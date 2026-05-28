В защите от баллистики Украина полагается на США. Достаточное количество Patriot может повлиять на окончание войны, - Зеленский

Зеленский рассказал о срочном письме Трампу

Президент Владимир Зеленский сообщил, что направил срочное письмо Дональду Трампу и Конгрессу США о необходимости поставок Украине противоракетных систем и ракет к ним.

Об этом он заявил во время брифинга в Швеции, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

По словам Зеленского, наиболее важным на сегодняшний день является защита от российской баллистики и других типов ракет.

"У Европы есть свои инструменты для защиты от крылатых ракет, но с баллистикой значительно сложнее. Мы вынуждены полагаться, прежде всего, на Соединенные Штаты. Сейчас из-за войны в Иране поставки ракет для Patriot стали более проблематичными.

Во вторник (26 мая. — Ред.) я направил по этому поводу специальное письмо президенту США и Конгрессу США. Подробное письмо обо всех аспектах того, что нужно, и о том, как поставка достаточного количества Patriot, ракет и систем может повлиять на окончание войны", — рассказал глава государства.

Президент надеется на ответ.

"Благодарен всем сенаторам и конгрессменам, всем нашим друзьям в США, которые положительно воспринимают это мое обращение", — добавил он.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Зеленский направил Трампу срочное письмо о критической нехватке систем ПВО и ракет к ним. Один из чиновников заявил, что посол Украины в США Ольга Стефанишина передала письмо Белому дому, а также спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и другим членам Конгресса.

Топ комментарии
Як можна перемогти за допомогою ППО? В мене лижі не їдуть.
28.05.2026 14:37 Ответить
Ти ідіот чи що? Рашка постійно штампує весь спектр ракет шахедів, виробництва стоять цілі і в них банально більше ресурсів чим в нас, і постійно відбивати їх атаки без ураження конкретних місць виробництва у них це шлях в нікуди
28.05.2026 14:41 Ответить
Аби у нашого лідора їхали, по горах білого порошку
28.05.2026 14:55 Ответить
В нього ж там якісне, можна сказати медичного контролю. Це нам бадилля шмалити 😸
28.05.2026 14:57 Ответить
Помилкова стратегія Зеленського - покладатись на друзів путіна в захисті від путіна. Це не стратегія влади, це констатація безпорадності влади Зеленського! Немає навіть мізків сформулювати свою успішну стратегію захисту від російської балістики через знищення площадок виробництва та зберігання цієї балістики!
28.05.2026 15:35 Ответить
Трамп обязательно поможет. После Катара, Ирака, Саудовской Аравии, ОАЭ и собственных потребностей. То есть никогда.
28.05.2026 14:39 Ответить
сиди в Киеве и не вылазь, ты теперь патриот
28.05.2026 14:40 Ответить
він поцріот оманський
28.05.2026 15:20 Ответить
ДЕ НАШІ РАКЕТИ? Коли буде розблокована вітчизняна ракетна програма???
28.05.2026 14:41 Ответить
Ця війна закінчиться ядерним ударом
28.05.2026 14:41 Ответить
Звичайно що ні. Ядерний удар- це шлях в нікуди. Навіщо тоді кремлівці крали гроші сотнями мільярдів зелені.
28.05.2026 14:47 Ответить
тільки шо по мацкві
28.05.2026 14:51 Ответить
він і ідіот і чи шо
28.05.2026 15:22 Ответить
У захисті від земразєй Україна покладається на мудрий нарід.
28.05.2026 14:42 Ответить
Покладем на США - надії - ракетами вони вже вишептались в Ірані
28.05.2026 14:42 Ответить
Так чого на США? На Каю Каллас покладайся. На Цахную На інших видатних борцунів з кремлівським режимом.
28.05.2026 14:56 Ответить
точніше відсутність протиракет може суттєво вплинути на завершення війни. А взагалі дуже цікава стратегія у лицедія - дулі усім навкруги крутить він, а за ракети має думати Трамп...
28.05.2026 14:56 Ответить
Оманська Гнида просто цим хоче типу перекласти відповідальність на США )

Чонгар теж перекладеш, обкурене ?
28.05.2026 15:14 Ответить
 
 