РФ подтвердила ночной удар "Орешником" по Украине и говорит об атаке "на центры военного управления"
Российское Минобороны подтвердило ночной удар "Орешником" по Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление вражеского Минобороны, опубликованное российскими СМИ.
Что говорят в РФ?
Российская сторона, в частности, назвала ночную комбинированную атаку ударом возмездия.
"Применялись, в частности, ракеты "Орешник", "Искандер", "Кинжал" и "Циркон". Под удар попали объекты военного управления, авиабазы и предприятия ВПК", - заверило Минобороны РФ.
Как сообщалось, "Орешник" нанес удар по гаражному кооперативу в Белой Церкви.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, значительные разрушения в 8 районах.
- По обновленной информации, в Киеве на данный момент двое погибших, более 40 пострадавших. Трое человек в тяжелом состоянии.
- Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
- Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
- По данным Игната, по Белой Церкви враг нанес удар ракетой "Орешник".
- Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибли в результате атаки РФ, среди раненых есть младенец.
- Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
- В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.
