Найдем способ помочь Украине защитить себя: Хегсет о письме Зеленского по поводу поставок ракет для Patriot
Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон продолжит помогать Украине защищаться. Также он отметил украинский опыт в сфере беспилотников и анонсировал масштабные инвестиции США в дроны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в кулуарах Азиатского саммита по вопросам безопасности в Сингапуре, сообщает Clash Report.
"Где мы можем помочь Украине, мы это делаем. Где мы можем дать Европе возможность сделать больше, мы это делаем", — заявил Хегсет.
США меняют способ производства боеприпасов
Он пояснил, что США меняют способ производства всех "важных боеприпасов", чтобы американские компании поставляли "не просто немного больше, а гораздо больше во всем спектре".
"Посмотрите на сумму средств, которая была потрачена. Европа активизировала свои усилия, а Украина проявила не меньшую, а то и большую эффективность в этом процессе", — отметил Хегсет.
США хотят, чтобы украинцы могли защищаться
Глава американского военного ведомства отметил: США хотят, чтобы украинцы могли защищаться.
"И мы найдем способ, чтобы помочь им", — заверил глава Пентагона.
Что предшествовало
- 27 мая президент Владимир Зеленский направил лидеру США Дональду Трампу и Конгрессу срочное письмо спредупреждением о критическом дефиците средств ПВО в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вкладатися у програшну сторону нуль сенсу.
Цинічно але робе.
Значить амери щось відчули.
бігло читає листи?
так, то й лист був написаний геніальному доні.
як, до алкаша гегсіта потрапив?
==================
подумає два тижні і скаже: єдиний спосіб це домовитися з кацапами.