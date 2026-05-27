Зеленський і фон дер Ляєн обговорили зміцнення української ППО, зокрема антибалістики
Президент Володимир Зеленський обговорив із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн роботу над зміцненням української ППО, передусім антибалістики.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Drone Deal
"Європа має відповідні можливості, і ми говорили про це, зокрема, в межах нашої роботи з ЄС на треку Drone Deal. Дякую, Урсуло, за підтримку цього формату. Важливо, що наші команди активно працюють, і вже є країни, які готові долучатися", - зазначив президент.
Членство в ЄС
Окремо сторони обговорили шлях України до членства у ЄС.
Зеленський наголосив, що Україна повністю готова до відкриття всіх шести переговорних кластерів та розраховує, що перший кластер – Fundamentals – буде відкрито вже у червні.
Підтримка України
"Так само важливо, щоб якнайшвидше надійшов перший транш із європейського пакету підтримки. Є дата – сподіваємося, що все вдасться реалізувати саме так, як ми домовилися. Дякую!" - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль