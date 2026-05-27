Зеленський наказав готуватися до ще 2-3 років війни, - The Economist

Джерела журналу The Economist в українському уряді стверджують, що президент Володимир Зеленський доручив готуватися до можливого продовження війни ще на два-три роки.

Про це йдеться в публікації видання, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Бракує єдності

"Вона виживе, хоча й заплямована мілітаризмом та корупцією воєнного часу", - вказують у виданні.

У матеріалі йдеться про те, що значний ризик для перспектив країни становить внутрішня політика. На початку повномасштабної війни єдність була майже повною, але з тих пір "тиск воєнного часу та корупційні скандали знову розкрили розбіжності". Одним з таких скандалів називають "Міндічгейт", у якому фігурує близьке оточення Зеленського.

Кадрова політика Зеленського

Журналісти, посилаючись на дані інсайдерів, критикують кадрову політику президента. Зазначається, що замість прийому на роботу талантів Зеленський "скотився до дедалі більш відстороненого, візантійського стилю правління".

"Його офіс контролює значну частину медіа-ландшафту, включаючи анонімні акаунти в соціальних мережах, що використовуються для дискредитації опонентів", - йдеться у матеріалі.

Також наголошується на тому, що роботу антикорупційних органів саботували через судові справи. А Василя Малюка зняли з посади голови СБУ після того, як він відмовився допомагати переслідувати антикорупціонерів, пишуть в The Economist.

Зеленський не терпить сильних людей. Він створив навколо себе культ вірності", - каже один з високопоставлених офіцерів розвідки.

Ситуація на фронті

При цьому у статті вказується, що новини з фронту для України є найбільш позитивними за кілька років. Українське командування вважає, що за допомогою дронів змогло зірвати наземний наступ Кремля. Вже кілька місяців Київ знищує більше солдатів, ніж Москва встигає поповнювати лави війська.

Серед співрозмовників видання є оптимісти, які вважають, що мирні переговори можуть відновитися цього літа. Але, швидше за все, бойові дії триватимуть, доки не капітулює одна зі сторін.

Невідомо, коли настане точка перелому в Росії. Помітні слабкі сторони: зростання критики всередині РФ, стагнація економіки, українські удари та санкції. Бюджет врятувала війна в Ірані, але незрозуміло, як довго ціни на нафту залишатимуться високими.

