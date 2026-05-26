Україна передала на експертизу всі зібрані уламки ракети "Орєшнік", - ОП
Українські фахівці вже втретє отримали можливість детально вивчити уламки російської ракети "Орєшнік" після чергового ворожого удару 24 травня.
Про це в етері телемарафону Єдині новини повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, інформує Цензор.НЕТ.
Аналіз ракети
За словами Власюка, цього разу вдалося зібрати значно більше фрагментів, придатних для поглибленого аналізу.
Конструкція "Орєшніка", пояснив він, базується на технологіях 1970-1980-х років. Така "старість" розробок, як не парадоксально, дає Росії певну перевагу: ракета виявилася менш вразливою до сучасних засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) і майже не залежить від імпортних комплектуючих.
Так, в "Орєшніку", скоріш за все, немає компонентів західного, китайського чи японського виробництва".
Окрім "Орєшніка", під час аналізу наслідків останнього обстрілу фахівці ідентифікували ракети Х-101, що зійшли "прямо з конвеєра", балістичні ракети "Іскандер" та ударні дрони типу Shahed.
Власюк також розповів про успішну роботу з перекриття каналів постачання електроніки для російського ВПК. Від початку 2026 року Україна спільно з правоохоронцями США змогла ліквідувати близько 10 схем, через які американські компоненти потрапляли до російської оборонної промисловості.
Удар РФ ракетою Орєшнік по Білій Церкві
- У ніч проти 24 травня Повітряні сили ЗС України попереджали про загрозу застосування балістичної ракети середньої дальності.
- Згодом у моніторингових каналах почали ширитися відео, як стверджувалося, російського удару по місту Біла Церква Київської області. Зазначалося, що на відео — ймовірний удар ракетою "Орєшнік".
- Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив, що "Орєшнік" ударив по гаражному кооперативу у Білій Церкві.
