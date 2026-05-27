Зеленський заявив про два удари ракетами "Орєшнік" 24 травня

Під час масованої атаки Росії по Україні 24 травня було використано дві балістичні ракети середньої дальності типу "Орєшнік".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у листі президента України Володимира Зеленського до президента США Дональда Трампа та Конгресу.

Куди влучили ракети під час атаки

Президент повідомив, що російські війська випустили дві балістичні ракети нового типу по різних регіонах України.

Одна з ракет влучила у Київську область.

Інша, за наявною інформацією, впала на тимчасово окупованій території Донецької області.

"Під час повітряного удару російські війська випустили дві балістичні ракети середньої дальності нового типу по різних регіонах країни", — йдеться у повідомленні.

Масований удар ракетами і дронами

Для цієї атаки російська армія застосувала значний обсяг озброєння.

Було випущено понад 80 ракет різних типів та близько 600 ударних безпілотників.

Зокрема, використано 54 крилаті ракети, 30 балістичних, дві ракети повітряного базування Кинджал та три гіперзвукові ракети "Циркон".

Значна частина безпілотників була типу "Шахед" іранської розробки.

Цю зброю раніше використовували іранські сили на Близькому Сході та в районі Перської затоки, де вона продемонструвала свою руйнівну силу.

