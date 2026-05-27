УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13058 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини
4 921 90

Зеленський наказав готуватися до ще 2-3 років війни, - The Economist

війна в Україні триватиме ще 2-3 роки

Джерела журналу The Economist в українському уряді стверджують, що президент Володимир Зеленський доручив готуватися до можливого продовження війни ще на два-три роки.

Про це йдеться в публікації видання, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Бракує єдності

"Вона виживе, хоча й заплямована мілітаризмом та корупцією воєнного часу", - вказують у виданні.

У матеріалі йдеться про те, що значний ризик для перспектив країни становить внутрішня політика. На початку повномасштабної війни єдність була майже повною, але з тих пір "тиск воєнного часу та корупційні скандали знову розкрили розбіжності". Одним з таких скандалів називають "Міндічгейт", у якому фігурує близьке оточення Зеленського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без США нереалістично досягти закінчення російської агресії, - Сибіга

Кадрова політика Зеленського 

Журналісти, посилаючись на дані інсайдерів, критикують кадрову політику президента. Зазначається, що замість прийому на роботу талантів Зеленський "скотився до дедалі більш відстороненого, візантійського стилю правління".

"Його офіс контролює значну частину медіа-ландшафту, включаючи анонімні акаунти в соціальних мережах, що використовуються для дискредитації опонентів", - йдеться у матеріалі.

Також наголошується на тому, що роботу антикорупційних органів саботували через судові справи. А Василя Малюка зняли з посади голови СБУ після того, як він відмовився допомагати переслідувати антикорупціонерів, пишуть в The Economist.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рубіо запевнив, що США готові сприяти завершенню війни в Україні

Зеленський не терпить сильних людей. Він створив навколо себе культ вірності", - каже один з високопоставлених офіцерів розвідки.

Ситуація на фронті

При цьому у статті вказується, що новини з фронту для України є найбільш позитивними за кілька років. Українське командування вважає, що за допомогою дронів змогло зірвати наземний наступ Кремля. Вже кілька місяців Київ знищує більше солдатів, ніж Москва встигає поповнювати лави війська.

Серед співрозмовників видання є оптимісти, які вважають, що мирні переговори можуть відновитися цього літа. Але, швидше за все, бойові дії триватимуть, доки не капітулює одна зі сторін.

Невідомо, коли настане точка перелому в Росії. Помітні слабкі сторони: зростання критики всередині РФ, стагнація економіки, українські удари та санкції. Бюджет врятувала війна в Ірані, але незрозуміло, як довго ціни на нафту залишатимуться високими.

Також читайте: Тристоронні переговори США, України та Росії призупинено, - Рубіо

Автор: 

