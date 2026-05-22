РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9998 посетителей онлайн
Новости ПВО Украины Развитие ПВО в Украине
1 325 9

США одобрили продажу Украине оборудования для системы Hawk на $108 млн

Госдеп США одобрил новый пакет поддержки ПВО для Украины

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине оборудования для обслуживания ракетной системы Hawk на сумму 108,1 млн долларов в целях укрепления ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госдепа.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Эта продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности страны-партнера, которая является движущей силой политической и экономической стабильности в Европе", - говорится в сообщении.

Также в сообщении ведомства США отмечается, что решение является ответом на просьбу властей Украины.

"Предлагаемая продажа улучшит возможности Украины по противодействию текущим и будущим угрозам, дополнительно обеспечив ее средствами для проведения миссий по самообороне и обеспечению региональной безопасности благодаря более мощной интегрированной системе противовоздушной обороны", - добавляют в Госдепе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство расширило участие общин в системе противовоздушной обороны, - Свириденко

HAWK (MIM-23): что это за система ПВО

MIM-23 HAWK - это американский зенитно-ракетный комплекс средней дальности, который был создан еще в 1950-х годах и принят на вооружение в 1960 году. Несмотря на "возраст", его многократно модернизировали, и он до сих пор используется в разных странах, в частности в Украине.

Система предназначена для:

  • сбивания самолетов;
  • перехват крылатых ракет;
  • борьбы с дронами и низколетящими целями.

Поздние модернизации также позволили более эффективно работать по более сложным целям, включая низковысотные и частично баллистические угрозы.

Украина получает HAWK в качестве:

  • дополнительный "слой" ПВО между ближними системами (типа Stinger/Avenger) и дальними (Patriot);
  • эффективное средство против дронов и крылатых ракет;
  • относительно доступная система со складов союзников, которую можно быстро восстановить и развернуть.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил усилить ПВО и защиту от дронов на севере Украины

Автор: 

Госдепартамент США (1834) ПВО (3687) Украина (44377)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В "обладнання" це як?? Бо,якщо ракета, то якраз АЖ на 100 штук хватить!!!
показать весь комментарий
22.05.2026 07:37 Ответить
Та добре хоч таке дали.Точніше продали
показать весь комментарий
22.05.2026 07:44 Ответить
Платить усе одно не Україна. Точніше грошами платить не Україна, Україна платить життями 😡
показать весь комментарий
22.05.2026 07:50 Ответить
Це інше питання.Добре хоч щось є.Старе,не топ,але хоч щось.А нам,на жаль,доводиться платити тим що є,життями......Бо гроші десятиліттями розкрадали.....
показать весь комментарий
22.05.2026 08:43 Ответить
ну можете збивати фламінгами ))

чи zельоними відосиками
показать весь комментарий
22.05.2026 08:56 Ответить
Дали трампу, нормальні ліки...
показать весь комментарий
22.05.2026 08:03 Ответить
Держдепартамент США погодив можливий продаж Україні обладнання для підтримки ракетної системи Hawk на суму 108,1 млн доларів для посилення ППО.

Отже погодили МОЖЛИВИЙ продаж... А якщо Трамп передумає?
показать весь комментарий
22.05.2026 08:14 Ответить
Так новость "шире". Там в основном ремонт и обслуживание, которое будут проводить фирмы США. Т.е. деньги пойдут американским фирмам. И вооружения там практически нет.
показать весь комментарий
22.05.2026 08:20 Ответить
обслуговуйте самі )..які питання
показать весь комментарий
22.05.2026 08:57 Ответить
 
 