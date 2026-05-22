США одобрили продажу Украине оборудования для системы Hawk на $108 млн
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине оборудования для обслуживания ракетной системы Hawk на сумму 108,1 млн долларов в целях укрепления ПВО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госдепа.
"Эта продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности страны-партнера, которая является движущей силой политической и экономической стабильности в Европе", - говорится в сообщении.
Также в сообщении ведомства США отмечается, что решение является ответом на просьбу властей Украины.
"Предлагаемая продажа улучшит возможности Украины по противодействию текущим и будущим угрозам, дополнительно обеспечив ее средствами для проведения миссий по самообороне и обеспечению региональной безопасности благодаря более мощной интегрированной системе противовоздушной обороны", - добавляют в Госдепе.
HAWK (MIM-23): что это за система ПВО
MIM-23 HAWK - это американский зенитно-ракетный комплекс средней дальности, который был создан еще в 1950-х годах и принят на вооружение в 1960 году. Несмотря на "возраст", его многократно модернизировали, и он до сих пор используется в разных странах, в частности в Украине.
Система предназначена для:
- сбивания самолетов;
- перехват крылатых ракет;
- борьбы с дронами и низколетящими целями.
Поздние модернизации также позволили более эффективно работать по более сложным целям, включая низковысотные и частично баллистические угрозы.
Украина получает HAWK в качестве:
- дополнительный "слой" ПВО между ближними системами (типа Stinger/Avenger) и дальними (Patriot);
- эффективное средство против дронов и крылатых ракет;
- относительно доступная система со складов союзников, которую можно быстро восстановить и развернуть.
Отже погодили МОЖЛИВИЙ продаж... А якщо Трамп передумає?