Я бы очень хотел, чтобы Украина получила лицензии на производство ракет для Patriot, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский хотел бы, чтобы Украина получила лицензии на производство ракет для систем ПВО Patriot. Так она сможет не только защитить себя, но и помогать другим странам.
Об этом глава государства заявил во время брифинга в Швеции, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Что касается противоракетной обороны. Пока что, кроме Patriot, других инструментов у нас нет. У нас есть договоренности с Францией по SAMP/T, но это наши будущие шаги. Сегодня мы говорим о Patriot. Производит их только Америка. Также у нас есть хорошие договоренности с Германией, опять же, относительно будущих пакетов.
Но нам нужно жить сейчас, беречь людей сегодня, а сегодня и сейчас — это США, которые производят эту антибаллистику", — пояснил президент.
"Я начинал этот разговор с президентом Байденом и продолжаю с президентом Трампом, я бы очень хотел, чтобы украинское производство получило лицензии на производство PAC-3 (ракеты к Patriot. — Ред.). Чтобы мы помогали и другим странам, кому это понадобится.
Украина не получила лицензии на производство PAC-3. Я верю, что в будущем мы их получим, или у нас будет своя система", — добавил он.
Зеленский отметил, что Россию пока не может остановить дипломатия, поэтому Украина останавливает ее "дальнобойными санкциями".
"Мы очень просим американских партнеров помочь нам с выделением большего количества ракет PAC-3. Или дать Украине лицензии, чтобы она сама могла увеличить и оказывала помощь другим странам", - подытожил глава государства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
НУ ДА НУ ДА))))))
C-300 збиває балістику так само як і ПЕТРІОТ. Але ********** до нього ми можемо робити самі ,
але ніззя.
ЗЕ тут нема про що говорити і з ким, твої заяви до Трампона нічого не дадуть, зрозумій цих ракет не буде, шукай інші варіанти...