Зеленський Володимир (27853) корупція (5061) перемовини (3785) війна в Україні (8396)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
показати весь коментар
27.05.2026 11:30 Відповісти
+13
Зеленський повинен піти з поста президента ,
так як він і його
команда не в змозі чесно керувати краіною і йти до перемоги !!
показати весь коментар
27.05.2026 11:33 Відповісти
+9
показати весь коментар
27.05.2026 11:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо це треба щоб розвалити педірашку, то потримаємося
показати весь коментар
27.05.2026 11:26 Відповісти
Може бути і так - що поки "товстий сохне- худий здохне".
показати весь коментар
27.05.2026 11:32 Відповісти
Зеленський худий?
показати весь коментар
27.05.2026 11:41 Відповісти
Ці 4 роки у нас найбільший рівень смертності та найменший рівень народжуваності у світі. Якщо таке продовжиться ще 3 роки, скільки нас залишиться? Поки рашка розвалиться ми просто вимремо.
показати весь коментар
27.05.2026 11:35 Відповісти
ой, не дрищи. Всі хто залишаться, будуть наші
показати весь коментар
27.05.2026 11:39 Відповісти
всі ваші це мусорва,чинуші,мажори та гастарбайтери???
показати весь коментар
27.05.2026 11:54 Відповісти
То просто провокатор чи бот, я ж кажу навіть зараз в рашці м'яса ще багато і за дві три неділі в них ракети не закінчилися (дивно?) хто вірить в оці наївні казочки що рашка ось ось розвалиться?! Тільки повні ідіоти
показати весь коментар
27.05.2026 11:42 Відповісти
рассія всікда била сільна как нікакда!...?
показати весь коментар
27.05.2026 11:44 Відповісти
І ти вимреш?
показати весь коментар
27.05.2026 11:43 Відповісти
Ну якщо все буде іти далі як іде то і ти вимреш і я.
показати весь коментар
27.05.2026 11:48 Відповісти
А як іде і як мало би йти?
показати весь коментар
27.05.2026 11:50 Відповісти
Погано йде. Тут навіть справа не у перебігу бойових дій, хоча і там не все дуже добре, а в тому, що ми втрачаємо молодь безповоротно. Якщо поляки кажуть, що з моменту дозволу на виїзд 18-22 річних їх кордон перетнуло десятки тисяч молодих українців, це удар по Україні на десятки років вперед. Демографи кажуть чим довше буде війна, тим менше людей повернуться до України. Нам потрібні ці люди. Без молоді в нас немає майбутнього, а вона тікає звідси, навіть дівчата. Слухав розмову чиєїсь матері по телефону, каже ,,моя донька психологічно не витримує постійних обстрілів та дронів, тому вона вступила до іноземного вишу і зараз вчиться в Чехії. Які шанси, що вона повернется, навіть після війни?
показати весь коментар
27.05.2026 12:13 Відповісти
Я готов насипать в кратер, в сенсі піднімати демографію
показати весь коментар
27.05.2026 11:49 Відповісти
Ти би ліпше країну захищав
показати весь коментар
27.05.2026 11:53 Відповісти
треба відкривати незаконно зачинені для чоловіків кордони і нехай кожен робить свій вибір, чи згоден він триматись ще 3-5-10 років чи ні.
показати весь коментар
27.05.2026 11:42 Відповісти
А воювати з російськими окупантами, по твоєму, не потрібно.
показати весь коментар
27.05.2026 12:14 Відповісти
Цікаво , а що ж воно оце недавно торочило? Біполярочка? Чому до вторгення так не готувалися як зараз?
показати весь коментар
27.05.2026 11:28 Відповісти
Готувались, тільки вторгнення мало стати саме таким, яким воно стало - втягнути росію у затяжну окопну війну на виснаження.
показати весь коментар
27.05.2026 11:41 Відповісти
І для цього були закриті ракетні програми Порошенка?
показати весь коментар
27.05.2026 11:57 Відповісти
показати весь коментар
27.05.2026 11:30 Відповісти
Саме так: війна триватиме до кінця 2028 року, тобто до завершення каденції Тромба - останньої надії ***** і рашистської пітьми легітимізувати щось із захоплених територій.
показати весь коментар
27.05.2026 11:31 Відповісти
Уникнути відповідальності не вийде.Не Тр.
показати весь коментар
27.05.2026 11:34 Відповісти
А там ще пару років, до 2030... Бо так потрібно Європі, вже казали про це прямим текстом. Ну а якщо, щось залишиться від України... То може навіть в ЄС приймуть, але це не точно.
показати весь коментар
27.05.2026 11:49 Відповісти
Так це Європа цю війну затіяла...?
показати весь коментар
27.05.2026 11:58 Відповісти
Фейк
показати весь коментар
27.05.2026 11:31 Відповісти
