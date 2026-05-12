Бійці 24-ї ОМБр та бригади "РАРОГ" знищили колону з 20 окупантів на підходах до Часового Яру. ВIДЕО

На підходах до Часового Яру підрозділи 24-ї ОМБр імені короля Данила спільно з 427-ю бригадою БПС "РАРОГ" завдали удару по колоні російської піхоти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, понад 20 окупантів відкрито рухалися зі сторони Бахмута, однак були вчасно виявлені українською розвідкою.

Після цього по противнику відпрацювали артилерія та оператори дронів Сил оборони.

Також на оприлюдненому відео присутні кадри з GoPro самих російських військових, на яких зафіксовано момент ураження колони.

