Я б дуже хотів, щоб Україна отримала ліцензії на виробництво ракет до Patriot, - Зеленський

Ліцензії на виробництво ракет до Patriot: Зеленський зробив заяву

Президент Володимир Зеленський хотів би, щоб Україна отримала ліцензії для виробництва ракет до систем ППО Patriot. Так вона зможе не лише захистити себе, але й допомагати іншим країнам. 

Про це глава держави заявив під час брифінгу у Швеції, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Що стосується антибалістики. Поки що крім Patriot інших інструментів у нас немає. У нас є домовленості з Францією щодо SAMP/T, але це майбутні наші кроки. Сьогодні ми говоримо про Patriot. Виробляє їх тільки Америка. Також у нас є хороші домовленості з Німеччиною, знову ж таки щодо майбутніх пакетів. 

Але нам треба жити зараз, людей берегти сьогодні, а сьогодні і зараз - це США, які виробляють цю антибалістику", - пояснив президент.

"Я починав цю розмову із президентом Байденом та продовжу із президентом Трампом, я б дуже хотів, щоб українське виробництво отримало ліцензії на виробництво PAC-3 (ракети до Patriot. - Ред.). Щоб ми допомагали й іншим країнам, кому це знадобиться.

Україна не отримала ліцензії на виробництво PAC-3. Я вірю, що в майбутньому може отримаємо, або буде наша система", - додав він.

Зеленський зауважив, що Росію поки не може зупинити дипломатія, тому Україна зупиняє її "далекобійними санкціями".

"Ми дуже просимо американських партнерів допомогти нам з виділення більшої кількості ракет PAC-3. Або дати Україні ліцензії, щоб вона сама могла збільшити і давала допомогу іншим країнам", - підсумував глава держави.

Топ коментарі
Это как в анекдоте. Я тоже хочу быть миллионером, как и мой отец. А он миллионер? Нет, тоже хочет быть.
28.05.2026 14:59
І ти б хотів шоб виробниками ціх ракет був Міндіч з Цукерманом, як Фламінго.
28.05.2026 15:01
Ага, отримали ліцензії і потім агрохламідія з подолякою прийдуть на відкриття і потім після їх в'їзду полетять туди ракети, чому до сих пір вони ходять сухі?
28.05.2026 15:00
Взагалі то, на хвилинку у нас же я " лазерна зброя", так? Ви ж казали, що є в Британії, США, Китаю та Україні.
28.05.2026 14:58
Польща отримала ліцензії на ракети для Петріот, в чому проблема увійти в польське виробництво українським капіталом?
28.05.2026 15:26
Ти диви , він особисто хотів би! Ти себе вже отожнюєш з Україною? Пукіна косплееш?
28.05.2026 14:59
28.05.2026 15:26
А потім раз, і в росії штампують петріот 🐱. На ТОТ, юридично то ж Україна
28.05.2026 15:02
От саме цього, я і боюся... Наполеон, колись, казав: "Гармата перестає буть "секретною", відразу після того, як потрапляє у війська...". Так у нього й не було такої кількості шпигунів, у оточенні, як у нашого "Блазня"...
28.05.2026 15:07
трохи гірше. отримавши техлогії від потужніка кацапи допиляють ракети і навчаться ігнорувати або ставити перешкоди петріотам. і почнеться тупо тир. поки гундосе і скумбрія підписує угоду про мир в космосі з Гвінеєю.
28.05.2026 15:31
ЗЕскот хоче злити технології кацапам, московицький кловун вже у відкриту палиться
28.05.2026 15:05
А пасматрєть в глаза путіну і сайтісь пасєрєдінє, не хочеш !!!
28.05.2026 15:07
А чому тоді закрив ракетні програми?
28.05.2026 15:07
)))))))))))))))))))))))

