Новини Удар Орєшніком по Білій Церкві
1 751 16

Монітори написали, що РФ запустила по Україні два "Орєшніки" за ніч: у Повітряних силах підтверджують лише один запуск

У мережі стверджують, що у ніч на 24 травня під час масованої атаки російські війська випустили по Україні дві ракети "Орєшнік". У Повітряних силах ЗСУ станом на зараз офіційно підтверджують лише один запуск.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написали моніторингові канали "єРадар" та monitor.

Що зафіксували монітори?

Вони стверджують, що саме той "Орєшнік", який уночі прилетів по Білій Церкві, був уже другим, а перша ракета влучила по території тимчасово окупованої Донеччини.

Так, близько 01:00 24 травня монітори повідомили про пуск "Орєшніка", але інформації про влучання по Україні тоді не надійшло. "єРадар" вважає, що ця ракета влучила біля Авдіївки чи Ясинуватої. Не виключено, що росіяни могли вдарити по своїх же військах на цій території.

"Наразі залишається невідомим, чи відбулось нештатне спрацювання ракети під час польоту, чи це дійсно був заздалегідь визначений район застосування", - зазначає monitor.

Водночас українська OSINT-спільнота "Кіберборошно" каже, що на кадрах, на яких могло бути зафіксоване розкриття бойових блоків першого "Орєшніка", видно недобудований ТРЦ Rose Park в Донецьку.

Камера направлена в бік півночі або північного заходу, а саме населених пунктів Авдіївка, Краматорськ, Словʼянськ, Ізюм, Вовчанськ, Бєлгород. Визначити, куди саме влучила ракета, поки неможливо, додали там.

Кіберборошно про Орєшнік по Білій Церкві
Що кажуть у ПС?

Водночас начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі "24 каналу" заявив, що наразі є офіційне підтвердження лише одного запуску ракети "Орєшнік" у ніч проти 24 травня. Також він додав, що нині немає підтвердженої інформації про можливі влучання по позиціях російських військ.

За словами Ігната, якщо стануть відомі нові дані, зʼявиться офіційне повідомлення.

  • Як повідомлялось, "Орєшнік" ударив по гаражному кооперативу у Білій Церкві.

Масована атака РФ по Києву 24 травня

  • Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.
  • За оновленою інформацією, у Києві наразі двоє загиблих, понад 40 постраждалих. Троє людей у важкому стані.
  • Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
  • Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
  • За даними Ігната, по Білій Церкві ворог ударив "Орєшніком".
  • Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.
  • Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.
  • У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.

Треба супутник Притули, для перевірки. Другі писали, що на стартовій площадці гучно було.
25.05.2026 16:23
Один досі десь літає...
Був колись такий анекдот (у ті стародавні часи, коли круто було мати не "Гєлік", а "Яву")
Директор моргу - скажіть колего, скільки мотоциклів "Ява" ви сьогодні продали?
Директор магазину - вісім!
Директор моргу - хм, дивно, один ще досі десь катається...
25.05.2026 16:38
25.05.2026 16:42
Точно не скажу. Писали,що другий не сильно стартанув.🤣
25.05.2026 16:16
Тобто не взлетів, підерасик в трисиках.
25.05.2026 16:18
До речі, багато стьобу про влучання по трьох гаражах. Але відкрийте карти Гугл і подивіться біля чого ті гаражі розташовані. І чи все влучило саме у гаражі...
25.05.2026 16:24
Чого гадати? З'їздіть та переконайтеся на місці.
25.05.2026 16:36
Відкрив подивився - біля цвинтаря
25.05.2026 16:36
А можна трохи детальніше? Які хоч гаражі дивитися? Їх багато.
25.05.2026 16:37
Сокіл.
25.05.2026 16:44
А є координати?
25.05.2026 16:47
Такий у москалів принцип - бий своїх щоб чужі боялись.І це без усяких жартів.Своїх не шкода і вони близько,а до чужих не завжди дістанеш.А ефект той самий,бо бояться не мертві,а живі...
25.05.2026 16:36
25.05.2026 16:38
25.05.2026 16:42
Якщо це правда, що те гівно на динири гепнулось, то це ще гірше, чим в гаражі попасти. Це значить, що друга ступінь не запустилась, от воно і не долетіло. Дуже надійна ракета
25.05.2026 16:46
у Повітряних силах підтверджують лише один запуск
----------------------------------------------------------------------
может правильно - только один прилет
25.05.2026 16:48
Нажаль немає в нас ракет, щоб надійно відбити бажання рашистам запускати по нас все, що їм прийде у голову. Штіллерманівське ракетно-рекламне їдло майже нікуди не летить. Бляха...
25.05.2026 16:51
А в чому не стиковка?))Запустили два,а долетів один)
25.05.2026 16:59
 
 