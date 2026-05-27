Новини ППО України
Зеленський і фон дер Ляєн обговорили зміцнення української ППО, зокрема антибалістики

Президент Володимир Зеленський обговорив із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн роботу над зміцненням української ППО, передусім антибалістики.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Drone Deal

"Європа має відповідні можливості, і ми говорили про це, зокрема, в межах нашої роботи з ЄС на треку Drone Deal. Дякую, Урсуло, за підтримку цього формату. Важливо, що наші команди активно працюють, і вже є країни, які готові долучатися", - зазначив президент.

Членство в ЄС

Окремо сторони обговорили шлях України до членства у ЄС.

Зеленський наголосив, що Україна повністю готова до відкриття всіх шести переговорних кластерів та розраховує, що перший кластер – Fundamentals – буде відкрито вже у червні.

Підтримка України

"Так само важливо, щоб якнайшвидше надійшов перший транш із європейського пакету підтримки. Є дата – сподіваємося, що все вдасться реалізувати саме так, як ми домовилися. Дякую!" - додав він.

Зеленський Володимир ППО фон дер Ляєн Урсула
Зеленський наголосив, що Україна повністю готова до відкриття всіх шести переговорних кластерів та розраховує, що перший кластер - Fundamentals - буде відкрито вже у червні.(перший кластер - Fundamentals покінчити із "зеленою корупцією !" в Україні без чого європейський Fundamentals буде безкінечним і розтягнеться на десятиліття
27.05.2026 18:39 Відповісти
Зміцнити наше ППО можуть ракети власного виробництва. Нажаль фінансування вітчизняних ракет було закрито ще в серпні 2019. Держава мала біль важливі напрямки витрати грошей- будівництво доріг для россійськиз танків, всілякі кешбеки і шашличкі. На безпеку грошей нема, але виборцям це подобаєтся. Поховання коштує значно дешевше ніж одна ракета ППО.
27.05.2026 18:46 Відповісти
..важливо, щоб якнайшвидше надійшов перший транш із європейського пакету підтримки..
27.05.2026 18:52 Відповісти
У нее есть ракеты? Или то так, повод. Там деньги где-то застряли. Бубачки нервничают. Осенью войну уже собираются заканчивать
27.05.2026 18:56 Відповісти
У них є законтрактовані ракети, контракти завжди мають строки, тому тут усе вірно.
27.05.2026 19:09 Відповісти
 
 