Комплексы ПВО стоят полупустыми после отражения массированных атак РФ, - Воздушные силы
После отражения массированных российских ударов по Украине пусковые установки ПВО нуждаются в немедленном пополнении ракетами, чтобы быть готовыми к следующим волнам вражеских обстрелов.
Об этом в интервью журналистке Новини.LIVE заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает Цензор.НЕТ.
Потребность в ракетах
Он подчеркнул, что вопрос поставки боеприпасов остается острым каждый день, ведь любая задержка ставит под угрозу жизни гражданских лиц и сохранность критической инфраструктуры.
"Вот мы отразили атаку, все, комплексы уже стоят полупустые, нам нужно что-то пополнить, потому что следующая атака может привести к потере того или иного объекта, к попаданию ракет в дома и так далее. Поэтому этот вопрос не закрывается", — пояснил Игнат.
Помощь партнеров
В ВС отметили, что военно-политическое руководство Украины находится в постоянном контакте с международными партнерами как в формате "Рамштайн", так и в закрытых переговорных группах, чтобы оперативно получать новые партии зенитных ракет для западных систем, таких как NASAMS и IRIS-T.
"Действительно, проблема с ракетами существует. Ведется коммуникация с партнерами […] по вопросу предоставления Украине любого количества", — резюмировал представитель Воздушных сил.
Удар РФ по Киеву 14 мая
- 14 мая российские захватчики нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. В Дарницком районе Киева вследствие российской комбинированной атаки поврежден жилой дом. Там произошло обрушение конструкций. Погибли 24 человека, 48 ранены.
- 15 мая в Киеве объявлен Днем траура по погибшим в результате массированной российской атаки на столицу.
- Также День траура по погибшим в Киеве объявлен в Кропивницком.
Це напевно винахід України - кава в Криму від Буданова, Бусифікація і оцей балаган
Потрібно продовжувати.
Наприклад заявити що ЗСУ відійшли від Києва - вони сунуться, тут їм і триндець.
Все за мистецтвом війни від Сунь Цзи
Коли хлопчик постійно кричав вовки, вовки