Монітори написали, що РФ запустила по Україні два "Орєшніки" за ніч: у Повітряних силах підтверджують лише один запуск

У мережі стверджують, що у ніч на 24 травня під час масованої атаки російські війська випустили по Україні дві ракети "Орєшнік". У Повітряних силах ЗСУ станом на зараз офіційно підтверджують лише один запуск.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написали моніторингові канали "єРадар" та monitor.

Що зафіксували монітори?

Вони стверджують, що саме той "Орєшнік", який уночі прилетів по Білій Церкві, був уже другим, а перша ракета влучила по території тимчасово окупованої Донеччини.

Так, близько 01:00 24 травня монітори повідомили про пуск "Орєшніка", але інформації про влучання по Україні тоді не надійшло. "єРадар" вважає, що ця ракета влучила біля Авдіївки чи Ясинуватої. Не виключено, що росіяни могли вдарити по своїх же військах на цій території.

"Наразі залишається невідомим, чи відбулось нештатне спрацювання ракети під час польоту, чи це дійсно був заздалегідь визначений район застосування", - зазначає monitor.

Водночас українська OSINT-спільнота "Кіберборошно" каже, що на кадрах, на яких могло бути зафіксоване розкриття бойових блоків першого "Орєшніка", видно недобудований ТРЦ Rose Park в Донецьку.

Камера направлена в бік півночі або північного заходу, а саме населених пунктів Авдіївка, Краматорськ, Словʼянськ, Ізюм, Вовчанськ, Бєлгород. Визначити, куди саме влучила ракета, поки неможливо, додали там.

Що кажуть у ПС?

Водночас начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі "24 каналу" заявив, що наразі є офіційне підтвердження лише одного запуску ракети "Орєшнік" у ніч проти 24 травня. Також він додав, що нині немає підтвердженої інформації про можливі влучання по позиціях російських військ.

За словами Ігната, якщо стануть відомі нові дані, зʼявиться офіційне повідомлення.

Як повідомлялось, "Орєшнік" ударив по гаражному кооперативу у Білій Церкві.

Масована атака РФ по Києву 24 травня

Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.

За оновленою інформацією, у Києві наразі двоє загиблих, понад 40 постраждалих. Троє людей у важкому стані.

Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.

Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.

За даними Ігната, по Білій Церкві ворог ударив "Орєшніком".

Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.

Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.

У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.

