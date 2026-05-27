Зеленский анонсировал усиление ударов по территории РФ
Украина готовит новые дальнобойные операции на территории России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в вечернем обращении президента Украины Владимира Зеленского.
Удары по РФ и давление из-за потерь
Президент заявил, что новые операции направлены на усиление давления на Россию и изменение ее подходов к войне.
Он подчеркнул, что Россия должна почувствовать потери за продолжение агрессии.
"Это то, что нужно, чтобы у России появилось ощущение, что за войну им придется платить своими потерями. Российская нефтяная отрасль будет и дальше сокращаться, если Россия выберет войну", — отметил Зеленский.
По его словам, российское руководство пытается компенсировать потери на фронте.
Скрытая мобилизация в РФ
Зеленский сообщил также о признаках скрытой мобилизации в России.
По его словам, в РФ рассылают мобилизационные распоряжения, проводят военные сборы и усиливают набор людей в армию.
О чем еще говорил Зеленский
Также президент сообщил о докладе Службы безопасности Украины по вопросам внутренней безопасности.
По его словам, Украина продолжает операции против лиц, помогающих врагу.
Отдельно Зеленский подчеркнул, что противовоздушная оборона остается приоритетом.
Он также сообщил о подготовке совместного формата с Европейским Союзом по дронам и о визите представителей Конгресса США.
Ранее Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу и Конгрессу с предупреждением о критическом дефиците средств ПВО в Украине.
Таке треба було робити до 2019, "потужною ракетною програмою", яку Зе "заморозив".