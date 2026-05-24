РФ підтвердила нічний удар "Орєшніком" по Україні і каже про атаку "на центри військового управління"

орєшнік атакував Білу Церкву

Російське Міноборони підтвердило нічний удар "Орєшніком" по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву ворожого Міноборони, опубліковану російськими ЗМІ.

Що кажуть в РФ?

Російська сторона зокрема назвала нічну комбіновану атаку ударом відплати.

"Застосовувалися, зокрема, ракети "Орєшнік", "Іскандер", "Кинджал" і "Циркон". Під удар потрапили об’єкти військового управління, авіабази та підприємства ВПК", - запевнило Міноборони РФ.

Як повідомлялось, "Орєшнік" ударив по гаражному кооперативу у Білій Церкві.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.
  • За оновленою інформацією, у Києві наразі двоє загиблих, понад 40 постраждалих. Троє людей у важкому стані.
  • Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
  • Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
  • За даними Ігната, по Білій Церкві ворог ударив "Орєшніком".
  • Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.
  • Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.
  • У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.

+22
Где попали - там и центр военного управления. Над ними уже даже россияне смеются, потому что любому мало мальски понимающему в технике человеку понятно что точности такого оружия совершенно недостаточно чтобы поразить какую то точечную цель. Оно не для того создавалось.
24.05.2026 12:22 Відповісти
+10
А коли кцапи казали правду?
24.05.2026 12:30 Відповісти
+9
Цікаво кого там прибили у старобільську що аж орешником відповіли? Нпз хреначили , усть лугу хреначили і ніхто навіть не чухнувся
24.05.2026 12:29 Відповісти
Где попали - там и центр военного управления. Над ними уже даже россияне смеются, потому что любому мало мальски понимающему в технике человеку понятно что точности такого оружия совершенно недостаточно чтобы поразить какую то точечную цель. Оно не для того создавалось.
24.05.2026 12:22 Відповісти
Першинг-2 мала КВО 30 метрів. З тих пір минуло 40 років ...
24.05.2026 12:54 Відповісти
Ну так и сейчас ракета Петриота попадает в баллистическую ракету прямым кинетическим ударом. А Кинжал лупит по полям в Хмельницкой области.
24.05.2026 13:01 Відповісти
По росії має бути нанесений ядерний удар! Застосування Орєшніка це порушення Будапештського меморандуму.
24.05.2026 12:23 Відповісти
ахахах, хто нанесе той удар? Байден ж сказав, що заради України ніхто починати світову війну не буде, то ж терпіти будем довго, щоб казкарі не розповідали
24.05.2026 12:26 Відповісти
Тоді ядерний удар по росії нанесе сама Україна!
24.05.2026 12:39 Відповісти
Ядерним зеленим прутнем?
24.05.2026 12:42 Відповісти
Ядерними зарядами які нададуть Україні неназвані партнери!
24.05.2026 14:11 Відповісти
Такий дорослий, а у казки віриш...
24.05.2026 14:46 Відповісти
Чим чиновниками з награбованим, які раз за разом тікають з України?
24.05.2026 13:18 Відповісти
все що відбувається з 14го року з Україною, все це суцільне порушення Будапештського меморандуму. Та нікого це особливо не турбує.
24.05.2026 13:03 Відповісти
якраз скворєшнік на відміну від військ в Криму і на Донбасі будапештський меморандум не порушує)
24.05.2026 13:42 Відповісти
Стратегічна міжконтинентальна ракета це частина комплексу ядерного озброєння, за застосування якого має наступити невідворотня відповідальність.
24.05.2026 14:12 Відповісти
потужний зі свитою вже з бункера виліз, то ж як завжди "мимо"
24.05.2026 12:23 Відповісти
Якби не Орєшник, де похибка дуже велика за своєю конструкцією, то Я б подумав, що навідник випадково скинув кори свого гаража.
24.05.2026 12:24 Відповісти
Скоріш за все цілились по аеродрому... Але для ракети такого классу, точність не дуже важлива.
24.05.2026 12:26 Відповісти
Точність не важлива, якщо ядерка. А так...
24.05.2026 12:33 Відповісти
А так - багацько кацапських мільйонів "на вітер". Нехай витрачають
24.05.2026 12:35 Відповісти
Да, как ни крути это все ресурсы. И финансовые, и материальные. Значит не хватит на что то другое.
24.05.2026 13:02 Відповісти
Аеродром не є центром прийняття рішень, вочевидь вони тужились поцілити по Києву.
24.05.2026 13:43 Відповісти
..аеродром у Білій Церкві перестав бути військовим зразу після розвалення СРСР... нема там ніяких військових літаків давним давно... Але кацапсячі успішно знищили раніше авіаційний клуб з кількома маленькими літачками. ))))
24.05.2026 14:10 Відповісти
