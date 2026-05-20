Комплекси ППО стоять напівпорожні після відбиття масованих атак РФ, - Повітряні сили

Після відбиття масованих російських ударів по Україні пускові установки ППО потребують негайного поповнення ракетами, щоб бути готовими до наступних хвиль ворожих обстрілів.

Про це в інтервʼю журналістці Новини.LIVE заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

Потреба в ракетах

Він наголосив, що питання постачання боєприпасів залишається гострим щодня, адже будь-яке зволікання ставить під загрозу життя цивільних та збереження критичної інфраструктури.

"От ми відбили атаку, все, комплекси вже стоять напівпорожні, нам потрібно щось поповнити, бо наступна атака може призвести до втрати того чи іншого об'єкта, до потрапляння ракет в будинки й так далі. Тому це питання не закривається", - пояснив Ігнат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія застосувала весь спектр озброєння під час удару по Україні, - Повітряні сили

Допомога партнерів

У ПС зазначили, що військово-політичне керівництво України перебуває у безперервному контакті з міжнародними партнерами як у форматі "Рамштайн", так і в закритих переговорних групах, аби оперативно отримувати нові партії зенітних ракет для західних систем, таких як NASAMS та IRIS-T.

"Дійсно проблематика ракет є. Комунікація з партнерами проводиться […] щодо надання Україні будь-якої кількості", - резюмував представник Повітряних сил.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Повітряні сили ЗСУ показали бойову роботу під час відбиття атаки понад 200 російських БпЛА. ВIДЕО

Удар РФ по Києву 14 травня