1 454 29
Інформація про те, що Зеленський доручив готуватися до 2-3 років війни, - це вкид, - ОП
Повідомлення ЗМІ про те, що президент Володимир Зеленський доручив готуватися до ще 2-3 років війни - це вкид.
Про це заявив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Що відомо?
"Та це ж той самий вкид, який вже був. Може, людям треба було щось використати як носій для інших меседжів в цьому тексті про те, як все типу погано. Тільки ж оце на зустрічі з фракцією президент говорив, що треба сфокусуватися на пів року до листопада, оцей строк є", - зазначив він.
Що передувало?
- Джерела журналу The Economist в українському уряді стверджують, що президент Володимир Зеленський доручив готуватися до можливого продовження війни ще на два-три роки.
Топ коментарі
+15 Сергей Кузнецов #231755
показати весь коментар27.05.2026 13:44 Відповісти Посилання
+11 Besya #602532
показати весь коментар27.05.2026 13:43 Відповісти Посилання
+9 Sergey #606813
показати весь коментар27.05.2026 13:44 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Всім розумним людям зрозуміло що по сусідству з таким є#анутим, неадекватним, нелюдем - дегенератом як кацапо-рашисти до війни треба готуватися ПОСТІЙНО!
Зеля сказав зовсім "інше": "А далі літо. А далі осінь. і. А далі зима.
І будемо готуватись до новорічних свят. Як завжди, 31 грудня усією родиною зберемось за столом. І я впевнений, що у новорічному зверненні скажу: "Дорогі українці! Ну я ж говорив? Ми молодці!
А далі весна. А далі літо, А далі зима.... І так по кругу...
І хто тепер молодець - я молодець!"