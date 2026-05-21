Правительство расширило участие громад в системе противовоздушной обороны, - Свириденко

Правительство утвердило изменения в экспериментальный проект по созданию групп ПВО в составе добровольческих формирований территориальных громад, который правительство реализует с июня 2025 года.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

О чем идет речь

Отмечается, что повышается эффективность системы:

к проекту присоединяются органы местного самоуправления — они могут напрямую финансировать группы ПВО в составе добровольческих формирований территориальных громад;

громады могут направлять средства на выплату вознаграждений, закупку технических средств, топлива, беспилотных систем и другого обеспечения для работы групп ПВО;

урегулирован механизм дополнительного вознаграждения участникам групп ПВО — выплата осуществляется за подтвержденное поражение или уничтожение воздушной цели.

Что это дает

По словам Свириденко, общины смогут оперативнее реагировать на воздушные угрозы и усилить защиту критической инфраструктуры на местах без дополнительной нагрузки на боевые подразделения.

Координацию и оперативное управление группами осуществляют Воздушные Силы ВСУ. Участники групп выполняют задачи в соответствии с уставами Вооруженных Сил Украины.