Ця новина не є новою-це ще раніше,він доручив ВР,згідно своїх повноважень,приготуватись до 2-3 років війни.
показати весь коментар
27.05.2026 11:39 Відповісти
Та нi, амери ще в 22-ому роцi осадили наших швидких гоппереможникiв, що навiть , коли Украiна буде мати достатьньо зброi, щоби перемолоти кацапську технiку , та самих оркiв у фарш, знадобиться якийсь час, мiнiмум до 2026-2027 року. Тут Америку вава не вiдкрив. Погано, що йому доходить на десяту добу.
показати весь коментар
27.05.2026 11:44 Відповісти
Вже на 20млн.зменшилося.
Що зостанеться після двох термінів,правда,другий-суперечливий згідно Конституції.
Оселяться сибіряки,як після голодомору і всім по приколу?
показати весь коментар
27.05.2026 11:31 Відповісти
сібіряки дохнуть так само швидко як і усі, якщо пальнути по них з автомата. То хай спробують. ...якщо там у них ще хтось залишиться.
показати весь коментар
27.05.2026 11:41 Відповісти
А зараз хто на Донбасі -не їх нащадки?
показати весь коментар
27.05.2026 11:45 Відповісти
зараз там росіяни. А до 2014 жили різні люди. Більшість - так, нащадки. Інші - все ж ті, хто вижив з українців, або переїхав з інших частин країни на роботу в шахти і на заводи. Також як не дивно, частина нащадків расіян, завезених в 30-х, на початок 21 століття асимілювались. Так, чіплялись за расіську мову як дурні , так, вірили що расія - мірная страна, але сприйняття життя вже було наближеним до українського.
показати весь коментар
27.05.2026 11:51 Відповісти
Ото то,що більшість місцевих-нащадки сибіряків з тридцятих...
показати весь коментар
27.05.2026 12:01 Відповісти
А якже перемиря в осени? Відміняється, чи не спрацювало?
показати весь коментар
27.05.2026 11:32 Відповісти
то було вчора.....
показати весь коментар
27.05.2026 11:58 Відповісти
Зеленський повинен піти з поста президента ,
так як він і його
команда не в змозі чесно керувати краіною і йти до перемоги !!
показати весь коментар
27.05.2026 11:33 Відповісти
то до осени, то 2-3 года и это все в одно время. Кстати если прочитать тело новости там ничего нету про сроки, как обычно кликбейтные мастеры заголовков
показати весь коментар
27.05.2026 11:33 Відповісти
кацапи ше не видохлись - тай союзник в нього могутній - Китай
показати весь коментар
27.05.2026 11:34 Відповісти
та тут і до гадалки не ходи, нема ніяких передумов до закінчення війни, а ще сумно також, що мінімум 3 роки будемо бачити вечірні відосики
показати весь коментар
27.05.2026 11:36 Відповісти
показати весь коментар
27.05.2026 11:38 Відповісти
Україна вже виграла цю війну і повинна за ці роки довести свою перемогу до кінця, звільнивши усі окуповані території та знищити кілька мільйонів кацапів!
показати весь коментар
27.05.2026 11:38 Відповісти
А ти будеш вболівати з Кракова.
показати весь коментар
27.05.2026 11:50 Відповісти
Це немає різниці звідки!
показати весь коментар
27.05.2026 11:52 Відповісти
Ти не те, що в Україні не живеш, ти навіть не цікавишся новинами з України, бо про кордони 91 навіть подоляцькі боти вже 2 роки не згадують. Ти застряг у 22 році, коли була кава в ялті і т.д. Прокидайся.
показати весь коментар
27.05.2026 11:55 Відповісти
Україна виграла цю війну ще в 2022 році і доведе її до кінця, мільйони кацапів будуть знищені, а усі українські території будуть деокуповані, і ніякий Подоляк чи ще там хтось до цього не має жодного відношення!
показати весь коментар
27.05.2026 12:01 Відповісти
То ти допоможеш чі будеш на соцвиплатах десь там потужнвчять?
показати весь коментар
27.05.2026 12:10 Відповісти
Ай молодець! Скоріше повертайся з Польші, бо без тебе ніяк!
показати весь коментар
27.05.2026 11:51 Відповісти
Мені немає чого повертатись, бо я виїхав на постійне місце проживання більше 10 років тому!
показати весь коментар
27.05.2026 11:54 Відповісти
І це заважає тобі повернутися прямо вот зараз? Ти ж патріот і в вишиванці ходишь по темним вулицям Кракова, щоб морду не набили.
показати весь коментар
27.05.2026 11:58 Відповісти
Я там де маю бути на своєму місці!
показати весь коментар
27.05.2026 12:00 Відповісти
Урапатріот з окопа пишеш?
показати весь коментар
27.05.2026 11:53 Відповісти
З **********
показати весь коментар
27.05.2026 11:55 Відповісти
Дивись не вдавись.
показати весь коментар
27.05.2026 12:02 Відповісти
