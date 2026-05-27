УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15067 відвідувачів онлайн
Новини Звернення Зеленського
2 077 39

Зеленський анонсував посилення ударів по території РФ

Вечірнеє звернення Зеленського

Україна готує нові далекобійні операції по території Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у вечірньому зверненні президента України Володимира Зеленського.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Удари по РФ і тиск через втрати

Президент заявив, що нові операції спрямовані на посилення тиску на Росію та зміну її підходів до війни.

Він наголосив, що Росія має відчути втрати за продовження агресії.

"Це те, що потрібно, щоб у Росії з'явилось відчуття, що за війну їм доведеться платити своїми втратами. Російська нафтова галузь буде надалі скорочуватись, якщо Росія обирає війну", — зазначив Зеленський.

За його словами, російське керівництво намагається компенсувати втрати на фронті.

Читайте також: Зеленський заявив про два удари ракетами "Орєшнік" 24 травня

Прихована мобілізація в РФ 

Зеленський повідомив також про ознаки прихованої мобілізації в Росії.

За його словами, в РФ розсилають мобілізаційні розпорядження, проводять військові збори та посилюють набір людей до армії.

Також читайте: Зеленський відзначив воїнів ССО з нагоди 10-ї річниці створення Сил спеціальних операцій. ФОТОрепортаж

Про що ще говорив Зеленський

Також президент повідомив про доповідь Служби безпеки України щодо внутрішньої безпеки.

За його словами, Україна продовжує операції проти осіб, які допомагають ворогу.

Окремо Зеленський наголосив, що протиповітряна оборона залишається пріоритетом.

Він також повідомив про підготовку спільного формату з Європейським Союзом щодо дронів та про візит представників Конгресу США.

Раніше Зеленський написав листа президентові США Дональду Трампу та Конгресу із попередженням про критичний дефіцит засобів ППО в Україні.

Також читайте: Інформація про те, що Зеленський доручив готуватися до 2-3 років війни, - це вкид, - ОП

Автор: 

Зеленський Володимир (27853) звернення (678)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Навіщо ці анонси? Можеш бити - бий, а не роби конферанс. Балобольство під час війни принесе тільки біду. І головне - де, нарешті, НАШІ ракети?
показати весь коментар
27.05.2026 21:15 Відповісти
+8
Продам макарони, не дорого...
показати весь коментар
27.05.2026 21:03 Відповісти
+7
Не забудь опублікувати список цілей, щоб кацапи могли відповідно перебазувати засоби ППО.
показати весь коментар
27.05.2026 21:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Продам макарони, не дорого...
показати весь коментар
27.05.2026 21:03 Відповісти
Якби дурень мовчав, то за розумного б зійшов.
показати весь коментар
27.05.2026 21:10 Відповісти
Чим , Зеленомордий ???
показати весь коментар
27.05.2026 21:18 Відповісти
Ракетами і дронами !
показати весь коментар
27.05.2026 21:37 Відповісти
Особливо Фламіндічами...
показати весь коментар
27.05.2026 21:52 Відповісти
показати весь коментар
27.05.2026 22:00 Відповісти
А потім знов побіжиш до Трампа і влаштуєш істерику шо "нас обстрілює рашка балістичними ракетами а нам їх збивати нічим "
показати весь коментар
27.05.2026 21:03 Відповісти
Але перед цим він вибісить Трампа своїми тупими заявами і вчинками.
показати весь коментар
27.05.2026 21:06 Відповісти
Після розмов з Фондерляєн вирішили боротись проти обстрілів Києва подальшими обстрілами нафтобочок в Усть-Дрищенську Брянської області.
показати весь коментар
27.05.2026 21:05 Відповісти
zельона гнида паяц.. що воно на себе натягнуло , гандон штопаний?
показати весь коментар
27.05.2026 21:05 Відповісти
Ну так і кацапи так само будуть нас обстрілювати і скорочувати нашу енергетику і газовидобуток.
показати весь коментар
27.05.2026 21:05 Відповісти
кацапи будуть обстрілювати й бомбити населені пункти.
показати весь коментар
27.05.2026 21:24 Відповісти
Так вони ще більше будуть їх обстрілювати .
показати весь коментар
27.05.2026 21:38 Відповісти
Не забудь опублікувати список цілей, щоб кацапи могли відповідно перебазувати засоби ППО.
показати весь коментар
27.05.2026 21:06 Відповісти
Регулярно передає разом з двушками.
показати весь коментар
27.05.2026 21:19 Відповісти
Сейчас опять Мега потужно ударят по нескольким бочкам с нафтой, так кацапы сразу же оборсрутся от страха и не будут больше наносить новых массированных ракетных ударов по Киеву, ага
показати весь коментар
27.05.2026 21:07 Відповісти
У всіх ЗЕ нетримання язика. Краще би було нетримання сечі.
показати весь коментар
27.05.2026 21:09 Відповісти
Нагуя ці балачки - будуть удари тоді й гунди
показати весь коментар
27.05.2026 21:09 Відповісти
а, шо такоє?
навіть, жоден притомний єврокуколд не хоче щось обговорювати?
навіть, жоден притомний єврокуколд не хоче що б литвин його згадував у дописах за юдо рагульного семирічного пересидента?

