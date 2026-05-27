Зеленский приказал готовиться к еще 2-3 годам войны, - The Economist

Источники журнала The Economist в украинском правительстве утверждают, что президент Владимир Зеленский поручил готовиться к возможному продолжению войны ещё на два-три года.

Не хватает единства

"Она выживет, хотя и запятнана милитаризмом и коррупцией военного времени", - отмечают в издании.

В материале говорится о том, что значительный риск для перспектив страны представляет внутренняя политика. В начале полномасштабной войны единство было почти полным, но с тех пор "давление военного времени и коррупционные скандалы вновь обнажили разногласия". Одним из таких скандалов называют "Миндичгейт", в котором фигурирует близкое окружение Зеленского.

Кадровая политика Зеленского

Журналисты, ссылаясь на данные инсайдеров, критикуют кадровую политику президента. Отмечается, что вместо приема на работу талантов Зеленский "скатился к все более отстраненному, византийскому стилю правления".

"Его офис контролирует значительную часть медиа-ландшафта, включая анонимные аккаунты в социальных сетях, используемые для дискредитации оппонентов", - говорится в материале.

Также подчеркивается, что работу антикоррупционных органов саботировали через судебные дела. А Василия Малюка сняли с должности главы СБУ после того, как он отказался помогать преследовать антикоррупционеров, пишут в The Economist.

Зеленский не терпит сильных людей. Он создал вокруг себя культ верности", — говорит один из высокопоставленных офицеров разведки.

Ситуация на фронте

При этом в статье указывается, что новости с фронта для Украины являются самыми позитивными за несколько лет. Украинское командование считает, что с помощью дронов смогло сорвать наземное наступление Кремля. Уже несколько месяцев Киев уничтожает больше солдат, чем Москва успевает пополнять ряды войска.

Среди собеседников издания есть оптимисты, которые считают, что мирные переговоры могут возобновиться этим летом. Но, скорее всего, боевые действия будут продолжаться, пока одна из сторон не капитулирует.

Неизвестно, когда наступит переломный момент в России. Заметны слабые стороны: рост критики внутри РФ, стагнация экономики, украинские удары и санкции. Бюджет спасла война в Иране, но непонятно, как долго цены на нефть будут оставаться высокими.

