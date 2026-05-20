Комплексы ПВО стоят полупустыми после отражения массированных атак РФ, - Воздушные силы

ПВО Украины

После отражения массированных российских ударов по Украине пусковые установки ПВО нуждаются в немедленном пополнении ракетами, чтобы быть готовыми к следующим волнам вражеских обстрелов.

Об этом в интервью журналистке Новини.LIVE заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает Цензор.НЕТ.

Потребность в ракетах

Он подчеркнул, что вопрос поставки боеприпасов остается острым каждый день, ведь любая задержка ставит под угрозу жизни гражданских лиц и сохранность критической инфраструктуры.

"Вот мы отразили атаку, все, комплексы уже стоят полупустые, нам нужно что-то пополнить, потому что следующая атака может привести к потере того или иного объекта, к попаданию ракет в дома и так далее. Поэтому этот вопрос не закрывается", — пояснил Игнат.

Помощь партнеров

В ВС отметили, что военно-политическое руководство Украины находится в постоянном контакте с международными партнерами как в формате "Рамштайн", так и в закрытых переговорных группах, чтобы оперативно получать новые партии зенитных ракет для западных систем, таких как NASAMS и IRIS-T.

"Действительно, проблема с ракетами существует. Ведется коммуникация с партнерами […] по вопросу предоставления Украине любого количества", — резюмировал представитель Воздушных сил.

Удар РФ по Киеву 14 мая

  • 14 мая российские захватчики нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. В Дарницком районе Киева вследствие российской комбинированной атаки поврежден жилой дом. Там произошло обрушение конструкций. Погибли 24 человека, 48 ранены.
  • 15 мая в Киеве объявлен Днем траура по погибшим в результате массированной российской атаки на столицу.
  • Также День траура по погибшим в Киеве объявлен в Кропивницком.

Топ комментарии
+17
ДЯКУЮ що сказали це в ЗМІ(жарт) Взагалі якийсь СЮР - ні одна війна в історії не велась ПОВНІСТЮ через пресу - а в нас - та будь-ласка

Це напевно винахід України - кава в Криму від Буданова, Бусифікація і оцей балаган
20.05.2026 23:01 Ответить
+16
"Полковника -журналиста" Игната за такое под трибунал бы отдать, но их давно ликвидировали. Слава Зегеваре!
20.05.2026 23:05 Ответить
+10
а хіба це не повинно бути військовою таємницею?
20.05.2026 23:05 Ответить
20.05.2026 23:01 Ответить
20.05.2026 23:09 Ответить
ага - туман війни .
Потрібно продовжувати.
Наприклад заявити що ЗСУ відійшли від Києва - вони сунуться, тут їм і триндець.

Все за мистецтвом війни від Сунь Цзи
20.05.2026 23:15 Ответить
За чотири роки буданга і не тільки щічки такі від'їли , будь здоров! Он які смачні шашлики і кава і Криму виявилась!
20.05.2026 23:46 Ответить
Ухилянт Ігнат просто запрошує кацапопідарів вдарити ще.
20.05.2026 23:05 Ответить
20.05.2026 23:05 Ответить
І головне він напатякав на десять важких статтів мінімум, під військовий трибунал, але до сих пір тримають, питання, чому? Ось уявити в кацапів їх кокошенко доповідає : наші с300/400 , панцири і бук стоять напівпорожні біля москви " я не уявляю зовсім.
20.05.2026 23:48 Ответить
20.05.2026 23:05 Ответить
Непрофесійна, жадібна, піськограйна команда дорвалася до влади у 2019 році, "хужє ж не будет!"
20.05.2026 23:14 Ответить
А ще загроза наступу з бяларусії, а ще он брудні уранові ракети, а ще зловили ментів на кришуванні порноофісів, а ще... Нє, це вже захекатись можна - так влада працює, так відпрацьовує...
20.05.2026 23:34 Ответить
Дивлячись на такі різноманітні строкаті новини які йдуть зі всіх зелених щілин , здається що викинуть дууже великий компромат на самого зелю, от вони щосили і забивають єфіри від порно і до ракет.
20.05.2026 23:51 Ответить
Верховний Балабол завдає тренд для всіх, від інгата до мадяра, все барабаніть в ефір с нєістовой сілой. Розвідка РФ не потрібно, наші розповідають геть усе.
20.05.2026 23:06 Ответить
Це називається саботаж і робота на користь ворога.
20.05.2026 23:08 Ответить
Вибачте в мо , ви повні ідіоти чи що? Рашка взагалі мовчить про це в ви базікаете наліво і направо! На кого ви працюєте?
20.05.2026 23:13 Ответить
Я вже зрозумів, це такий прикол .. тягнуть Зе та його команда.

Коли хлопчик постійно кричав вовки, вовки
20.05.2026 23:18 Ответить
Хлопчик потом в очередное турне уедет. А вы держитесь там(с).
20.05.2026 23:22 Ответить
Геніально. Тепер винними у масованих прильотах під час повітряних атак будуть партнери, які не дали вчасно ракети до ППО, а не ті хто відповідає за захист країни. Ну а Ігнат просто попередив пересічних, що влада збробила все могла, а далі кожен рятується сам.
20.05.2026 23:21 Ответить
Відволікають від династії і іншого чим тільки можуть, ви в своєму розумі? Це явний саботаж на яке я думаю є кримінальна відповідальність у військовий стан.
20.05.2026 23:24 Ответить
А при єрмаку такого не було, нє?
20.05.2026 23:28 Ответить
А навіщо ми це розказуємо, пане Ігнат
20.05.2026 23:35 Ответить
Тому що їбанько.
21.05.2026 00:08 Ответить
Мо "доклало" що ппо напівпусте стоїть, зелений небритий хлопчик потім пропотужнічає що в нього є інформація про черговий масований удар і зі спокійною совістю летить в чергове турне, а українці якось самі розбирайтеся, чим не ідеальний агент козир?
20.05.2026 23:42 Ответить
Ігнат заткнеться коли-небуть? Ну що за дегенерат?
21.05.2026 00:07 Ответить
 
 