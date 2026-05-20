Новини ППО України дефіцит ракет для систем ППО
Комплекси ППО стоять напівпорожні після відбиття масованих атак РФ, - Повітряні сили

Після відбиття масованих російських ударів по Україні пускові установки ППО потребують негайного поповнення ракетами, щоб бути готовими до наступних хвиль ворожих обстрілів.

Про це в інтервʼю журналістці Новини.LIVE заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

Потреба в ракетах

Він наголосив, що питання постачання боєприпасів залишається гострим щодня, адже будь-яке зволікання ставить під загрозу життя цивільних та збереження критичної інфраструктури.

"От ми відбили атаку, все, комплекси вже стоять напівпорожні, нам потрібно щось поповнити, бо наступна атака може призвести до втрати того чи іншого об'єкта, до потрапляння ракет в будинки й так далі. Тому це питання не закривається", - пояснив Ігнат.

Допомога партнерів

У ПС зазначили, що військово-політичне керівництво України перебуває у безперервному контакті з міжнародними партнерами як у форматі "Рамштайн", так і в закритих переговорних групах, аби оперативно отримувати нові партії зенітних ракет для західних систем, таких як NASAMS та IRIS-T.

"Дійсно проблематика ракет є. Комунікація з партнерами проводиться […] щодо надання Україні будь-якої кількості", - резюмував представник Повітряних сил.

Удар РФ по Києву 14 травня

  • 14 травня російські загарбники завдали масованого комбінованого удару по Києву. В Дарницькому районі Києва через російську комбіновану атаку пошкоджений житловий будинок. Там сталося обрушення конструкцій. Загинуло 24 людини, 48 поранених.
  • 15 травня у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки на столицю.
  • Також День жалоби за загиблими у Києві оголошено у Кропивницькому.

ДЯКУЮ що сказали це в ЗМІ(жарт) Взагалі якийсь СЮР - ні одна війна в історії не велась ПОВНІСТЮ через пресу - а в нас - та будь-ласка

Це напевно винахід України - кава в Криму від Буданова, Бусифікація і оцей балаган
20.05.2026 23:01 Відповісти
"Полковника -журналиста" Игната за такое под трибунал бы отдать, но их давно ликвидировали. Слава Зегеваре!
20.05.2026 23:05 Відповісти
а хіба це не повинно бути військовою таємницею?
20.05.2026 23:05 Відповісти
ага - туман війни .
Потрібно продовжувати.
Наприклад заявити що ЗСУ відійшли від Києва - вони сунуться, тут їм і триндець.

Все за мистецтвом війни від Сунь Цзи
20.05.2026 23:15 Відповісти
За чотири роки буданга і не тільки щічки такі від'їли , будь здоров! Он які смачні шашлики і кава і Криму виявилась!
20.05.2026 23:46 Відповісти
Ухилянт Ігнат просто запрошує кацапопідарів вдарити ще.
20.05.2026 23:05 Відповісти
І головне він напатякав на десять важких статтів мінімум, під військовий трибунал, але до сих пір тримають, питання, чому? Ось уявити в кацапів їх кокошенко доповідає : наші с300/400 , панцири і бук стоять напівпорожні біля москви " я не уявляю зовсім.
20.05.2026 23:48 Відповісти
а хіба це не повинно бути військовою таємницею?
20.05.2026 23:05 Відповісти
Непрофесійна, жадібна, піськограйна команда дорвалася до влади у 2019 році, "хужє ж не будет!"
20.05.2026 23:14 Відповісти
А ще загроза наступу з бяларусії, а ще он брудні уранові ракети, а ще зловили ментів на кришуванні порноофісів, а ще... Нє, це вже захекатись можна - так влада працює, так відпрацьовує...
20.05.2026 23:34 Відповісти
Дивлячись на такі різноманітні строкаті новини які йдуть зі всіх зелених щілин , здається що викинуть дууже великий компромат на самого зелю, от вони щосили і забивають єфіри від порно і до ракет.
20.05.2026 23:51 Відповісти
Верховний Балабол завдає тренд для всіх, від інгата до мадяра, все барабаніть в ефір с нєістовой сілой. Розвідка РФ не потрібно, наші розповідають геть усе.
20.05.2026 23:06 Відповісти
Це називається саботаж і робота на користь ворога.
20.05.2026 23:08 Відповісти
Вибачте в мо , ви повні ідіоти чи що? Рашка взагалі мовчить про це в ви базікаете наліво і направо! На кого ви працюєте?
20.05.2026 23:13 Відповісти
Я вже зрозумів, це такий прикол .. тягнуть Зе та його команда.

Коли хлопчик постійно кричав вовки, вовки
20.05.2026 23:18 Відповісти
Хлопчик потом в очередное турне уедет. А вы держитесь там(с).
20.05.2026 23:22 Відповісти
Геніально. Тепер винними у масованих прильотах під час повітряних атак будуть партнери, які не дали вчасно ракети до ППО, а не ті хто відповідає за захист країни. Ну а Ігнат просто попередив пересічних, що влада збробила все могла, а далі кожен рятується сам.
20.05.2026 23:21 Відповісти
Відволікають від династії і іншого чим тільки можуть, ви в своєму розумі? Це явний саботаж на яке я думаю є кримінальна відповідальність у військовий стан.
20.05.2026 23:24 Відповісти
А при єрмаку такого не було, нє?
20.05.2026 23:28 Відповісти
А навіщо ми це розказуємо, пане Ігнат
20.05.2026 23:35 Відповісти
Мо "доклало" що ппо напівпусте стоїть, зелений небритий хлопчик потім пропотужнічає що в нього є інформація про черговий масований удар і зі спокійною совістю летить в чергове турне, а українці якось самі розбирайтеся, чим не ідеальний агент козир?
20.05.2026 23:42 Відповісти
 
 