Бійці 1st Company Group FPV-дроном "Shrike" знищили російський безекіпажний катер у Чорному морі. ВIДЕО
FPV-дроном "Shrike" бійці 1st Company Group знищили російський безекіпажний катер, який прямував для атаки на портову інфраструктуру Одеси.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожий БЕК був перехоплений у Чорному морі ще на підході до цілі.
На оприлюднених кадрах видно, як FPV-дрон наздоганяє морський безпілотник та влучає прямо у його бойову частину.
Після удару стався потужний вибух, унаслідок якого російський катер було знищено.
