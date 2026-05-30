Найдем способ помочь Украине защитить себя: Хегсет о письме Зеленского по поводу поставок ракет для Patriot

Глава Пентагона Пит Хегсет

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон продолжит помогать Украине защищаться. Также он отметил украинский опыт в сфере беспилотников и анонсировал масштабные инвестиции США в дроны.

Как сообщает Цензор.НЕТ,  об этом он сказал в кулуарах Азиатского саммита по вопросам безопасности в Сингапуре, сообщает Clash Report.

"Где мы можем помочь Украине, мы это делаем. Где мы можем дать Европе возможность сделать больше, мы это делаем", — заявил Хегсет.

США меняют способ производства боеприпасов

Он пояснил, что США меняют способ производства всех "важных боеприпасов", чтобы американские компании поставляли "не просто немного больше, а гораздо больше во всем спектре".

"Посмотрите на сумму средств, которая была потрачена. Европа активизировала свои усилия, а Украина проявила не меньшую, а то и большую эффективность в этом процессе", — отметил Хегсет.

США хотят, чтобы украинцы могли защищаться

Глава американского военного ведомства отметил: США хотят, чтобы украинцы могли защищаться.

"И мы найдем способ, чтобы помочь им", — заверил глава Пентагона.

Что предшествовало

дроны (7229) Patriot (456) Хегсет Пит (144)
Нічого не сказав. Мало б бути: "Ми надали в рамках PURL першу партію ракет PAC-3, а за кілька тижнів буде наступна". А замість цього просто загальні фрази...
Что то сдохло в Вашингтоне? Може ему немировской с перцем с письмом передали? Бо не верится как то в их доброту.
Пистіти не означає робити. Ви на чолі з рудим півнем вже допомогли. Анкорідж все прояснив.
Украина не Израиль. Понимать надо).
30.05.2026 17:50 Ответить
Допомагають тим, хто успішно бореться.
Вкладатися у програшну сторону нуль сенсу.
Цинічно але робе.

Значить амери щось відчули.
30.05.2026 18:16 Ответить
трампу друге вухо прострелять ? ))
Що там з 400 млн, що ти вже розпорядився виділити??? Піздобол.
Через пів року, або у 2027-28 році?!?! Як рак свисне, на горі?!?
алкаш гегсет володіє українською?
бігло читає листи?

так, то й лист був написаний геніальному доні.
як, до алкаша гегсіта потрапив?
Знайдемо спосіб допомогти Україні захистити себе: Гегсет про лист Зеленського
подумає два тижні і скаже: єдиний спосіб це домовитися з кацапами.
Невже пару списаних ядерних тактичних боєголовок подарують?
Як той так зразу - Трампом клянуся
https://t.me/voynareal/137362 ⚡️На боці ЗСУ воюватимуть людиноподібні бойові роботи-гуманоїди - Україна почала випробування нового виду зброї проти рф, пише CNBC
Вітер подав в іншу сторону?
❗️«Евакуювати людей з Сум, Чернігова та Харкова, а потім стерти їх з лиця землі» - закликає російська мразота та путінський пропагандист Соловйов.
Угу, Я прям охотно верю в слова хегсета. Они стоят меньше, чем электричество на его запись.
