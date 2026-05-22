США одобрили продажу Украине оборудования для системы Hawk на $108 млн

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине оборудования для обслуживания ракетной системы Hawk на сумму 108,1 млн долларов в целях укрепления ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госдепа.

"Эта продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности страны-партнера, которая является движущей силой политической и экономической стабильности в Европе", - говорится в сообщении.

Также в сообщении ведомства США отмечается, что решение является ответом на просьбу властей Украины.

"Предлагаемая продажа улучшит возможности Украины по противодействию текущим и будущим угрозам, дополнительно обеспечив ее средствами для проведения миссий по самообороне и обеспечению региональной безопасности благодаря более мощной интегрированной системе противовоздушной обороны", - добавляют в Госдепе.

HAWK (MIM-23): что это за система ПВО

MIM-23 HAWK - это американский зенитно-ракетный комплекс средней дальности, который был создан еще в 1950-х годах и принят на вооружение в 1960 году. Несмотря на "возраст", его многократно модернизировали, и он до сих пор используется в разных странах, в частности в Украине.

Система предназначена для:

сбивания самолетов;

перехват крылатых ракет;

борьбы с дронами и низколетящими целями.

Поздние модернизации также позволили более эффективно работать по более сложным целям, включая низковысотные и частично баллистические угрозы.

Украина получает HAWK в качестве:

дополнительный "слой" ПВО между ближними системами (типа Stinger/Avenger) и дальними (Patriot);

эффективное средство против дронов и крылатых ракет;

относительно доступная система со складов союзников, которую можно быстро восстановить и развернуть.