Зельцман ще кілька рочків збирається годувати Міндіча з Чернишовим, та і сам не проти ще трохи "розговітися" під прикриттям війни?
показати весь коментар
27.05.2026 11:38 Відповісти
Це не розговіння, це гешефт.
показати весь коментар
27.05.2026 11:47 Відповісти
ще треба добудувати династію,потім ремонт,обставляти......ууу....а ви тримайтеся,вам світло з липня подорожчає бо прийшли чергові голодні менеджери....
показати весь коментар
27.05.2026 12:03 Відповісти
Вкиди про строки війни - це те що розхитує суспільство. То війна закінчиться вже скоро, то ще буде йти багато років. Не вірте в це і робіть свою справу, бережіть нерви, критично мислить, не довіряйте болаболам. А війна обов'язково закінчиться. Інакше не буває.
показати весь коментар
27.05.2026 11:38 Відповісти
Хабад ротом цього поца вирішив протягнути триндець українцям на пару років?
показати весь коментар
27.05.2026 11:39 Відповісти
Было такое или не было это вопрос, а вот денюжку за эту статью вполне возможно могли скинуть с болот...
показати весь коментар
27.05.2026 11:39 Відповісти
Двушки на москву ще будуть йти два три роки, так що все нормально (для них) вони живуть найкраще своє життя, а ви?
показати весь коментар
27.05.2026 11:41 Відповісти
Українців вже 22-27 мільйонів, через 3 роки війни буде приблизно 10-15.
показати весь коментар
27.05.2026 11:42 Відповісти
Що пропонуєш?
показати весь коментар
27.05.2026 11:48 Відповісти
Потрібно домовлятись. Ні, не з ******. Воно *******. Треба вести сепаратні переговори з російськими елітами, яких це СВО теж вже конкретно **********. Хай шось рішають і влаштовують держ переворот на болотах. Інша справа, шо наші коровники в цьому напрямку навіть не зацікавлені працювати. Тому будемо воювати до безкінечності
показати весь коментар
27.05.2026 11:57 Відповісти
зібрати нафронтників і дати ім лопати щоб проявили нарешті свій патриотизм
показати весь коментар
27.05.2026 12:05 Відповісти
Нафронтовики це 18 - 25, військові пенсіонери і т.д. і тп...? за Зеленського голосував?
показати весь коментар
27.05.2026 12:10 Відповісти
Звідки ти це взяв?Джерело яке?Чи аби шо ляпнуть?
показати весь коментар
27.05.2026 11:51 Відповісти
А що не так: з 45 вийшло 22.
А з 22 не вийде 15 у слуги урода,якщо ще буде так само 2-3 сидіти?
Виїдуть масово...
показати весь коментар
27.05.2026 11:57 Відповісти
Цікаво, а що, після двух, трьох років війна раптово закінчиться?! На кого оце розраховано? Скільки чоловіків тут взагалі зостанеться через три роки?
показати весь коментар
27.05.2026 11:43 Відповісти
А ти, особисто, залишишся?
показати весь коментар
27.05.2026 11:49 Відповісти
В тому і розрахунок слуги урода.
Не повірю,що ще дотепер пуйло таємно не надав йому звання героя,за заслуги останніх сім років.
показати весь коментар
27.05.2026 11:53 Відповісти
На цапорилii вже замiсть 140 лямiв, залишилось 84... А тут ще й кольоровi потуги дозрiли... Буряти - на вихiд. Я вже не говорю про Середню Азiю. ВАНГУЮ, каароч, по закiнченню вiйни, кацапи будуть незначною, в 2-3 вiдсотки, нацменшиною серед автономних округiв. Так що узбагойтесь. До того ж, муйлуша ще в 2011 роцi, пiд час вояжу Ставропiллям, поздоровив нацменшини, тобто кавказцiв та середньо-азiатiв, з пiдвищенням у них народжуваност... навiть привiв цифри, що в позапрошлому роцi нацменшин в ********* було17% , а заре стало 20%(на 2011 рiк). З таким приростом тюркiв та монголоiдiв на сраSSеюшцi, якщо ***********, то в улусi ластоногих оленiв на 2060 рiк так i сталось би - слав`янське(кацапське) населення стало б нацменшиною в 2-3% . Та вiйна цей процес прискорила...
показати весь коментар
27.05.2026 12:01 Відповісти
привезуть чумазих з тряпками на голові а ви воюйте поки хтось живе замість нас....
показати весь коментар
27.05.2026 12:06 Відповісти
А ти воювати не будеш, значить...
показати весь коментар
27.05.2026 12:11 Відповісти
Ти думаешь вони дурні їхати в злиденну, воюючу країну?
показати весь коментар
27.05.2026 12:13 Відповісти
Приїдуть...транзитом
показати весь коментар
27.05.2026 12:22 Відповісти
Зеленський наказав готуватися до ще 2-3 років своїх повноважень.
показати весь коментар
27.05.2026 11:47 Відповісти
але навіщо воно вчора сказало депутатам, що мир можливий до листопада? Навіщо їх найобували?

