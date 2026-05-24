РФ подтвердила ночной удар "Орешником" по Украине и говорит об атаке "на центры военного управления"

Российское Минобороны подтвердило ночной удар "Орешником" по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление вражеского Минобороны, опубликованное российскими СМИ.

Что говорят в РФ?

Российская сторона, в частности, назвала ночную комбинированную атаку ударом возмездия.

"Применялись, в частности, ракеты "Орешник", "Искандер", "Кинжал" и "Циркон". Под удар попали объекты военного управления, авиабазы и предприятия ВПК", - заверило Минобороны РФ.

Как сообщалось, "Орешник" нанес удар по гаражному кооперативу в Белой Церкви.

Что предшествовало?

