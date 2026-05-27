Зеленский заявил о двух ударах ракетами "Орешник" 24 мая

Во время массированной атаки России на Украину 24 мая были задействованы две баллистические ракеты средней дальности типа "Орешник".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме президента Украины Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу и Конгрессу.

Куда попали ракеты во время атаки

Президент сообщил, что российские войска выпустили две баллистические ракеты нового типа по разным регионам Украины.

Одна из ракет попала в Киевскую область.

Другая, по имеющейся информации, упала на временно оккупированной территории Донецкой области.

"Во время воздушного удара российские войска выпустили две баллистические ракеты средней дальности нового типа по разным регионам страны", — говорится в сообщении.

Массированный удар ракетами и дронами

Для этой атаки российская армия применила значительный объем вооружения.

Было выпущено более 80 ракет различных типов и около 600 ударных беспилотников.

В частности, использовано 54 крылатых ракеты, 30 баллистических, две ракеты воздушного базирования "Кинжал" и три гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Значительная часть беспилотников была типа "Шахед" иранской разработки.

Это оружие ранее использовали иранские силы на Ближнем Востоке и в районе Персидского залива, где оно продемонстрировало свою разрушительную силу.

