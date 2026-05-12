Бійці 24-ї ОМБр та бригади "РАРОГ" знищили колону з 20 окупантів на підходах до Часового Яру. ВIДЕО

На підходах до Часового Яру підрозділи 24-ї ОМБр імені короля Данила спільно з 427-ю бригадою БПС "РАРОГ" завдали удару по колоні російської піхоти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, понад 20 окупантів відкрито рухалися зі сторони Бахмута, однак були вчасно виявлені українською розвідкою.

Після цього по противнику відпрацювали артилерія та оператори дронів Сил оборони.

Також на оприлюдненому відео присутні кадри з GoPro самих російських військових, на яких зафіксовано момент ураження колони.

армія рф (20983) штурм (361) знищення (10105) Донецька область (11150) Бахмут (1548) артилерія (883) 24 ОМБр імені короля Данила (290) дрони (8098) Часів Яр (422) Бахмутський район (841)
Хаймарсом би туда вальнути, касетнічком

12.05.2026 21:58 Відповісти
Че та?🤣
12.05.2026 22:07 Відповісти
ужє нічо.
12.05.2026 22:37 Відповісти
Зійшов з України, благодатний вогонь на московитів!!!
Смерть, московітам і кабміндічам з вертухаями на місцях!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
12.05.2026 22:18 Відповісти
Класно дрончик спрацював по авто, з причепом... Скоріш за все, кацапня везла там свій БК, для закріплення на позиції... А після вибуху кацапи залишилися з чотирма магазинами "на рило", і з парою гранат... І наступать ні з чим... Тепер пора посилать ФПВ-шки, і "ганять зайців, по полю"...
12.05.2026 22:26 Відповісти
...
13.05.2026 02:22 Відповісти
 
 