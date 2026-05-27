Зеленский отметил воинов ССО по случаю 10-й годовщины создания Сил специальных операций. ФОТОрепортаж

В День сил специальных операций ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бойцами ССО на одном из пунктов управления, поздравил их с 10-й годовщиной создания ССО, наградил государственными наградами, вручил боевое знамя, присвоил почетное наименование и пообщался с военным командованием ССО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Офиса Президента.

Глава государства поблагодарил спецназовцев за службу Украине, исключительную смелость и ежедневные высокие результаты.

"Силы специальных операций прошли все сражения этой войны, которые были наиболее сложными, жестокими и важными для украинцев: от обороны Киева до освобождения острова Змеиный, от борьбы на Донбассе до Курской операции, которая стала одним из самых ощутимых шагов для возвращения войны на российскую территорию, откуда она началась. Президент поблагодарил воинов ССО и за выполнение задач на юге Украины – в Николаевской и Херсонской областях – и в приграничных районах – в Харьковской и Сумской областях", – подчеркнул он.

Отдельно Глава государства отметил выполнение задач ССО в направлении дальнобойных санкций против России за войну. По словам Владимира Зеленского, украинские дипстрайки Сил специальных операций, Службы безопасности Украины, Сил беспилотных систем, ракетных подразделений и разведок – всегда очень особые и важные миссии.

"Не только благодаря тому, что это наиболее эффективно ограничивает российское желание продолжать эту войну против нас, прежде всего благодаря попаданиям в объекты российской нефтяной отрасли и их военные заводы. Но и впервые в истории российских агрессий наши удары открыли российские глубокие тылы для вполне справедливых ответов на российскую агрессию. Ответов от того народа, против которого Москва эту войну начала. Россия должна запомнить, что уничтожение мира имеет последствия. И все, что этому способствует, важно", – подчеркнул Президент.

Также ССО способствуют обеспечению сопротивления на временно оккупированной территории Украины.

"Спасибо вам за организацию таких специальных тяжелых, сложных, но очень важных мероприятий, за поддержку сопротивления и за создание именно таких проблем для оккупанта, которых он заслуживает", – отметил Глава государства.

Владимир Зеленский подчеркнул, что, учитывая всю сложность миссий ССО, Украина помнит тех, кто ценой собственной жизни защищает украинскую независимость и территории. Память погибших воинов почтили минутой молчания.

Наградил

Президент наградил 25 украинских защитников и защитниц, в том числе двух Героев Украины орденами "Золотая звезда". Владимир Зеленский вручил награду "Крест боевых заслуг", ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней, "За мужество" II и III степеней, княгини Ольги III степени, Даниила Галицкого и медаль "За военную службу Украине".

Присвоил почетное наименование "имени Героев УПА"

Глава государства также вручил боевое знамя 144-му отдельному центру специальных операций ССО и присвоил отдельному центру специальных операций "Север" ССО почетное наименование "имени героев УПА".