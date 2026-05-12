Бойцы 1st Company Group FPV-дроном "Shrike" уничтожили российский беспилотный катер в Черном море. ВИДЕО
С помощью FPV-дрона "Shrike" бойцы 1-й роты уничтожили российский беспилотный катер, который направлялся для атаки на портовую инфраструктуру Одессы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеский БЭК был перехвачен в Черном море еще на подходе к цели.
На обнародованных кадрах видно, как FPV-дрон догоняет морской беспилотник и попадает прямо в его боевую часть.
После удара произошел мощный взрыв, вследствие которого российский катер был уничтожен.
