РФ подтвердила ночной удар "Орешником" по Украине и говорит об атаке "на центры военного управления"

Орешник атаковал Белую Церковь

Российское Минобороны подтвердило ночной удар "Орешником" по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление вражеского Минобороны, опубликованное российскими СМИ.

Что говорят в РФ?

Российская сторона, в частности, назвала ночную комбинированную атаку ударом возмездия.

"Применялись, в частности, ракеты "Орешник", "Искандер", "Кинжал" и "Циркон". Под удар попали объекты военного управления, авиабазы и предприятия ВПК", - заверило Минобороны РФ.

Как сообщалось, "Орешник" нанес удар по гаражному кооперативу в Белой Церкви.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, значительные разрушения в 8 районах.
  • По обновленной информации, в Киеве на данный момент двое погибших, более 40 пострадавших. Трое человек в тяжелом состоянии.
  • Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
  • Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
  • По данным Игната, по Белой Церкви враг нанес удар ракетой "Орешник".
  • Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибли в результате атаки РФ, среди раненых есть младенец.
  • Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
  • В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.

+17
Где попали - там и центр военного управления. Над ними уже даже россияне смеются, потому что любому мало мальски понимающему в технике человеку понятно что точности такого оружия совершенно недостаточно чтобы поразить какую то точечную цель. Оно не для того создавалось.
24.05.2026 12:22 Ответить
+6
На тлі сьогоднішнього удару всі наші попередні нальоти шахедами на нафтобази та заводи виглядають як комарині укуси i явно не на нашу користь.
Думаю Зеленський та Сирський це розуміють.
24.05.2026 12:26 Ответить
+6
А коли кцапи казали правду?
24.05.2026 12:30 Ответить
Першинг-2 мала КВО 30 метрів. З тих пір минуло 40 років ...
24.05.2026 12:54 Ответить
Ну так и сейчас ракета Петриота попадает в баллистическую ракету прямым кинетическим ударом. А Кинжал лупит по полям в Хмельницкой области.
24.05.2026 13:01 Ответить
По росії має бути нанесений ядерний удар! Застосування Орєшніка це порушення Будапештського меморандуму.
24.05.2026 12:23 Ответить
ахахах, хто нанесе той удар? Байден ж сказав, що заради України ніхто починати світову війну не буде, то ж терпіти будем довго, щоб казкарі не розповідали
24.05.2026 12:26 Ответить
Тоді ядерний удар по росії нанесе сама Україна!
24.05.2026 12:39 Ответить
Ядерним зеленим прутнем?
24.05.2026 12:42 Ответить
Чим чиновниками з награбованим, які раз за разом тікають з України?
24.05.2026 13:18 Ответить
все що відбувається з 14го року з Україною, все це суцільне порушення Будапештського меморандуму. Та нікого це особливо не турбує.
24.05.2026 13:03 Ответить
потужний зі свитою вже з бункера виліз, то ж як завжди "мимо"
24.05.2026 12:23 Ответить
Якби не Орєшник, де похибка дуже велика за своєю конструкцією, то Я б подумав, що навідник випадково скинув кори свого гаража.
24.05.2026 12:24 Ответить
Скоріш за все цілились по аеродрому... Але для ракети такого классу, точність не дуже важлива.
24.05.2026 12:26 Ответить
Точність не важлива, якщо ядерка. А так...
24.05.2026 12:33 Ответить
А так - багацько кацапських мільйонів "на вітер". Нехай витрачають
24.05.2026 12:35 Ответить
Да, как ни крути это все ресурсы. И финансовые, и материальные. Значит не хватит на что то другое.
24.05.2026 13:02 Ответить
ти дурачок? один дрон який вдало влучає в нпз завдасть більше шкоди ніж кукарєшнік.
24.05.2026 12:41 Ответить
Людина живе в телевізорі, не заважайте йому)
24.05.2026 12:43 Ответить
Ще трохи шахедів і буде перемога.
24.05.2026 13:00 Ответить
Все що розбомбили в Туапсі та Усть-Лузі вже все давно працює.
Якщо не в курсі - так погугли.
24.05.2026 12:58 Ответить
Именно поэтому первым делом в 22 году кацапы вынесли нам все НПЗ и нефтебазы.
24.05.2026 13:03 Ответить
Это может у вас все вынесли, а у нас, в областном центре, ничего не выносили и до сих пор работает.
24.05.2026 13:10 Ответить
у парашників з тояністю, як в тому анекдоті, про суперяпонського лучника, який з першого пострілу, завжди попадав в "яблучко". як виявилось, він спочатку стріляв, а вже потім навколо стріли малював мішень, де стріла стирчала в "десятці" ))
24.05.2026 12:28 Ответить
Цікаво кого там прибили у старобільську що аж орешником відповіли? Нпз хреначили , усть лугу хреначили і ніхто навіть не чухнувся
24.05.2026 12:29 Ответить
Або когось із фсб в Генічєську...
24.05.2026 12:34 Ответить
Так просто за день приготувались, та вдарили. До цієї атаки вони були готові давно, а привід русня завжди знайде. А в Старобільську навчальний центр Рубікона розміщувався
24.05.2026 13:16 Ответить
Навіщо приділяти увагу цим кацапським висерам?
24.05.2026 12:41 Ответить
Видео прилета орешника есть
24.05.2026 12:46 Ответить
І навіть відомо у який гаражний кооператив ця крива їбала влучила.
24.05.2026 12:53 Ответить
Цілились по Києву, попали по Білій Церкві. З такою точністю, Люксембург може оголошувати війну РФ і безкарно бити ракетами по Москві.
24.05.2026 12:48 Ответить
...адже загальновідомо, що за високими кацапськими стандартами центри прінЯтія рєшЕній та військове управління розташовується виключно "за гаражами"..
24.05.2026 12:48 Ответить
Які б не були комарині чи не комарині "укуси", а бити треба по москві. Там навіть збитим уламкам є куди падати.
Користь буде не менша, ніж від НПЗ, зважаючи на паніку та нелюбов іншої ерефії до цього болота. Треба "качати" їхні колонії.
На жаль, зелений єрмак може цього й недозволити.
24.05.2026 12:50 Ответить
Это панове истерика и агония, это уже даже не для того чтобы испугать Украину, это для ватного стада сказки...
24.05.2026 12:53 Ответить
буба дав їм вторгнення, буба дав їм парат!
ну не ******** чи в нас буба?
24.05.2026 12:55 Ответить
Буба віддав їм усю ядерку....
24.05.2026 13:02 Ответить
ну то не буба віддав і до нього були довбограї...
але це не відміняє бубіної незгабності і довбойобістоті.
24.05.2026 13:06 Ответить
Під час масованої атаки РФ застосувала балістичну ракету середньої дальності, ймовірно, «Горішник», яка вдарила по Білоцерківському району Київської області. Вибухи спричинили сильну пожежу на території місцевого гаражного кооперативу, де повністю згоріли гаражі.
24.05.2026 12:56 Ответить
кацапы пишут что украинский депутат завыл об окончании войны после сегодняшнего обстрела.это они про кого?
24.05.2026 13:03 Ответить
Гроші на вітер вони пишуть
24.05.2026 13:07 Ответить
Так у кацапів і питай. Вони ж тому "депутату" платять.
24.05.2026 13:33 Ответить
"Гроші на вітер": Росіяни обурилися ударом "Орєшніка" по гаражному кооперативу в Білій Церкві
24.05.2026 13:04 Ответить
 
 