Уряд розширив участь громад у системі протиповітряної оборони, - Свириденко

Участь громад у системі ППО

Уряд ухвалив зміни до експериментального проєкту зі створення груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад, який Уряд реалізує з червня 2025 року.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

Про що йдеться

Зазначається, що підвищується ефективність системи:

  • до проєкту долучаються органи місцевого самоврядування - вони можуть напряму фінансувати групи ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад;
  • громади можуть спрямовувати кошти на виплату винагород, закупівлю технічних засобів, пального, безпілотних систем та іншого забезпечення для роботи груп ППО;
  • врегульовано механізм додаткової винагороди учасникам груп ППО - виплата здійснюється за підтверджене ураження або знищення повітряної цілі.

Що це дає

За словами Свириденко, громади зможуть оперативніше реагувати на повітряні загрози та посилити захист критичної інфраструктури на місцях без додаткового навантаження на бойові підрозділи.

Координацію та оперативне управління групами здійснюють Повітряні Сили ЗСУ. Учасники груп виконують завдання відповідно до статутів Збройних Сил України.

Автор: 

Громада ППО Свириденко Юлія
За, взамен экипажей отправленных зедротом к арабам?
21.05.2026 18:12 Відповісти
Аха, взамен
21.05.2026 18:13 Відповісти
На марафон, євробачення гроші є, а на це немає.
21.05.2026 18:14 Відповісти
Саме до таких груп ППО і треба ОБОВЯЗКОВО зараховувати, отих посадовців на посадах держсекретарів з 2019 року і по сьогодення, з Секретаріату КМУ, ЦОВВ та ВЦДА областей - районів України!!
Тоді вони і побачать, результати своєї БЕЗДІЯЛЬНОСТІ з 2019 року і раніших років!! А гриценка із замами та їх послідовників, аж до свириденко, на повітряній кулі піднімати, для розвідки і цілевказівок таким структурам ППО!! Миловановим
Бо без цього, це все марна трата моторесурсу цих утворень ППО!!
Гройсман з яценюком і дубілєтом, та їх численні заступники і віцики, водіями будуть у таких розрахунках ППО, як досвідчені рукамиВодітєлі!!
21.05.2026 18:26 Відповісти
А бюджетні гроші ми будемо більше красти,свириденко
21.05.2026 18:32 Відповісти
 
 