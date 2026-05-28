У захисті від балістики Україна покладається на США. Достатня кількість Patriot може вплинути на закінчення війни, - Зеленський

Зеленський розповів про терміновий лист Трампу

Президент Володимир Зеленський розповів, що направив терміновий лист Дональду Трампу та Конгресу США щодо необхідності поставок Україні антибалістичних систем та ракет до них.

Про це він заявив під час брифінгу у Швеції, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За словами Зеленського, найбільш важливим на сьогодні є захист від російської балістики та інших типів ракет.

"Європа має свої інструменти дял захисту від крилатих ракет, але з балістикою значно складніше. Ми змушені покладатись, передусім, на Сполучені Штати. Зараз через війну в Ірані постачання ракет для Patriot стало більш проблемним.

У вівторок (26 травня. - Ред.) я направив щодо цього спеціальний лист президенту США і Конгресу США. Детальний лист про всі аспекти того, що потрібно, і як постачання достатньої кількості Patriot, ракет та систем, може вплинути на закінчення війни", - розповів глава держави.

Президент сподівається на відповідь.

"Вдячний усім сенаторам та конгресменам, всім нашим друзям у США, які сприймають позитивно це моє звернення", - додав він.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що Зеленський надіслав Трампу термінового листа щодо критичної нестачі систем ППО та ракет до них. Один із посадовців заявив, що посол України в США Ольга Стефанішина передала лист Білому дому, а також спікеру Палати представників Майку Джонсону та іншим членам Конгресу.

Топ коментарі
+14
Як можна перемогти за допомогою ППО? В мене лижі не їдуть.
показати весь коментар
28.05.2026 14:37 Відповісти
+6
Ти ідіот чи що? Рашка постійно штампує весь спектр ракет шахедів, виробництва стоять цілі і в них банально більше ресурсів чим в нас, і постійно відбивати їх атаки без ураження конкретних місць виробництва у них це шлях в нікуди
показати весь коментар
28.05.2026 14:41 Відповісти
+6
Аби у нашого лідора їхали, по горах білого порошку
показати весь коментар
28.05.2026 14:55 Відповісти
Коментувати
В нього ж там якісне, можна сказати медичного контролю. Це нам бадилля шмалити 😸
показати весь коментар
28.05.2026 14:57 Відповісти
Помилкова стратегія Зеленського - покладатись на друзів путіна в захисті від путіна. Це не стратегія влади, це констатація безпорадності влади Зеленського! Немає навіть мізків сформулювати свою успішну стратегію захисту від російської балістики через знищення площадок виробництва та зберігання цієї балістики!
показати весь коментар
28.05.2026 15:35 Відповісти
Трамп обязательно поможет. После Катара, Ирака, Саудовской Аравии, ОАЭ и собственных потребностей. То есть никогда.
показати весь коментар
28.05.2026 14:39 Відповісти
сиди в Киеве и не вылазь, ты теперь патриот
показати весь коментар
28.05.2026 14:40 Відповісти
він поцріот оманський
показати весь коментар
28.05.2026 15:20 Відповісти
ДЕ НАШІ РАКЕТИ? Коли буде розблокована вітчизняна ракетна програма???
показати весь коментар
28.05.2026 14:41 Відповісти
Всі фінанси й ресурси вбухали в міндічів, на вихлопі отримали кілька сумнівних влучань "фламінгів" і дрони з мінімум удвічі завищеною вартістю.
показати весь коментар
28.05.2026 16:00 Відповісти
Ця війна закінчиться ядерним ударом
показати весь коментар
28.05.2026 14:41 Відповісти
Звичайно що ні. Ядерний удар- це шлях в нікуди. Навіщо тоді кремлівці крали гроші сотнями мільярдів зелені.
показати весь коментар
28.05.2026 14:47 Відповісти
тільки шо по мацкві
показати весь коментар
28.05.2026 14:51 Відповісти
Ти ідіот чи що? Рашка постійно штампує весь спектр ракет шахедів, виробництва стоять цілі і в них банально більше ресурсів чим в нас, і постійно відбивати їх атаки без ураження конкретних місць виробництва у них це шлях в нікуди
показати весь коментар
28.05.2026 14:41 Відповісти
він і ідіот і чи шо
показати весь коментар
28.05.2026 15:22 Відповісти
У захисті від земразєй Україна покладається на мудрий нарід.
показати весь коментар
28.05.2026 14:42 Відповісти
Покладем на США - надії - ракетами вони вже вишептались в Ірані
показати весь коментар
28.05.2026 14:42 Відповісти
Так чого на США? На Каю Каллас покладайся. На Цахную На інших видатних борцунів з кремлівським режимом.
показати весь коментар
28.05.2026 14:56 Відповісти
точніше відсутність протиракет може суттєво вплинути на завершення війни. А взагалі дуже цікава стратегія у лицедія - дулі усім навкруги крутить він, а за ракети має думати Трамп...
показати весь коментар
28.05.2026 14:56 Відповісти
Оманська Гнида просто цим хоче типу перекласти відповідальність на США )

Чонгар теж перекладеш, обкурене ?
показати весь коментар
28.05.2026 15:14 Відповісти
 
 