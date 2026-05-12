Бойцы 24-й ОМБр и бригады "РАРОГ" уничтожили колонну из 20 оккупантов на подступах к Часову Яру. ВИДЕО

На подступах к Часовому Яру подразделения 24-й ОМБр имени короля Даниила совместно с 427-й бригадой БПС "РАРОГ" нанесли удар по колонне российской пехоты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, более 20 оккупантов открыто двигались со стороны Бахмута, однако были вовремя обнаружены украинской разведкой.

После этого по противнику отработали артиллерия и операторы дронов Сил обороны.

Также на обнародованном видео присутствуют кадры с GoPro самих российских военных, на которых зафиксирован момент поражения колонны.

армия РФ (22773) штурм (645) уничтожение (9795) Донецкая область (12278) Бахмут (1573) артиллерия (737) 24 омб имени князя Данила Галицкого (289) дроны (7068) Часов Яр (419) Бахмутский район (837)
Хаймарсом би туда вальнути, касетнічком

12.05.2026 21:58 Ответить
Че та?🤣
12.05.2026 22:07 Ответить
ужє нічо.
12.05.2026 22:37 Ответить
Зійшов з України, благодатний вогонь на московитів!!!
Смерть, московітам і кабміндічам з вертухаями на місцях!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
12.05.2026 22:18 Ответить
Класно дрончик спрацював по авто, з причепом... Скоріш за все, кацапня везла там свій БК, для закріплення на позиції... А після вибуху кацапи залишилися з чотирма магазинами "на рило", і з парою гранат... І наступать ні з чим... Тепер пора посилать ФПВ-шки, і "ганять зайців, по полю"...
12.05.2026 22:26 Ответить
 
 