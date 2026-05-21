Уряд розширив участь громад у системі протиповітряної оборони, - Свириденко

Уряд ухвалив зміни до експериментального проєкту зі створення груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад, який Уряд реалізує з червня 2025 року.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

Про що йдеться

Зазначається, що підвищується ефективність системи:

до проєкту долучаються органи місцевого самоврядування - вони можуть напряму фінансувати групи ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад;

громади можуть спрямовувати кошти на виплату винагород, закупівлю технічних засобів, пального, безпілотних систем та іншого забезпечення для роботи груп ППО;

врегульовано механізм додаткової винагороди учасникам груп ППО - виплата здійснюється за підтверджене ураження або знищення повітряної цілі.

Що це дає

За словами Свириденко, громади зможуть оперативніше реагувати на повітряні загрози та посилити захист критичної інфраструктури на місцях без додаткового навантаження на бойові підрозділи.

Координацію та оперативне управління групами здійснюють Повітряні Сили ЗСУ. Учасники груп виконують завдання відповідно до статутів Збройних Сил України.

