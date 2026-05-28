Я бы очень хотел, чтобы Украина получила лицензии на производство ракет для Patriot, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский хотел бы, чтобы Украина получила лицензии на производство ракет для систем ПВО Patriot. Так она сможет не только защитить себя, но и помогать другим странам.

Об этом глава государства заявил во время брифинга в Швеции, сообщает Цензор.НЕТ.

"Что касается противоракетной обороны. Пока что, кроме Patriot, других инструментов у нас нет. У нас есть договоренности с Францией по SAMP/T, но это наши будущие шаги. Сегодня мы говорим о Patriot. Производит их только Америка. Также у нас есть хорошие договоренности с Германией, опять же, относительно будущих пакетов.

Но нам нужно жить сейчас, беречь людей сегодня, а сегодня и сейчас — это США, которые производят эту антибаллистику", — пояснил президент.

"Я начинал этот разговор с президентом Байденом и продолжаю с президентом Трампом, я бы очень хотел, чтобы украинское производство получило лицензии на производство PAC-3 (ракеты к Patriot. — Ред.). Чтобы мы помогали и другим странам, кому это понадобится.

Украина не получила лицензии на производство PAC-3. Я верю, что в будущем мы их получим, или у нас будет своя система", — добавил он.

Зеленский отметил, что Россию пока не может остановить дипломатия, поэтому Украина останавливает ее "дальнобойными санкциями".

"Мы очень просим американских партнеров помочь нам с выделением большего количества ракет PAC-3. Или дать Украине лицензии, чтобы она сама могла увеличить и оказывала помощь другим странам", - подытожил глава государства.