оно, прикормлений мадяр каже, що не треба бити по маасквє......
показати весь коментар
27.05.2026 21:12 Відповісти
Україна готує нові далекобійні операції по території Росії. Джерело: https://censor.net/ua/n4005404
Таке треба було робити до 2019, "потужною ракетною програмою", яку Зе "заморозив".
показати весь коментар
27.05.2026 21:13 Відповісти
Якщо б програма дійсно була б потужною, то її, як заморозили, так можна було б швидко розморозити. Я особисто, здається, в 2018 р. на виставці бачив, щось зовнішньо схоже на репліку 'Іскандера'. Але це була лише СПУ (але найголовнішим і найскладнішим в подібних системах є саме ракета). Я навіть через допитливість трохи поспілкувався з розробниками: 'Невже в нас? Вона серійна? Коли? Тощо'. Відповідь була дуже розпливчаста: 'Працюємо... Ну якщо буде належне фінансування, то можливо...'. Для розуміння, американці в 1942-1945 рр. менше ніж за три з половиною роки з нуля створили аж 2 варіанти ядерної бомби (уранову і плутонієву), створили в умовах коли не лише ніхто цього ніколи ще не робив і до пуття не знав як зробити, а навіть не знав чи взагалі це можливо. А в нас повномасштабна війна йде вже п'ятий рік - здається, цілком достатній час, щоб мобілізуватися. Ну і де розробки Південмаша (хоча б повторення старих напрацювань ще радянської доби)? Тому не варто валити всі системні прорахунки виключно на Зеленського (в якого до того ж немає абсолютної влади Гітлера, Сталіна чи Путлера).
показати весь коментар
27.05.2026 21:41 Відповісти
Еге, еге...
Саме тому і зупинили?
А усе фінансування передали новоствореному FirePoint, яке до цього нічого подібного взагалі й уві сні не бачило, а його потужні менеджери виробляли садові меблі.
Потужно!
показати весь коментар
27.05.2026 22:00 Відповісти
Навіщо ці анонси? Можеш бити - бий, а не роби конферанс. Балобольство під час війни принесе тільки біду. І головне - де, нарешті, НАШІ ракети?
показати весь коментар
27.05.2026 21:15 Відповісти
У веселого міндіча і ще веселішого цукермана.
показати весь коментар
27.05.2026 21:20 Відповісти
Я б нагадав москалям, що гарно горіти можуть не лише НПЗ, а й інші об'єкти, та попередив, що в разі повторення останнього удару по Києву (або чогось подібного по іншому українському місту) запалати можуть, наприклад, 'Третьяковка', музей ім. Пушкіна, панорама Бородинської битви, храм російської армії в Москві, або Русскій музей чи Ермітаж в Пітері, для підпалу яких буде достатньо влучання 1-2 поганеньких запалювальних дронів, що прорвуться через систему ППО.
показати весь коментар
27.05.2026 21:20 Відповісти
Україна поверне неушкодженими вкрадені кацапами українські культурні цінності ...
показати весь коментар
27.05.2026 21:30 Відповісти
Перелічені об'єкти є сакральними для москалів. До того ж навіть закриття цих музеїв з евакуацією експонатів куди подалі дуже наочно продемонструє росіянам як Путлер 'виграє' цю війну і куди він завів Росію.
До того ж ******* технології дозволяють відтворити будь-який оцифрований мистецький твір на рівні, принаймні не гіршому за оригінал. Цимус, що цінність оригіналу (порівняно з ******** копією) є не стільки естетична, а лише в тому, що його колись створила ручками талановита людина без жодних ******** технологій. Але то таке, більш стосується ірраціональних сфер.
показати весь коментар
27.05.2026 21:53 Відповісти
Двушками их, двушками...
показати весь коментар
27.05.2026 21:26 Відповісти
Так 3000 фламінго емігрували в Ізраіль чим будеш посилювати яким корупційним друзякою балаболити мастер а по ділу балабол
показати весь коментар
27.05.2026 21:28 Відповісти
Посилений обстріл двушками?
показати весь коментар
27.05.2026 21:32 Відповісти
Зє-йло навіть майку з "двозубом"- символом ССО напялив. Щоб бачили, який він патріот!
показати весь коментар
27.05.2026 21:32 Відповісти
Мені прочиталося спершу так: " Зеленський анонсував посилення ударів по Україні"
показати весь коментар
27.05.2026 21:33 Відповісти
З початку діло , потім слова...
показати весь коментар
27.05.2026 21:38 Відповісти
Ціль може бути лише одна-москва
показати весь коментар
27.05.2026 21:38 Відповісти
Космодром, Діснейленд, мільярд дерев, бабушкофони, черги поляків, і 30 тис дронів він теж анонсував. Хоть поржалі?

показати весь коментар
27.05.2026 21:40 Відповісти
А нашо оголошувати?((Щоб пущє прєжнєва баялісь?(((
показати весь коментар
27.05.2026 21:51 Відповісти
«Я, як клінічний психолог з 20 річним досвідом роботи, коли я вперше побачила ЗЕ у вуличному спілкуванні одразу написала: «кличте нарколога для експертизи». Це було тоді не в тренді.
Як психолог скажу, що це залежна, істероидно -демонстратівна людина, у якої в житті є одне завдання - бути в центрі уваги. Головним захистом такої особистості є «ВИТИСНЕННЯ » у підсвідоме негативних почуттів.
Єдина провідна його діяльність була це грати різні ролі інших людей. А не Себе. Хто він сам, він і сам не знає. Саме головне, для істерика - демонстранта характерна нескінченна патологічна брехня, в яку він сам вірить, бо правду витісняє. І це, якщо не брати за увагу залежність та нестабільність психіки. Погугліть, що таке істерія.»(с)
показати весь коментар
27.05.2026 21:54 Відповісти
Про блекаут у москві ми вже чули. Про 3000 ракет до кінця минулого року - теж. Нова обісцянка? Зєлєбобіки схавають, навіть якщо б'ють себе п'ятою в груди і кричать, що "язанєвонєгаласавал" чи "яіспортілбюлєтєнь" або "янавибаринєхаділ"
показати весь коментар
27.05.2026 21:56 Відповісти
 
 