Найдем способ помочь Украине защитить себя: Хегсет о письме Зеленского по поводу поставок ракет для Patriot

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон продолжит помогать Украине защищаться. Также он отметил украинский опыт в сфере беспилотников и анонсировал масштабные инвестиции США в дроны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в кулуарах Азиатского саммита по вопросам безопасности в Сингапуре, сообщает Clash Report.

"Где мы можем помочь Украине, мы это делаем. Где мы можем дать Европе возможность сделать больше, мы это делаем", — заявил Хегсет.

США меняют способ производства боеприпасов

Он пояснил, что США меняют способ производства всех "важных боеприпасов", чтобы американские компании поставляли "не просто немного больше, а гораздо больше во всем спектре".

"Посмотрите на сумму средств, которая была потрачена. Европа активизировала свои усилия, а Украина проявила не меньшую, а то и большую эффективность в этом процессе", — отметил Хегсет.

США хотят, чтобы украинцы могли защищаться

Глава американского военного ведомства отметил: США хотят, чтобы украинцы могли защищаться.

"И мы найдем способ, чтобы помочь им", — заверил глава Пентагона.

