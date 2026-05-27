РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14245 посетителей онлайн
Новости Обращение Зеленского
1 013 19

Зеленский анонсировал усиление ударов по территории РФ

Вечернее обращение Зеленского

Украина готовит новые дальнобойные операции на территории России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в вечернем обращении президента Украины Владимира Зеленского.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удары по РФ и давление из-за потерь

Президент заявил, что новые операции направлены на усиление давления на Россию и изменение ее подходов к войне.

Он подчеркнул, что Россия должна почувствовать потери за продолжение агрессии.

"Это то, что нужно, чтобы у России появилось ощущение, что за войну им придется платить своими потерями. Российская нефтяная отрасль будет и дальше сокращаться, если Россия выберет войну", — отметил Зеленский.

По его словам, российское руководство пытается компенсировать потери на фронте.

Читайте также: Зеленский заявил о двух ударах ракетами "Орешник" 24 мая

Скрытая мобилизация в РФ 

Зеленский сообщил также о признаках скрытой мобилизации в России.

По его словам, в РФ рассылают мобилизационные распоряжения, проводят военные сборы и усиливают набор людей в армию.

Читайте также: Зеленский отметил воинов ССО по случаю 10-й годовщины создания Сил специальных операций. ФОТОрепортаж

О чем еще говорил Зеленский

Также президент сообщил о докладе Службы безопасности Украины по вопросам внутренней безопасности.

По его словам, Украина продолжает операции против лиц, помогающих врагу.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что противовоздушная оборона остается приоритетом.

Он также сообщил о подготовке совместного формата с Европейским Союзом по дронам и о визите представителей Конгресса США.

Ранее Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу и Конгрессу с предупреждением о критическом дефиците средств ПВО в Украине.

Читайте также: Информация о том, что Зеленский поручил готовиться к 2-3 годам войны, — это вброс, — ОП

Автор: 

Зеленский Владимир (24332) обращение (810)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Продам макарони, не дорого...
показать весь комментарий
27.05.2026 21:03 Ответить
+3
А потім знов побіжиш до Трампа і влаштуєш істерику шо "нас обстрілює рашка балістичними ракетами а нам їх збивати нічим "
показать весь комментарий
27.05.2026 21:03 Ответить
+1
Після розмов з Фондерляєн вирішили боротись проти обстрілів Києва подальшими обстрілами нафтобочок в Усть-Дрищенську Брянської області.
показать весь комментарий
27.05.2026 21:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Продам макарони, не дорого...
показать весь комментарий
27.05.2026 21:03 Ответить
Якби дурень мовчав, то за розумного б зійшов.
показать весь комментарий
27.05.2026 21:10 Ответить
Чим , Зеленомордий ???
показать весь комментарий
27.05.2026 21:18 Ответить
А потім знов побіжиш до Трампа і влаштуєш істерику шо "нас обстрілює рашка балістичними ракетами а нам їх збивати нічим "
показать весь комментарий
27.05.2026 21:03 Ответить
Але перед цим він вибісить Трампа своїми тупими заявами і вчинками.
показать весь комментарий
27.05.2026 21:06 Ответить
Після розмов з Фондерляєн вирішили боротись проти обстрілів Києва подальшими обстрілами нафтобочок в Усть-Дрищенську Брянської області.
показать весь комментарий
27.05.2026 21:05 Ответить
zельона гнида паяц.. що воно на себе натягнуло , гандон штопаний?
показать весь комментарий
27.05.2026 21:05 Ответить
Ну так і кацапи так само будуть нас обстрілювати і скорочувати нашу енергетику і газовидобуток.
показать весь комментарий
27.05.2026 21:05 Ответить
кацапи будуть обстрілювати й бомбити населені пункти.
показать весь комментарий
27.05.2026 21:24 Ответить
Не забудь опублікувати список цілей, щоб кацапи могли відповідно перебазувати засоби ППО.
показать весь комментарий
27.05.2026 21:06 Ответить
Регулярно передає разом з двушками.
показать весь комментарий
27.05.2026 21:19 Ответить
Сейчас опять Мега потужно ударят по нескольким бочкам с нафтой, так кацапы сразу же оборсрутся от страха и не будут больше наносить новых массированных ракетных ударов по Киеву, ага
показать весь комментарий
27.05.2026 21:07 Ответить
У всіх ЗЕ нетримання язика. Краще би було нетримання сечі.
показать весь комментарий
27.05.2026 21:09 Ответить
Нагуя ці балачки - будуть удари тоді й гунди
показать весь комментарий
27.05.2026 21:09 Ответить
а, шо такоє?
навіть, жоден притомний єврокуколд не хоче щось обговорювати?
навіть, жоден притомний єврокуколд не хоче що б литвин його згадував у дописах за юдо рагульного семирічного пересидента?

оно, прикормлений мадяр каже, що не треба бити по маасквє......
показать весь комментарий
27.05.2026 21:12 Ответить
Україна готує нові далекобійні операції по території Росії. Джерело: https://censor.net/ua/n4005404
Таке треба було робити до 2019, "потужною ракетною програмою", яку Зе "заморозив".
показать весь комментарий
27.05.2026 21:13 Ответить
Навіщо ці анонси? Можеш бити - бий, а не роби конферанс. Балобольство під час війни принесе тільки біду. І головне - де, нарешті, НАШІ ракети?
показать весь комментарий
27.05.2026 21:15 Ответить
У веселого міндіча і ще веселішого цукермана.
показать весь комментарий
27.05.2026 21:20 Ответить
Я б нагадав москалям, що гарно горіти можуть не лише НПЗ, а й інші об'єкти, та попередив, що в разі повторення останнього удару по Києву (або чогось подібного по іншому українському місту) запалати можуть, наприклад, 'Третьяковка', музей ім. Пушкіна, панорама Бородинської битви, храм російської армії в Москві, або Русскій музей чи Ермітаж в Пітері, для підпалу яких буде достатньо влучання 1-2 поганеньких запалювальних дронів, що прорвуться через систему ППО.
показать весь комментарий
27.05.2026 21:20 Ответить
 
 