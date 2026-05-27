Зеленський наказав готуватися до ще 2-3 років війни, - The Economist
Джерела журналу The Economist в українському уряді стверджують, що президент Володимир Зеленський доручив готуватися до можливого продовження війни ще на два-три роки.
Про це йдеться в публікації видання, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
Бракує єдності
"Вона виживе, хоча й заплямована мілітаризмом та корупцією воєнного часу", - вказують у виданні.
У матеріалі йдеться про те, що значний ризик для перспектив країни становить внутрішня політика. На початку повномасштабної війни єдність була майже повною, але з тих пір "тиск воєнного часу та корупційні скандали знову розкрили розбіжності". Одним з таких скандалів називають "Міндічгейт", у якому фігурує близьке оточення Зеленського.
Кадрова політика Зеленського
Журналісти, посилаючись на дані інсайдерів, критикують кадрову політику президента. Зазначається, що замість прийому на роботу талантів Зеленський "скотився до дедалі більш відстороненого, візантійського стилю правління".
"Його офіс контролює значну частину медіа-ландшафту, включаючи анонімні акаунти в соціальних мережах, що використовуються для дискредитації опонентів", - йдеться у матеріалі.
Також наголошується на тому, що роботу антикорупційних органів саботували через судові справи. А Василя Малюка зняли з посади голови СБУ після того, як він відмовився допомагати переслідувати антикорупціонерів, пишуть в The Economist.
Зеленський не терпить сильних людей. Він створив навколо себе культ вірності", - каже один з високопоставлених офіцерів розвідки.
Ситуація на фронті
При цьому у статті вказується, що новини з фронту для України є найбільш позитивними за кілька років. Українське командування вважає, що за допомогою дронів змогло зірвати наземний наступ Кремля. Вже кілька місяців Київ знищує більше солдатів, ніж Москва встигає поповнювати лави війська.
Серед співрозмовників видання є оптимісти, які вважають, що мирні переговори можуть відновитися цього літа. Але, швидше за все, бойові дії триватимуть, доки не капітулює одна зі сторін.
Невідомо, коли настане точка перелому в Росії. Помітні слабкі сторони: зростання критики всередині РФ, стагнація економіки, українські удари та санкції. Бюджет врятувала війна в Ірані, але незрозуміло, як довго ціни на нафту залишатимуться високими.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Що зостанеться після двох термінів,правда,другий-суперечливий згідно Конституції.
Оселяться сибіряки,як після голодомору і всім по приколу?
так як він і його
команда не в змозі чесно керувати краіною і йти до перемоги !!
А з 22 не вийде 15 у слуги урода,якщо ще буде так само 2-3 сидіти?
Виїдуть масово...
Не повірю,що ще дотепер пуйло таємно не надав йому звання героя,за заслуги останніх сім років.
хоча, чого я дивуюсь, воно 5 років тому готувало країну до шашликів (знаючи від розвідок про неминучий напад)
Джерело: https://censor.net/ua/n4005289
Треба відразу вірити цим "джерелам". І немає значення, хто вони: прибиральниця, сторож, водій.
Розкривати джерела у них не прийнято!
Що буде з містами і економікою, коли ворог кожного дня б'є ракетами і дронами, а Голобородько тільки відосами і все налашторвує нарід, що у всьому винні США, Європа, бо не дають йому ракети. Невже за 7 років одноосібного правління країною, коли бюджет і вся влада в одних руках, неможливо було створити свої системи ППО і налагодити випуск балістики?
А нащо?
ламатиоповіщувати.