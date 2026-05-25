Мониторы написали, что РФ запустила по Украине два "Орешника" за ночь: в Воздушных силах подтверждают только один запуск
В сети утверждают, что в ночь на 24 мая во время массированной атаки российские войска выпустили по Украине две ракеты "Орешник". В Воздушных силах ВСУ на данный момент официально подтверждают лишь один запуск.
Как передаетЦензор.НЕТ, об этом написали мониторинговые каналы "єРадар" и monitor.
Что зафиксировали мониторы?
Они утверждают, что именно тот "Орешник", который ночью прилетел по Белой Церкви, был уже вторым, а первая ракета попала по территории временно оккупированной Донецкой области.
Так, около 01:00 24 мая мониторы сообщили о пуске "Орешника", но информации о попадании по Украине тогда не поступило. "єРадар" считает, что эта ракета попала возле Авдеевки или Ясиноватой. Не исключено, что россияне могли нанести удар по своим же войскам на этой территории.
"На данный момент остается неизвестным, произошло ли нештатное срабатывание ракеты во время полета или это действительно был заранее определенный район применения", — отмечает monitor.
В то же время украинское OSINT-сообщество "Киберборошно" утверждает, что на кадрах, на которых могло быть зафиксировано раскрытие боевых блоков первого "Орешника", виден недостроенный ТРЦ Rose Park в Донецке.
Камера направлена в сторону севера или северо-запада, а именно населенных пунктов Авдеевка, Краматорск, Славянск, Изюм, Волчанск, Белгород. Определить, куда именно попала ракета, пока невозможно, добавили там.
Что говорят в ВВС?
В то же время начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии "24 каналу" заявил, что на данный момент есть официальное подтверждение лишь одного запуска ракеты "Орешник" в ночь на 24 мая. Также он добавил, что сейчас нет подтвержденной информации о возможных попаданиях по позициям российских войск.
По словам Игната, если станут известны новые данные, появится официальное сообщение.
