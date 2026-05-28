В защите от баллистики Украина полагается на США. Достаточное количество Patriot может повлиять на окончание войны, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что направил срочное письмо Дональду Трампу и Конгрессу США о необходимости поставок Украине противоракетных систем и ракет к ним.

Об этом он заявил во время брифинга в Швеции, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

По словам Зеленского, наиболее важным на сегодняшний день является защита от российской баллистики и других типов ракет.

"У Европы есть свои инструменты для защиты от крылатых ракет, но с баллистикой значительно сложнее. Мы вынуждены полагаться, прежде всего, на Соединенные Штаты. Сейчас из-за войны в Иране поставки ракет для Patriot стали более проблематичными.

Во вторник (26 мая. — Ред.) я направил по этому поводу специальное письмо президенту США и Конгрессу США. Подробное письмо обо всех аспектах того, что нужно, и о том, как поставка достаточного количества Patriot, ракет и систем может повлиять на окончание войны", — рассказал глава государства.

Президент надеется на ответ.

"Благодарен всем сенаторам и конгрессменам, всем нашим друзьям в США, которые положительно воспринимают это мое обращение", — добавил он.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Зеленский направил Трампу срочное письмо о критической нехватке систем ПВО и ракет к ним. Один из чиновников заявил, что посол Украины в США Ольга Стефанишина передала письмо Белому дому, а также спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и другим членам Конгресса.

