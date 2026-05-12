Бійці 1st Company Group FPV-дроном "Shrike" знищили російський безекіпажний катер у Чорному морі. ВIДЕО

FPV-дроном "Shrike" бійці 1st Company Group знищили російський безекіпажний катер, який прямував для атаки на портову інфраструктуру Одеси.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожий БЕК був перехоплений у Чорному морі ще на підході до цілі.

На оприлюднених кадрах видно, як FPV-дрон наздоганяє морський безпілотник та влучає прямо у його бойову частину.

Після удару стався потужний вибух, унаслідок якого російський катер було знищено.

армія рф (20983) Одеса (5821) Одеська область (4039) Чорне море (1692) знищення (10105) атака (1449) інфраструктура (597) дрони (8098) Одеський район (613) катер (10)
12.05.2026 21:34 Відповісти
Одні дрони їб№;%ошать інших. Ми таки перейшли у майбутнє.
12.05.2026 21:37 Відповісти
ким кацапи себе возомнили ?

12.05.2026 21:38 Відповісти
це нарізка з двох відео, момент вибуху взятий з іншого відео, там дрон наскілько памятаю взагалі знищили кулеметним вогнем
