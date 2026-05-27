Новости ПВО Украины
Зеленский и фон дер Ляйен обсудили укрепление украинской ПВО, в частности антибаллистики

Зеленский и фон дер Ляйен обсудили ПВО Украины

Президент Владимир Зеленский обсудил с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен работу по укреплению украинской ПВО, прежде всего противоракетной обороны.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

Drone Deal

"Европа имеет соответствующие возможности, и мы говорили об этом, в частности, в рамках нашей работы с ЕС по проекту Drone Deal. Спасибо, Урсула, за поддержку этого формата. Важно, что наши команды активно работают, и уже есть страны, которые готовы присоединиться", — отметил президент.

Членство в ЕС

Отдельно стороны обсудили путь Украины к членству в ЕС.

Зеленский подчеркнул, что Украина полностью готова к открытию всех шести переговорных кластеров и рассчитывает, что первый кластер – Fundamentals – будет открыт уже в июне.

Поддержка Украины

"Также важно, чтобы как можно скорее поступил первый транш из европейского пакета поддержки. Дата есть – надеемся, что все удастся реализовать именно так, как мы договорились. Благодарю!" – добавил он.

Зеленский Владимир ПВО Урсула фон дер Ляйен
Зеленський наголосив, що Україна повністю готова до відкриття всіх шести переговорних кластерів та розраховує, що перший кластер - Fundamentals - буде відкрито вже у червні.(перший кластер - Fundamentals покінчити із "зеленою корупцією !" в Україні без чого європейський Fundamentals буде безкінечним і розтягнеться на десятиліття
27.05.2026 18:39 Ответить
Зміцнити наше ППО можуть ракети власного виробництва. Нажаль фінансування вітчизняних ракет було закрито ще в серпні 2019. Держава мала біль важливі напрямки витрати грошей- будівництво доріг для россійськиз танків, всілякі кешбеки і шашличкі. На безпеку грошей нема, але виборцям це подобаєтся. Поховання коштує значно дешевше ніж одна ракета ППО.
27.05.2026 18:46 Ответить
..важливо, щоб якнайшвидше надійшов перший транш із європейського пакету підтримки..
27.05.2026 18:52 Ответить
У нее есть ракеты? Или то так, повод. Там деньги где-то застряли. Бубачки нервничают. Осенью войну уже собираются заканчивать
27.05.2026 18:56 Ответить
У них є законтрактовані ракети, контракти завжди мають строки, тому тут усе вірно.
27.05.2026 19:09 Ответить
 
 