Правительство расширило участие громад в системе противовоздушной обороны, - Свириденко

Участие общин в системе ПВО

Правительство утвердило изменения в экспериментальный проект по созданию групп ПВО в составе добровольческих формирований территориальных громад, который правительство реализует с июня 2025 года.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

О чем идет речь

Отмечается, что повышается эффективность системы:

  • к проекту присоединяются органы местного самоуправления — они могут напрямую финансировать группы ПВО в составе добровольческих формирований территориальных громад;
  • громады могут направлять средства на выплату вознаграждений, закупку технических средств, топлива, беспилотных систем и другого обеспечения для работы групп ПВО;
  • урегулирован механизм дополнительного вознаграждения участникам групп ПВО — выплата осуществляется за подтвержденное поражение или уничтожение воздушной цели.

Что это дает

По словам Свириденко, общины смогут оперативнее реагировать на воздушные угрозы и усилить защиту критической инфраструктуры на местах без дополнительной нагрузки на боевые подразделения.

Координацию и оперативное управление группами осуществляют Воздушные Силы ВСУ. Участники групп выполняют задачи в соответствии с уставами Вооруженных Сил Украины.

За, взамен экипажей отправленных зедротом к арабам?
21.05.2026 18:12 Ответить
Аха, взамен
21.05.2026 18:13 Ответить
На марафон, євробачення гроші є, а на це немає.
21.05.2026 18:14 Ответить
Саме до таких груп ППО і треба ОБОВЯЗКОВО зараховувати, отих посадовців на посадах держсекретарів з 2019 року і по сьогодення, з Секретаріату КМУ, ЦОВВ та ВЦДА областей - районів України!!
Тоді вони і побачать, результати своєї БЕЗДІЯЛЬНОСТІ з 2019 року і раніших років!! А гриценка із замами та їх послідовників, аж до свириденко, на повітряній кулі піднімати, для розвідки і цілевказівок таким структурам ППО!! Миловановим
Бо без цього, це все марна трата моторесурсу цих утворень ППО!!
Гройсман з яценюком і дубілєтом, та їх численні заступники і віцики, водіями будуть у таких розрахунках ППО, як досвідчені рукамиВодітєлі!!
21.05.2026 18:26 Ответить
А бюджетні гроші ми будемо більше красти,свириденко
21.05.2026 18:32 Ответить
 
 