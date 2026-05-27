УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10578 відвідувачів онлайн
Новини Масований комбінований удар
2 238 7

Зеленський заявив про два удари ракетами "Орєшнік" 24 травня

Зеленський про удар Орєшніком

Під час масованої атаки Росії по Україні 24 травня було використано дві балістичні ракети середньої дальності типу "Орєшнік".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у листі президента України Володимира Зеленського до президента США Дональда Трампа та Конгресу.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Куди влучили ракети під час атаки

Президент повідомив, що російські війська випустили дві балістичні ракети нового типу по різних регіонах України.

Одна з ракет влучила у Київську область.

Інша, за наявною інформацією, впала на тимчасово окупованій території Донецької області.

"Під час повітряного удару російські війська випустили дві балістичні ракети середньої дальності нового типу по різних регіонах країни", — йдеться у повідомленні.

Читайте також: Зеленський і фон дер Ляєн обговорили зміцнення української ППО, зокрема антибалістики

Масований удар ракетами і дронами

Для цієї атаки російська армія застосувала значний обсяг озброєння.

Було випущено понад 80 ракет різних типів та близько 600 ударних безпілотників.

Зокрема, використано 54 крилаті ракети, 30 балістичних, дві ракети повітряного базування Кинджал та три гіперзвукові ракети "Циркон".

Значна частина безпілотників була типу "Шахед" іранської розробки.

Цю зброю раніше використовували іранські сили на Близькому Сході та в районі Перської затоки, де вона продемонструвала свою руйнівну силу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна передала на експертизу всі зібрані уламки ракети "Орєшнік", - ОП

  • Раніше повідомлялося, що Зеленський надіслав Трампу термінового листа щодо критичної нестачі систем ППО та ракет до них. Один із посадовців заявив, що посол України в США Ольга Стефанішина передала лист Білому дому, а також спікеру Палати представників Майку Джонсону та іншим членам Конгресу.

Автор: 

Зеленський Володимир (27853) Київська область (4607) ракети (4427) Донецька область (11231) лист (162) Орєшнік (60)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Від тебе, більше цікавлять, удари "фламінгами"...
показати весь коментар
27.05.2026 19:18 Відповісти
Якщо перефразувати пріколіста та юморіста Мадяра, Москва спить завжди.
показати весь коментар
27.05.2026 19:48 Відповісти
Один з "орєшніків" вдарив по Білій Церкві.
А ви тільки подивіться і послухайте, що мелють білоцерківці під час інтерв'ю, відповідаючи на запитання кореспондентки, - Кого ви хотіли б бачити на купюрі 2000 грн.? -
https://youtube.com/shorts/7S9pJURcm-0?si=e-_H_cyLwKD0LRQD
Це жах, від малого до великого хотять бачити зеленського, Карл, зеленського!!!!!! Ганьбище, далі нікуди!
показати весь коментар
27.05.2026 20:03 Відповісти
Це вже досить, щоб відволікти від Єрмака, чи ще буде?
показати весь коментар
27.05.2026 20:09 Відповісти
ну тепер зєля потужно двушечкой по мацкве відповість, по одній на кожний арєшнік, ну щоб був квитим!,
показати весь коментар
27.05.2026 20:13 Відповісти
Є аж 3000 фламінго, де вони?
показати весь коментар
27.05.2026 20:13 Відповісти
@ (в перекладі):

Російська гіперзвукова ракета "Орешник", яку Кремль називає "неперехоплюваною", має серйозне обмеження - низьку точність, https://www.welt.de/wirtschaft/plus6a1589933985a21ca1651bf1/ukrainekrieg-putins-wunderwaffe-das-steckt-hinter-dem-oreschnik-paradoxon.html пише видання WELT.
За його даними, незважаючи на швидкість понад 10 Махів та складність для ППО, її ефективність у реальних бойових умовах залишається сумнівною.
Так, під час останнього запуску ракета, яка стартувала з полігону Капустін Яр, впала у Білій Церкві Київської області. Українська влада повідомляла про пожежі в гаражному кооперативі - ні про які важливі уражені цілі не йдеться. Європейські аналітики зазначають: за високої дорожнечі ракети результат її застосування виявився вкрай сумнівним. Низька точність пояснюється тим, що при вході в атмосферу утворюється хмара плазми, яка порушує роботу систем наведення і заважає коригування траєкторії бойової частини ракети.
показати весь коментар
27.05.2026 20:16 Відповісти
 
 