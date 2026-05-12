Бійці 1st Company Group FPV-дроном "Shrike" знищили російський безекіпажний катер у Чорному морі. ВIДЕО

FPV-дроном "Shrike" бійці 1st Company Group знищили російський безекіпажний катер, який прямував для атаки на портову інфраструктуру Одеси.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожий БЕК був перехоплений у Чорному морі ще на підході до цілі.

На оприлюднених кадрах видно, як FPV-дрон наздоганяє морський безпілотник та влучає прямо у його бойову частину.

Після удару стався потужний вибух, унаслідок якого російський катер було знищено.

