Інформація про те, що Зеленський доручив готуватися до 2-3 років війни, - це вкид, - ОП

Війна 2-3 роки: Що кажуть в Офісі Президента?

Повідомлення ЗМІ про те, що президент Володимир Зеленський доручив готуватися до  ще 2-3 років війни - це вкид.

Про це заявив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Що відомо?

"Та це ж той самий вкид, який вже був. Може, людям треба було щось використати як носій для інших меседжів в цьому тексті про те, як все типу погано. Тільки ж оце на зустрічі з фракцією президент говорив, що треба сфокусуватися на пів року до листопада, оцей строк є", - зазначив він.

Читайте також: Сибіга про погрози Росії новими ударами по Києву: Путін нічого не досягне, хай рятує себе

Що передувало?

  • Джерела журналу The Economist в українському уряді стверджують, що президент Володимир Зеленський доручив готуватися до можливого продовження війни ще на два-три роки.

Також читайте: "Гаряча фаза" війни може закінчиться до листопада цього року, - Зеленський на зустрічі зі "слугами народу"

Зеленський Володимир Литвин Дмитро війна в Україні
Топ коментарі
+15
Звісно що вкид. Краще готуватись до травневих шашликів
27.05.2026 13:44 Відповісти
+11
Знач правда що казав 😸.
27.05.2026 13:43 Відповісти
+9
Диму без вогню не буває, не брешіть! Самі вкинули і дивляться на реакцію плебсу, така схема давно діє на рашці.
27.05.2026 13:44 Відповісти
за війну ще в 2-3 розмова велася при прийнятті рішення на кредит у 92млрд ще в зимку......
27.05.2026 13:58 Відповісти
Вкид - це невідомий Вова в ОП
27.05.2026 13:44 Відповісти
вава більш, ніж відомий, і, скоріш за все - він викид
27.05.2026 13:46 Відповісти
Викідиш
27.05.2026 13:49 Відповісти
з послідуючим підкидом і падінням головою до низу,жаль що кісти м,які, може б доля прибрала нас від бід...
27.05.2026 14:00 Відповісти
"про те, як все типу погано". А все типу афігенно!
27.05.2026 13:46 Відповісти
А Дмитро Литвин білоруський шпіюнц, бо яке прізвище у нього підозріле
27.05.2026 13:47 Відповісти
Насправді він наказав готуватись до ще десяти років війни
27.05.2026 13:47 Відповісти
- "...але ви ще маленькі , аби знати всю правду"
27.05.2026 13:56 Відповісти
З таким є#ануим сусідом-деградантом-нелюдем як кацапо-рашисти , до війни треба готуватися постійно!
27.05.2026 14:08 Відповісти
Це точно вкид! Бо Зеленський міг лише доручити не готуватися до війни.
27.05.2026 13:47 Відповісти
Якщо не подобається, тоді це вкид.
27.05.2026 13:48 Відповісти
а зєлічка завжди, як накине на сім метрів проти вітру, не рахуючи мілких бризок своїми рєчами, відосіками, дресскодом,..... шо опа потім не встигає дутись )))
27.05.2026 13:49 Відповісти
❗️Через 10 років (!) закінчиться війна в Україні, - Меркель озвучила нові ставки в термінах її завершення
27.05.2026 13:50 Відповісти
гоп стоп поворот....
27.05.2026 13:51 Відповісти
ти много на себя взяла
27.05.2026 13:53 Відповісти
Коли Українська Армія дійде до Тихого Океану це теж буде війна в Україні?
27.05.2026 14:22 Відповісти
Економісту нагуя такі дези? - а ти хто такий - шоб підтверджувати чи спростовувати - понабирали недоумків прилипал
27.05.2026 13:50 Відповісти
...ОП-ана!
27.05.2026 13:52 Відповісти
Ой, вэй!
27.05.2026 13:55 Відповісти
Он один депутат казав що Україна легко може ще навіть більше 10 років воювати! Просто ті кого війна не стосується і вкидають подібну маячню
27.05.2026 13:58 Відповісти
Можна зробити ще провіряючи вкиди. Один, що Зеленський готувався до війни з росією з початку свого президентства, другий навпаки і подивимось реакцію Литвина.
27.05.2026 14:08 Відповісти
"ексзавгосп тіпо ер-2 гадіт" лідору
27.05.2026 14:10 Відповісти
Й у чому "новина"??? Навіщо про таке взагалі писати- поширювати цей шлак?
Всім розумним людям зрозуміло що по сусідству з таким є#анутим, неадекватним, нелюдем - дегенератом як кацапо-рашисти до війни треба готуватися ПОСТІЙНО!
27.05.2026 14:10 Відповісти
Та це ж той самий вкид, який вже був. Джерело: https://censor.net/ua/n4005317

Зеля сказав зовсім "інше": "А далі літо. А далі осінь. і. А далі зима.
І будемо готуватись до новорічних свят. Як завжди, 31 грудня усією родиною зберемось за столом. І я впевнений, що у новорічному зверненні скажу: "Дорогі українці! Ну я ж говорив? Ми молодці!
А далі весна. А далі літо, А далі зима.... І так по кругу...
І хто тепер молодець - я молодець!"
27.05.2026 14:11 Відповісти
Яка різниця казав чи не казав, якщо по факту так воно швидше за все й буде. А після 2-3 років ще 2-3. Риторичні питання "а що ж тут буде за цей час" - це іпсо.
27.05.2026 14:13 Відповісти
 
 