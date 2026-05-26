Україна передала на експертизу всі зібрані уламки ракети "Орєшнік", - ОП

Українські фахівці вже втретє отримали можливість детально вивчити уламки російської ракети "Орєшнік" після чергового ворожого удару 24 травня.

Про це в етері телемарафону Єдині новини повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Аналіз ракети

За словами Власюка, цього разу вдалося зібрати значно більше фрагментів, придатних для поглибленого аналізу.

Конструкція "Орєшніка", пояснив він, базується на технологіях 1970-1980-х років. Така "старість" розробок, як не парадоксально, дає Росії певну перевагу: ракета виявилася менш вразливою до сучасних засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) і майже не залежить від імпортних комплектуючих.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Орєшнік" - це піар Росії, який не змінює хід війни, - МЗС Латвії

Так, в "Орєшніку", скоріш за все, немає компонентів західного, китайського чи японського виробництва".

Окрім "Орєшніка", під час аналізу наслідків останнього обстрілу фахівці ідентифікували ракети Х-101, що зійшли "прямо з конвеєра", балістичні ракети "Іскандер" та ударні дрони типу Shahed.

Власюк також розповів про успішну роботу з перекриття каналів постачання електроніки для російського ВПК. Від початку 2026 року Україна спільно з правоохоронцями США змогла ліквідувати близько 10 схем, через які американські компоненти потрапляли до російської оборонної промисловості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Монітори написали, що РФ запустила по Україні два "Орєшніки" за ніч: у Повітряних силах підтверджують лише один запуск

Удар РФ ракетою Орєшнік по Білій Церкві

У ніч проти 24 травня Повітряні сили ЗС України попереджали про загрозу застосування балістичної ракети середньої дальності.

Згодом у моніторингових каналах почали ширитися відео, як стверджувалося, російського удару по місту Біла Церква Київської області. Зазначалося, що на відео — ймовірний удар ракетою "Орєшнік".

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив, що "Орєшнік" ударив по гаражному кооперативу у Білій Церкві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каллас після удару "Орєшніком" закликала посилити тиск на РФ