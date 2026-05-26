Украина передала на экспертизу все собранные обломки ракеты "Орешник", - ОП
Украинские специалисты уже в третий раз получили возможность подробно изучить обломки российской ракеты "Орешник" после очередного вражеского удара 24 мая.
Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, информирует Цензор.НЕТ.
Анализ ракеты
По словам Власюка, на этот раз удалось собрать значительно больше фрагментов, пригодных для углубленного анализа.
Конструкция "Орешника", пояснил он, базируется на технологиях 1970-1980-х годов. Такая "старость" разработок, как ни парадоксально, дает России определенное преимущество: ракета оказалась менее уязвимой к современным средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и почти не зависит от импортных комплектующих.
Да, в "Орешнике", скорее всего, нет компонентов западного, китайского или японского производства".
Помимо "Орешника", при анализе последствий последнего обстрела специалисты идентифицировали ракеты Х-101, сошедшие "прямо с конвейера", баллистические ракеты "Искандер" и ударные дроны типа Shahed.
Власюк также рассказал об успешной работе по перекрытию каналов поставок электроники для российского ВПК. С начала 2026 года Украина совместно с правоохранительными органами США смогла ликвидировать около 10 схем, через которые американские компоненты попадали в российскую оборонную промышленность.
Удар РФ ракетой "Орешник" по Белой Церкви
- В ночь на 24 мая Воздушные силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения баллистической ракеты средней дальности.
- Впоследствии в мониторинговых каналах начали распространяться видео, как утверждалось, российского удара по городу Белая Церковь Киевской области. Отмечалось, что на видео — вероятный удар ракетой "Орешник".
- Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что "Орешник" нанес удар по гаражному кооперативу в Белой Церкви.
