Воздушные силы ВСУ продемонстрировали боевую работу во время отражения атаки более 200 российских БПЛА. ВИДЕО
Воздушные силы ВСУ обнародовали кадры боевых действий противовоздушной обороны во время массированной атаки российских беспилотников в ночь на 12 мая.
Как сообщает Цензор.НЕТ, этой ночью оккупанты выпустили по Украине более 200 ударных БПЛА типа "Шахед", большая часть которых была сбита или подавлена.
На видео запечатлена работа мобильных огневых групп, ведущих огонь по воздушным целям из пулеметов, а также применение ракетных систем ПВО.
В Воздушных силах отметили, что после трехдневной паузы противник возобновил использование тактической авиации и наносит удары управляемыми авиабомбами.
