38 Ответить
Україна вже виграла цю війну і повинна за ці роки довести свою перемогу до кінця, звільнивши усі окуповані території та знищити кілька мільйонів кацапів!
27.05.2026 11:38 Ответить
Зельцман ще кілька рочків збирається годувати Міндіча з Чернишовим, та і сам не проти ще трохи "розговітися" під прикриттям війни?
27.05.2026 11:38 Ответить
Вкиди про строки війни - це те що розхитує суспільство. То війна закінчиться вже скоро, то ще буде йти багато років. Не вірте в це і робіть свою справу, бережіть нерви, критично мислить, не довіряйте болаболам. А війна обов'язково закінчиться. Інакше не буває.
27.05.2026 11:38 Ответить
Хабад ротом цього поца вирішив протягнути триндець українцям на пару років?
27.05.2026 11:39 Ответить
Было такое или не было это вопрос, а вот денюжку за эту статью вполне возможно могли скинуть с болот...
27.05.2026 11:39 Ответить
Рашистська пітьма змарнувала свій шанс на перемогу у війні на виснаження з Україною.
Це можна вважати історичною подією, яку ще донедавна важко було собі уявити. Подія, яка має бути осмислена і до її наслідків пітьмі ще треба буде звикати і адаптуватися.
Здатність мобілізувати величезний ресурс живої сили з високим порогом чутливості до втрат була ядром наступальної стратегії пітьми, що спиралася на міфи побєди СРСР у Другій Світовій війні.
Сьогодні ж українська «стіна дронів» здатна перемолоти чи не будь-яку масу живої сили ворога.
Тож, отут навіть ще одна «частичная» мобілізація не призведе до перемоги пітьми у війні. Бо цей ресурс буде перемолотий за кілька місяців, але не дасть їй прийнятного результату.
І у цьому - надвисокі ризики нової мобілізації для ***** і його режиму. Такі ж, як під вінець Першої Світової війни.

Повний текст статті на мові оригіналу - https://x.com/i/status/2059232961245929549 тут.
27.05.2026 11:40 Ответить
Двушки на москву ще будуть йти два три роки, так що все нормально (для них) вони живуть найкраще своє життя, а ви?
27.05.2026 11:41 Ответить
 
 