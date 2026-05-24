РФ підтвердила нічний удар "Орєшніком" по Україні і каже про атаку "на центри військового управління"
Російське Міноборони підтвердило нічний удар "Орєшніком" по Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву ворожого Міноборони, опубліковану російськими ЗМІ.
Що кажуть в РФ?
Російська сторона зокрема назвала нічну комбіновану атаку ударом відплати.
"Застосовувалися, зокрема, ракети "Орєшнік", "Іскандер", "Кинджал" і "Циркон". Під удар потрапили об’єкти військового управління, авіабази та підприємства ВПК", - запевнило Міноборони РФ.
Як повідомлялось, "Орєшнік" ударив по гаражному кооперативу у Білій Церкві.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.
- За оновленою інформацією, у Києві наразі двоє загиблих, понад 40 постраждалих. Троє людей у важкому стані.
- Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
- Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
- За даними Ігната, по Білій Церкві ворог ударив "Орєшніком".
- Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.
- Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.
- У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.
