Повітряні сили ЗСУ показали бойову роботу під час відбиття атаки понад 200 російських БпЛА. ВIДЕО
Повітряні сили ЗСУ оприлюднили кадри бойової роботи протиповітряної оборони під час масованої атаки російських безпілотників у ніч на 12 травня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, цієї ночі окупанти випустили по Україні понад 200 ударних БпЛА типу "Шахед", більшу частину яких було збито або придушено.
На відео зафіксовано роботу мобільних вогневих груп, які ведуть вогонь по повітряних цілях із кулеметів, а також застосування ракетних систем ППО.
У Повітряних силах зазначили, що після триденної паузи противник відновив використання тактичної авіації та завдає ударів керованими авіабомбами.
