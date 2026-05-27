Зеленський анонсував посилення ударів по території РФ
Україна готує нові далекобійні операції по території Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у вечірньому зверненні президента України Володимира Зеленського.
Удари по РФ і тиск через втрати
Президент заявив, що нові операції спрямовані на посилення тиску на Росію та зміну її підходів до війни.
Він наголосив, що Росія має відчути втрати за продовження агресії.
"Це те, що потрібно, щоб у Росії з'явилось відчуття, що за війну їм доведеться платити своїми втратами. Російська нафтова галузь буде надалі скорочуватись, якщо Росія обирає війну", — зазначив Зеленський.
За його словами, російське керівництво намагається компенсувати втрати на фронті.
Прихована мобілізація в РФ
Зеленський повідомив також про ознаки прихованої мобілізації в Росії.
За його словами, в РФ розсилають мобілізаційні розпорядження, проводять військові збори та посилюють набір людей до армії.
Про що ще говорив Зеленський
Також президент повідомив про доповідь Служби безпеки України щодо внутрішньої безпеки.
За його словами, Україна продовжує операції проти осіб, які допомагають ворогу.
Окремо Зеленський наголосив, що протиповітряна оборона залишається пріоритетом.
Він також повідомив про підготовку спільного формату з Європейським Союзом щодо дронів та про візит представників Конгресу США.
Раніше Зеленський написав листа президентові США Дональду Трампу та Конгресу із попередженням про критичний дефіцит засобів ППО в Україні.
Таке треба було робити до 2019, "потужною ракетною програмою", яку Зе "заморозив".
Саме тому і зупинили?
А усе фінансування передали новоствореному FirePoint, яке до цього нічого подібного взагалі й уві сні не бачило, а його потужні менеджери виробляли садові меблі.
Потужно!
