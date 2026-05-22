США схвалили продаж Україні обладнання для системи Hawk на $108 млн

Держдепартамент США погодив можливий продаж Україні обладнання для підтримки ракетної системи Hawk на суму 108,1 млн доларів для посилення ППО.

"Цей продаж сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки країни-партнера, яка є рушійною силою політичної та економічної стабільності в Європі", - йдеться в повідомленні.

Також у повідомленні відомстві США зазначають, що рішення є відповіддю на прохання влади України.

"Пропонований продаж покращить можливості України щодо протидії поточним і майбутнім загрозам, додатково забезпечивши її засобами для проведення місій із самооборони та забезпечення регіональної безпеки завдяки більш потужній інтегрованій системі протиповітряної оборони", - додають у Держдепі.

HAWK (MIM-23): що це за система ППО

MIM-23 HAWK - це американський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, який створили ще у 1950-х роках і прийняли на озброєння у 1960 році. Попри "вік", його багато разів модернізували, і він досі використовується в різних країнах, зокрема в Україні.

Система призначена для:

  • збиття літаків;
  • перехоплення крилатих ракет;
  • боротьби з дронами та низьколетючими цілями.

Пізні модернізації також дозволили ефективніше працювати по складніших цілях, включно з низьковисотними та частково балістичними загрозами.

Україна отримує HAWK як:

  • додатковий "шар" ППО між ближніми системами (типу Stinger/Avenger) і дальніми (Patriot);
  • ефективний засіб проти дронів і крилатих ракет;
  • відносно доступну систему зі складів союзників, яку можна швидко відновити і розгорнути.

В "обладнання" це як?? Бо,якщо ракета, то якраз АЖ на 100 штук хватить!!!
22.05.2026 07:37 Відповісти
Та добре хоч таке дали.Точніше продали
22.05.2026 07:44 Відповісти
Платить усе одно не Україна. Точніше грошами платить не Україна, Україна платить життями 😡
22.05.2026 07:50 Відповісти
Це інше питання.Добре хоч щось є.Старе,не топ,але хоч щось.А нам,на жаль,доводиться платити тим що є,життями......Бо гроші десятиліттями розкрадали.....
22.05.2026 08:43 Відповісти
ну можете збивати фламінгами ))

чи zельоними відосиками
22.05.2026 08:56 Відповісти
Дали трампу, нормальні ліки...
22.05.2026 08:03 Відповісти
Отже погодили МОЖЛИВИЙ продаж... А якщо Трамп передумає?
22.05.2026 08:14 Відповісти
Так новость "шире". Там в основном ремонт и обслуживание, которое будут проводить фирмы США. Т.е. деньги пойдут американским фирмам. И вооружения там практически нет.
22.05.2026 08:20 Відповісти
обслуговуйте самі )..які питання
22.05.2026 08:57 Відповісти
Та вони сьогодні схвалили, в завтра - припинили...Досі Байденовські гроші ховають...
22.05.2026 09:47 Відповісти
Учитывая, что в США эта система снята с вооружения, могли бы бесплатно поставить
22.05.2026 09:48 Відповісти
 
 