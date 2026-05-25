РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
21919 посетителей онлайн
Новости Удар Орешником по Белой Церкви
767 4

Мониторы написали, что РФ запустила по Украине два "Орешника" за ночь: в Воздушных силах подтверждают только один запуск

орєшнік

В сети утверждают, что в ночь на 24 мая во время массированной атаки российские войска выпустили по Украине две ракеты "Орешник". В Воздушных силах ВСУ на данный момент официально подтверждают лишь один запуск.

Как передаетЦензор.НЕТ, об этом написали мониторинговые каналы "єРадар" и monitor.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что зафиксировали мониторы?

Они утверждают, что именно тот "Орешник", который ночью прилетел по Белой Церкви, был уже вторым, а первая ракета попала по территории временно оккупированной Донецкой области.

Так, около 01:00 24 мая мониторы сообщили о пуске "Орешника", но информации о попадании по Украине тогда не поступило. "єРадар" считает, что эта ракета попала возле Авдеевки или Ясиноватой. Не исключено, что россияне могли нанести удар по своим же войскам на этой территории.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Каллас после удара "Орешником" призвала усилить давление на РФ

"На данный момент остается неизвестным, произошло ли нештатное срабатывание ракеты во время полета или это действительно был заранее определенный район применения", — отмечает monitor.

В то же время украинское OSINT-сообщество "Киберборошно" утверждает, что на кадрах, на которых могло быть зафиксировано раскрытие боевых блоков первого "Орешника", виден недостроенный ТРЦ Rose Park в Донецке.

Камера направлена в сторону севера или северо-запада, а именно населенных пунктов Авдеевка, Краматорск, Славянск, Изюм, Волчанск, Белгород. Определить, куда именно попала ракета, пока невозможно, добавили там.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ подтвердила ночной удар "Орешником" по Украине и говорит об атаке "на центры военного управления"

Киберборошно об Орешнике в Белой Церкви
Киберборошно об Орешнике в Белой Церкви

Что говорят в ВВС?

В то же время начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии "24 каналу" заявил, что на данный момент есть официальное подтверждение лишь одного запуска ракеты "Орешник" в ночь на 24 мая. Также он добавил, что сейчас нет подтвержденной информации о возможных попаданиях по позициям российских войск.

По словам Игната, если станут известны новые данные, появится официальное сообщение.

  • Как сообщалось, "Орешник" нанес удар по гаражному кооперативу в Белой Церкви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Истребители F-16 неплохо отработали во время отражения российской атаки, - Игнат

Массированная атака РФ по Киеву 24 мая

  • Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, есть значительные разрушения в 8 районах.
  • По обновленной информации, в Киеве на данный момент двое погибших, более 40 пострадавших. Трое человек в тяжелом состоянии.
  • Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
  • Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
  • По данным Игната, по Белой Церкви враг нанес удар ракетой "Орешник".
  • Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибли в результате атаки РФ, среди раненых есть младенец.
  • Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
  • В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Представители 70 иностранных дипмиссий посетили места ударов РФ по Киеву. ВИДЕО

Автор: 

обстрел (32800) ракеты (3962) Воздушные силы (3094) Игнат Юрий (675) Орешник (57)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Точно не скажу. Писали,що другий не сильно стартанув.🤣
показать весь комментарий
25.05.2026 16:16 Ответить
Тобто не взлетів, підерасик в трисиках.
показать весь комментарий
25.05.2026 16:18 Ответить
Треба супутник Притули, для перевірки. Другі писали, що на стартовій площадці гучно було.
показать весь комментарий
25.05.2026 16:23 Ответить
До речі, багато стьобу про влучання по трьох гаражах. Але відкрийте карти Гугл і подивіться біля чого ті гаражі розташовані. І чи все влучило саме у гаражі...
показать весь комментарий
25.05.2026 16:24 Ответить
 
 