Я бы очень хотел, чтобы Украина получила лицензии на производство ракет для Patriot, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский хотел бы, чтобы Украина получила лицензии на производство ракет для систем ПВО Patriot. Так она сможет не только защитить себя, но и помогать другим странам. 

Об этом глава государства заявил во время брифинга в Швеции, сообщает Цензор.НЕТ.

"Что касается противоракетной обороны. Пока что, кроме Patriot, других инструментов у нас нет. У нас есть договоренности с Францией по SAMP/T, но это наши будущие шаги. Сегодня мы говорим о Patriot. Производит их только Америка. Также у нас есть хорошие договоренности с Германией, опять же, относительно будущих пакетов. 

Но нам нужно жить сейчас, беречь людей сегодня, а сегодня и сейчас — это США, которые производят эту антибаллистику", — пояснил президент.

"Я начинал этот разговор с президентом Байденом и продолжаю с президентом Трампом, я бы очень хотел, чтобы украинское производство получило лицензии на производство PAC-3 (ракеты к Patriot. — Ред.). Чтобы мы помогали и другим странам, кому это понадобится.

Украина не получила лицензии на производство PAC-3. Я верю, что в будущем мы их получим, или у нас будет своя система", — добавил он.

Зеленский отметил, что Россию пока не может остановить дипломатия, поэтому Украина останавливает ее "дальнобойными санкциями".

"Мы очень просим американских партнеров помочь нам с выделением большего количества ракет PAC-3. Или дать Украине лицензии, чтобы она сама могла увеличить и оказывала помощь другим странам", - подытожил глава государства.

Топ комментарии
Это как в анекдоте. Я тоже хочу быть миллионером, как и мой отец. А он миллионер? Нет, тоже хочет быть.
28.05.2026 14:59 Ответить
І ти б хотів шоб виробниками ціх ракет був Міндіч з Цукерманом, як Фламінго.
28.05.2026 15:01 Ответить
Ага, отримали ліцензії і потім агрохламідія з подолякою прийдуть на відкриття і потім після їх в'їзду полетять туди ракети, чому до сих пір вони ходять сухі?
28.05.2026 15:00 Ответить
Взагалі то, на хвилинку у нас же я " лазерна зброя", так? Ви ж казали, що є в Британії, США, Китаю та Україні.
28.05.2026 14:58 Ответить
Польща отримала ліцензії на ракети для Петріот, в чому проблема увійти в польське виробництво українським капіталом?
28.05.2026 15:26 Ответить
Ти диви , він особисто хотів би! Ти себе вже отожнюєш з Україною? Пукіна косплееш?
28.05.2026 14:59 Ответить
28.05.2026 15:26 Ответить
А потім раз, і в росії штампують петріот 🐱. На ТОТ, юридично то ж Україна
28.05.2026 15:02 Ответить
От саме цього, я і боюся... Наполеон, колись, казав: "Гармата перестає буть "секретною", відразу після того, як потрапляє у війська...". Так у нього й не було такої кількості шпигунів, у оточенні, як у нашого "Блазня"...
28.05.2026 15:07 Ответить
трохи гірше. отримавши техлогії від потужніка кацапи допиляють ракети і навчаться ігнорувати або ставити перешкоди петріотам. і почнеться тупо тир. поки гундосе і скумбрія підписує угоду про мир в космосі з Гвінеєю.
28.05.2026 15:31 Ответить
ЗЕскот хоче злити технології кацапам, московицький кловун вже у відкриту палиться
28.05.2026 15:05 Ответить
А пасматрєть в глаза путіну і сайтісь пасєрєдінє, не хочеш !!!
28.05.2026 15:07 Ответить
А чому тоді закрив ракетні програми?
28.05.2026 15:07 Ответить
28.05.2026 15:07 Ответить
В нас вже є десятки ЗРК С-300 без ракет. І є ракета ,власного виробництва для С-300. Але виробляти її суворо заборонено. Гроші виділяти кловани категорично відмовляются. Чому так?
C-300 збиває балістику так само як і ПЕТРІОТ. Але ********** до нього ми можемо робити самі ,
але ніззя.
28.05.2026 15:11 Ответить
ты теперь патриот, сиди в любой хрущёвке и потом каждый час перемещай тельце по районам
28.05.2026 15:12 Ответить
Звісно хотів би щоб передати секрет виробництва кацапам
28.05.2026 15:12 Ответить
Так само вважає і Путін. Бо всі ці секретні технології миттєво стануть відомі Росії.
28.05.2026 15:16 Ответить
Трамп скаже для чого тобі PAC-3, ми з пуйлом домовились про "мир", єдина проблема продовження війни це ти і твоє небажання йти на поступки, в тебе нема карт і так далі...
ЗЕ тут нема про що говорити і з ким, твої заяви до Трампона нічого не дадуть, зрозумій цих ракет не буде, шукай інші варіанти...
28.05.2026 15:17 Ответить
Розібрати одну ракету і студентам на курсач, зара є чудові системи сапр, та електотехнічні програми з моделюванням схем в реальному часі. Тай полетить, але в науку треба теж вкладати, без цього ніяк, інакше будуть електропастухи розробляти.
28.05.2026 15:18 Ответить
Не дадуть - навіть коли б дали ліцензію - то коли ми наліпим цих ракет а їх потрібно ше на вчора
28.05.2026 15:19 Ответить
ПРО - це засіб зміну балансу сил, тобто якщо ти маєш умовно 100 ядрьоних боєголовок, і твій потенційний супротивник має 100 ядрьоних бойоголовок, то ПРО - це засіб зміни балансу сил без порушення наприклад договорів про обмеження стратегічних яс. Але якщо у тебе срака гола і ти розраховуєш відбиватися від атак противника - це шлях у нікуди, ворог все одно знайде спосіб підвищити або ефективність, або знайде спосіб як перевантажити систему ПРО. Довбограй, протиракети тобі дають час, і в тебе він був. Ти його просрав.
28.05.2026 15:21 Ответить
Твої куратори з москви також цього хотять.
28.05.2026 15:22 Ответить
Він ще б попрсив ліцезію на виробництво авіаносців і літаків, ідіот! Заодно і на друкуваняя доларів, щоб можна було відразу розраховуватися)
28.05.2026 15:24 Ответить
а хотілкою не вдавишся .
28.05.2026 15:48 Ответить
Коли керує зелений блазень, ніяких виробництв іноземної зброї в Україні не може й бути, тому що зешобла насичена агентами рашки
28.05.2026 15:51 Ответить
 
 