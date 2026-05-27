Інформація про те, що Зеленський доручив готуватися до 2-3 років війни, - це вкид, - ОП

Повідомлення ЗМІ про те, що президент Володимир Зеленський доручив готуватися до ще 2-3 років війни - це вкид.

Про це заявив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Що відомо?

"Та це ж той самий вкид, який вже був. Може, людям треба було щось використати як носій для інших меседжів в цьому тексті про те, як все типу погано. Тільки ж оце на зустрічі з фракцією президент говорив, що треба сфокусуватися на пів року до листопада, оцей строк є", - зазначив він.

Що передувало?

Джерела журналу The Economist в українському уряді стверджують, що президент Володимир Зеленський доручив готуватися до можливого продовження війни ще на два-три роки.

