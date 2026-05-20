Комплексы ПВО стоят полупустыми после отражения массированных атак РФ, - Воздушные силы

После отражения массированных российских ударов по Украине пусковые установки ПВО нуждаются в немедленном пополнении ракетами, чтобы быть готовыми к следующим волнам вражеских обстрелов.

Об этом в интервью журналистке Новини.LIVE заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает Цензор.НЕТ.

Потребность в ракетах

Он подчеркнул, что вопрос поставки боеприпасов остается острым каждый день, ведь любая задержка ставит под угрозу жизни гражданских лиц и сохранность критической инфраструктуры.

"Вот мы отразили атаку, все, комплексы уже стоят полупустые, нам нужно что-то пополнить, потому что следующая атака может привести к потере того или иного объекта, к попаданию ракет в дома и так далее. Поэтому этот вопрос не закрывается", — пояснил Игнат.

Помощь партнеров

В ВС отметили, что военно-политическое руководство Украины находится в постоянном контакте с международными партнерами как в формате "Рамштайн", так и в закрытых переговорных группах, чтобы оперативно получать новые партии зенитных ракет для западных систем, таких как NASAMS и IRIS-T.

"Действительно, проблема с ракетами существует. Ведется коммуникация с партнерами […] по вопросу предоставления Украине любого количества", — резюмировал представитель Воздушных сил.

Удар РФ по Киеву 14 мая