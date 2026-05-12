Бойцы 24-й ОМБр и бригады "РАРОГ" уничтожили колонну из 20 оккупантов на подступах к Часову Яру. ВИДЕО

На подступах к Часовому Яру подразделения 24-й ОМБр имени короля Даниила совместно с 427-й бригадой БПС "РАРОГ" нанесли удар по колонне российской пехоты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, более 20 оккупантов открыто двигались со стороны Бахмута, однако были вовремя обнаружены украинской разведкой.

После этого по противнику отработали артиллерия и операторы дронов Сил обороны.

Также на обнародованном видео присутствуют кадры с GoPro самих российских военных, на которых зафиксирован момент поражения колонны.

