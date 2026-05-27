Зеленский и фон дер Ляйен обсудили укрепление украинской ПВО, в частности антибаллистики

Президент Владимир Зеленский обсудил с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен работу по укреплению украинской ПВО, прежде всего противоракетной обороны.

Drone Deal

"Европа имеет соответствующие возможности, и мы говорили об этом, в частности, в рамках нашей работы с ЕС по проекту Drone Deal. Спасибо, Урсула, за поддержку этого формата. Важно, что наши команды активно работают, и уже есть страны, которые готовы присоединиться", — отметил президент.

Членство в ЕС

Отдельно стороны обсудили путь Украины к членству в ЕС.

Зеленский подчеркнул, что Украина полностью готова к открытию всех шести переговорных кластеров и рассчитывает, что первый кластер – Fundamentals – будет открыт уже в июне.

Поддержка Украины

"Также важно, чтобы как можно скорее поступил первый транш из европейского пакета поддержки. Дата есть – надеемся, что все удастся реализовать именно так, как мы договорились. Благодарю!" – добавил он.