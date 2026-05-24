РФ підтвердила нічний удар "Орєшніком" по Україні і каже про атаку "на центри військового управління"

Російське Міноборони підтвердило нічний удар "Орєшніком" по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву ворожого Міноборони, опубліковану російськими ЗМІ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що кажуть в РФ?

Російська сторона зокрема назвала нічну комбіновану атаку ударом відплати.

"Застосовувалися, зокрема, ракети "Орєшнік", "Іскандер", "Кинджал" і "Циркон". Під удар потрапили об’єкти військового управління, авіабази та підприємства ВПК", - запевнило Міноборони РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибіга - до партнерів на тлі попереджень про масовану атаку з боку РФ: У вас є важелі впливу. Стурбованості та співчуттів недостатньо

Як повідомлялось, "Орєшнік" ударив по гаражному кооперативу у Білій Церкві.

Що передувало?

Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.

За оновленою інформацією, у Києві наразі двоє загиблих, понад 40 постраждалих. Троє людей у важкому стані.

Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.

Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.

За даними Ігната, по Білій Церкві ворог ударив "Орєшніком".

Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.

Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.

У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.

Також читайте: Наслідки комбінованої атаки РФ на Київ: зруйновано ринок і ТЦ, пошкоджено щонайменше 27 багатоповерхівок, музей та школу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж