Правительство расширило участие громад в системе противовоздушной обороны, - Свириденко
Правительство утвердило изменения в экспериментальный проект по созданию групп ПВО в составе добровольческих формирований территориальных громад, который правительство реализует с июня 2025 года.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.
О чем идет речь
Отмечается, что повышается эффективность системы:
- к проекту присоединяются органы местного самоуправления — они могут напрямую финансировать группы ПВО в составе добровольческих формирований территориальных громад;
- громады могут направлять средства на выплату вознаграждений, закупку технических средств, топлива, беспилотных систем и другого обеспечения для работы групп ПВО;
- урегулирован механизм дополнительного вознаграждения участникам групп ПВО — выплата осуществляется за подтвержденное поражение или уничтожение воздушной цели.
Что это дает
По словам Свириденко, общины смогут оперативнее реагировать на воздушные угрозы и усилить защиту критической инфраструктуры на местах без дополнительной нагрузки на боевые подразделения.
Координацию и оперативное управление группами осуществляют Воздушные Силы ВСУ. Участники групп выполняют задачи в соответствии с уставами Вооруженных Сил Украины.
Тоді вони і побачать, результати своєї БЕЗДІЯЛЬНОСТІ з 2019 року і раніших років!! А гриценка із замами та їх послідовників, аж до свириденко, на повітряній кулі піднімати, для розвідки і цілевказівок таким структурам ППО!! Миловановим
Бо без цього, це все марна трата моторесурсу цих утворень ППО!!
Гройсман з яценюком і дубілєтом, та їх численні заступники і віцики, водіями будуть у таких розрахунках ППО, як досвідчені рукамиВодітєлі!!