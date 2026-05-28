У захисті від балістики Україна покладається на США. Достатня кількість Patriot може вплинути на закінчення війни, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що направив терміновий лист Дональду Трампу та Конгресу США щодо необхідності поставок Україні антибалістичних систем та ракет до них.

Про це він заявив під час брифінгу у Швеції, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За словами Зеленського, найбільш важливим на сьогодні є захист від російської балістики та інших типів ракет.

"Європа має свої інструменти дял захисту від крилатих ракет, але з балістикою значно складніше. Ми змушені покладатись, передусім, на Сполучені Штати. Зараз через війну в Ірані постачання ракет для Patriot стало більш проблемним.

У вівторок (26 травня. - Ред.) я направив щодо цього спеціальний лист президенту США і Конгресу США. Детальний лист про всі аспекти того, що потрібно, і як постачання достатньої кількості Patriot, ракет та систем, може вплинути на закінчення війни", - розповів глава держави.

Президент сподівається на відповідь.

"Вдячний усім сенаторам та конгресменам, всім нашим друзям у США, які сприймають позитивно це моє звернення", - додав він.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Зеленський надіслав Трампу термінового листа щодо критичної нестачі систем ППО та ракет до них. Один із посадовців заявив, що посол України в США Ольга Стефанішина передала лист Білому дому, а також спікеру Палати представників Майку Джонсону та іншим членам Конгресу.