хоча, чого я дивуюсь, воно 5 років тому готувало країну до шашликів (знаючи від розвідок про неминучий напад)
показати весь коментар
27.05.2026 11:50 Відповісти
Вчера вроде в ноябре заканчивал а сегодня уже ещё 2-3 года...ходяча українська катастрофа
показати весь коментар
27.05.2026 11:50 Відповісти
Джерела журналу The Economist в українському уряді стверджують...
Джерело: https://censor.net/ua/n4005289
Треба відразу вірити цим "джерелам". І немає значення, хто вони: прибиральниця, сторож, водій.
Розкривати джерела у них не прийнято!
показати весь коментар
27.05.2026 12:04 Відповісти
Тут навіть питання випливає тільки одне , скільки за три роки ще загине в безглуздих м'ясних штурмах сирка? Він вже засидівся на своїй посаді і уявляє що тут рашка
показати весь коментар
27.05.2026 11:50 Відповісти
всі що згідно плану...
показати весь коментар
27.05.2026 12:07 Відповісти
а кто такой зеленский?
показати весь коментар
27.05.2026 11:54 Відповісти
Ще два-три роки Україною буде керувати і мародерити шобла міндичів-цукерманів-єрмаків. Прикро. І це все на совісті баранів і овечок 73%. Не знаю, де взяти таку кількість захисників, щоб тримали фронт. Не знаю, куди кацапи дійдуть, але впевнений, що за цей час вони все-таки кудись дійдуть. Голобородько виконує свої обіцянки "сойтісь посередінє".
Що буде з містами і економікою, коли ворог кожного дня б'є ракетами і дронами, а Голобородько тільки відосами і все налашторвує нарід, що у всьому винні США, Європа, бо не дають йому ракети. Невже за 7 років одноосібного правління країною, коли бюджет і вся влада в одних руках, неможливо було створити свої системи ППО і налагодити випуск балістики?
показати весь коментар
27.05.2026 12:03 Відповісти
"Невже за 7 років одноосібного правління країною, коли бюджет і вся влада в одних руках, неможливо було створити свої системи ППО і налагодити випуск балістики?"

А нащо?
показати весь коментар
27.05.2026 12:16 Відповісти
пересидент хоче другий термін допереседіти
показати весь коментар
27.05.2026 12:11 Відповісти
Кому вдасться ці 2-3 роки пережити, Європа дасть грошей ще на 2-3 роки і ще. Закінчиться тільки коли не буде кого ламати оповіщувати.
показати весь коментар
27.05.2026 12:22 Відповісти
 
 