На тлі сьогоднішнього удару всі наші попередні нальоти шахедами на нафтобази та заводи виглядають як комарині укуси i явно не на нашу користь.
Думаю Зеленський та Сирський це розуміють.
24.05.2026 12:26 Відповісти
ти дурачок? один дрон який вдало влучає в нпз завдасть більше шкоди ніж кукарєшнік.
24.05.2026 12:41 Відповісти
Людина живе в телевізорі, не заважайте йому)
24.05.2026 12:43 Відповісти
Ще трохи шахедів і буде перемога.
24.05.2026 13:00 Відповісти
Ще дох@я шахедів, в перемога всерівно буде. Але не всі до неї до живуть. Така фашистська параша не може існувати в нинішньому вигляді...
24.05.2026 14:50 Відповісти
Все що розбомбили в Туапсі та Усть-Лузі вже все давно працює.
Якщо не в курсі - так погугли.
24.05.2026 12:58 Відповісти
В Туапсе тупо не залишилось чому працюваьти.
24.05.2026 13:45 Відповісти
..так так працює... ))) Це як у повара забрати кастрюлю.... дати у руки всі інградієнти .... і наказати приготувати борщ!!)))
24.05.2026 14:17 Відповісти
Именно поэтому первым делом в 22 году кацапы вынесли нам все НПЗ и нефтебазы.
24.05.2026 13:03 Відповісти
Это может у вас все вынесли, а у нас, в областном центре, ничего не выносили и до сих пор работает.
24.05.2026 13:10 Відповісти
у парашників з тояністю, як в тому анекдоті, про суперяпонського лучника, який з першого пострілу, завжди попадав в "яблучко". як виявилось, він спочатку стріляв, а вже потім навколо стріли малював мішень, де стріла стирчала в "десятці" ))
24.05.2026 12:28 Відповісти
Або когось із фсб в Генічєську...
24.05.2026 12:34 Відповісти
Так просто за день приготувались, та вдарили. До цієї атаки вони були готові давно, а привід русня завжди знайде. А в Старобільську навчальний центр Рубікона розміщувався
24.05.2026 13:16 Відповісти
Лунопопов бачабазированных по партийной линии
24.05.2026 14:11 Відповісти
Навіщо приділяти увагу цим кацапським висерам?
24.05.2026 12:41 Відповісти
Видео прилета орешника есть
24.05.2026 12:46 Відповісти
І навіть відомо у який гаражний кооператив ця крива їбала влучила.
24.05.2026 12:53 Відповісти
шкарлупу гризкай, зуби порть ....
24.05.2026 14:21 Відповісти
ваш потний карешнік нам по цимбалах...
24.05.2026 14:22 Відповісти
Цілились по Києву, попали по Білій Церкві. З такою точністю, Люксембург може оголошувати війну РФ і безкарно бити ракетами по Москві.
24.05.2026 12:48 Відповісти
...адже загальновідомо, що за високими кацапськими стандартами центри прінЯтія рєшЕній та військове управління розташовується виключно "за гаражами"..
24.05.2026 12:48 Відповісти
Які б не були комарині чи не комарині "укуси", а бити треба по москві. Там навіть збитим уламкам є куди падати.
Користь буде не менша, ніж від НПЗ, зважаючи на паніку та нелюбов іншої ерефії до цього болота. Треба "качати" їхні колонії.
На жаль, зелений єрмак може цього й недозволити.
24.05.2026 12:50 Відповісти
Это панове истерика и агония, это уже даже не для того чтобы испугать Украину, это для ватного стада сказки...
24.05.2026 12:53 Відповісти
буба дав їм вторгнення, буба дав їм парат!
ну не ******** чи в нас буба?
24.05.2026 12:55 Відповісти
Буба віддав їм усю ядерку....
24.05.2026 13:02 Відповісти
ну то не буба віддав і до нього були довбограї...
але це не відміняє бубіної незгабності і довбойобістоті.
24.05.2026 13:06 Відповісти
Під час масованої атаки РФ застосувала балістичну ракету середньої дальності, ймовірно, «Горішник», яка вдарила по Білоцерківському району Київської області. Вибухи спричинили сильну пожежу на території місцевого гаражного кооперативу, де повністю згоріли гаражі.
24.05.2026 12:56 Відповісти
24.05.2026 12:58 Відповісти
24.05.2026 12:59 Відповісти
а чого не триста 15 мілліонів разом з дитями?
24.05.2026 14:00 Відповісти
доня тяжко поранений в мозок!
от де правда там правда.
24.05.2026 14:02 Відповісти
кацапы пишут что украинский депутат завыл об окончании войны после сегодняшнего обстрела.это они про кого?
24.05.2026 13:03 Відповісти
Гроші на вітер вони пишуть
24.05.2026 13:07 Відповісти
Так у кацапів і питай. Вони ж тому "депутату" платять.
24.05.2026 13:33 Відповісти
"Гроші на вітер": Росіяни обурилися ударом "Орєшніка" по гаражному кооперативу в Білій Церкві
24.05.2026 13:04 Відповісти
Орєшнік то така супер-пупер-мега-гіперзвукова чудо-ракета, яку неможливо перехопити, бо летить вона по непередбачуваній траєкторії. А щоб дізнатись куди то воно попало - то ще треба пошукати. І бажано оперативно, бо дядьки з гаражів можуть швиденько відкопати і здати на метал. Все таки півтонни металолому на дорозі не валяються. Це, мабуть, єдиний випадок коли ***** не збрехало що аналоговнєт. Дійсно, такого гівна ніхто не має.
24.05.2026 14:31 Відповісти
 
 