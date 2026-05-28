Я б дуже хотів, щоб Україна отримала ліцензії на виробництво ракет до Patriot, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський хотів би, щоб Україна отримала ліцензії для виробництва ракет до систем ППО Patriot. Так вона зможе не лише захистити себе, але й допомагати іншим країнам.

Про це глава держави заявив під час брифінгу у Швеції, інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується антибалістики. Поки що крім Patriot інших інструментів у нас немає. У нас є домовленості з Францією щодо SAMP/T, але це майбутні наші кроки. Сьогодні ми говоримо про Patriot. Виробляє їх тільки Америка. Також у нас є хороші домовленості з Німеччиною, знову ж таки щодо майбутніх пакетів.

Але нам треба жити зараз, людей берегти сьогодні, а сьогодні і зараз - це США, які виробляють цю антибалістику", - пояснив президент.

"Я починав цю розмову із президентом Байденом та продовжу із президентом Трампом, я б дуже хотів, щоб українське виробництво отримало ліцензії на виробництво PAC-3 (ракети до Patriot. - Ред.). Щоб ми допомагали й іншим країнам, кому це знадобиться.

Україна не отримала ліцензії на виробництво PAC-3. Я вірю, що в майбутньому може отримаємо, або буде наша система", - додав він.

Зеленський зауважив, що Росію поки не може зупинити дипломатія, тому Україна зупиняє її "далекобійними санкціями".

"Ми дуже просимо американських партнерів допомогти нам з виділення більшої кількості ракет PAC-3. Або дати Україні ліцензії, щоб вона сама могла збільшити і давала допомогу іншим країнам", - підсумував глава держави.