НУ ДА НУ ДА))))))
28.05.2026 15:07
В нас вже є десятки ЗРК С-300 без ракет. І є ракета ,власного виробництва для С-300. Але виробляти її суворо заборонено. Гроші виділяти кловани категорично відмовляются. Чому так?
C-300 збиває балістику так само як і ПЕТРІОТ. Але ********** до нього ми можемо робити самі ,
але ніззя.
28.05.2026 15:11
ты теперь патриот, сиди в любой хрущёвке и потом каждый час перемещай тельце по районам
28.05.2026 15:12
Звісно хотів би щоб передати секрет виробництва кацапам
28.05.2026 15:12
Так само вважає і Путін. Бо всі ці секретні технології миттєво стануть відомі Росії.
28.05.2026 15:16
Трамп скаже для чого тобі PAC-3, ми з пуйлом домовились про "мир", єдина проблема продовження війни це ти і твоє небажання йти на поступки, в тебе нема карт і так далі...
ЗЕ тут нема про що говорити і з ким, твої заяви до Трампона нічого не дадуть, зрозумій цих ракет не буде, шукай інші варіанти...
28.05.2026 15:17
Розібрати одну ракету і студентам на курсач, зара є чудові системи сапр, та електотехнічні програми з моделюванням схем в реальному часі. Тай полетить, але в науку треба теж вкладати, без цього ніяк, інакше будуть електропастухи розробляти.
28.05.2026 15:18
Не дадуть - навіть коли б дали ліцензію - то коли ми наліпим цих ракет а їх потрібно ше на вчора
28.05.2026 15:19
ПРО - це засіб зміну балансу сил, тобто якщо ти маєш умовно 100 ядрьоних боєголовок, і твій потенційний супротивник має 100 ядрьоних бойоголовок, то ПРО - це засіб зміни балансу сил без порушення наприклад договорів про обмеження стратегічних яс. Але якщо у тебе срака гола і ти розраховуєш відбиватися від атак противника - це шлях у нікуди, ворог все одно знайде спосіб підвищити або ефективність, або знайде спосіб як перевантажити систему ПРО. Довбограй, протиракети тобі дають час, і в тебе він був. Ти його просрав.
28.05.2026 15:21
Твої куратори з москви також цього хотять.
28.05.2026 15:22
Він ще б попрсив ліцезію на виробництво авіаносців і літаків, ідіот! Заодно і на друкуваняя доларів, щоб можна було відразу розраховуватися)
28.05.2026 15:24
а хотілкою не вдавишся .
28.05.2026 15:48
Коли керує зелений блазень, ніяких виробництв іноземної зброї в Україні не може й бути, тому що зешобла насичена агентами рашки
28.05.2026 15:51
Захід чудово знає про його походження, переслідування вищих офіцерів,про "оман",про його ставку на ерма-з чого це б такому давати ******* технології і де вони опиняться через місяць-два?
28.05.2026 15:55
Іноземні дозволи і ліцензія на випуск зброї в Україні буде тільки тоді коли будуть справжні патріоти а не зелені псевдопатріоти у яких у кожного рашистський паспорт.
28.05.2026 15:57
тоді і Patriot душе швидко перетвориться у хфламинго...
28.05.2026 16:01
Мова мабуть не йде про ліцензію на повний цикл виробництва ракет PAC-3.
Для цього, крім ліцензії, необхідно мати в Україні відповідне промислове обладнання, навчений персонал та інше. Починати мабуть потрібно з виробництва певних вузлів та деталей, для яких ліцензійні вимоги менш суворі. Потрібно створити собі репутацію надійного виробника виробів заявленої кількості і відповідної якості. Далі - поступове розширення номенклатури ліцензований вузлів та деталей і в границі - повний цикл виробництва PAC-3 за відповідною ліцензією.
28.05.2026 16:11
В нас все це є. Просто клоунська влада не має бажання фінансувати власну оборонку. А без грошей нічого не виходить.
28.05.2026 16:28
Мене просто вивертає від того, що зараз коїться, дивитися на цей цинічний акторський ефір на крові вже немає жодних сил. Сьогодні це чучело з пафосом заявляє на весь світ, що «росію поки не може зупинити дипломатія». Серйозно?! А хто у 2019 році заглядав путіну в очі в пошуках миру, хто роками згодовував країні інфантильну чуш про те, що «треба просто перестати стріляти»? Ця його сліпота коштувала нам втраченого часу, поки ворог готував зашморг для України. А тепер він із протягнутою рукою клянчить у США комплекси Патріот та ліцензії на їхнє виробництво, корчачи з себе великого стратега і вирішувача проблем?! При цьому всі чомусь забули, як за його каденції були фактично поховані, позакривані та недофінансовані всі наші власні українські ракетні програми, коли «Вільху», «Нептун» і «Грім» просто спустили в унітаз, а оборонні замовлення зривалися, поки бабло закатували в асфальт. Просравши власний ВПК, він тепер героїчно шукає чуже, і це не лідерство, це посадова недбалість, за яку платять життями наші хлопці.А згадати зиму 2021-2022 років - це взагалі чистий злочин. Коли йшли десятки чітких попереджень від розвідок усього світу про неминучість нападу, замість того, щоб негайно скликати РНБО, ввести воєнний стан чи бодай часткову мобілізацію, привести війська у повну готовність, створити Ставку та оголосити дипломатичну мобілізацію в ООН, замість того, щоб чесно звернутися до нації, попередити людей і почати евакуацію з небезпечних районів, це чепушило спокійнісінько летіло в Буковель кататися на лижах та жерти горілку з друзяками. Свою родину та батьків ця шобла, звісно, вивезла, а українцям свідомо вішала локшину на вуха про травневі шашлики, закликаючи всіх залишатися вдома. Результат цієї брехні - сотні тисяч людей, які загинули у власних будинках під російськими бомбами та ракетами в Маріуполі, Бучі та Чернігові, бо просто не знали, що ворог уже на порозі. І тепер він виходить на екран і заліченими, акторськими фразами розповідає, як «ми маємо берегти людей» - ти що, зрозумів це лише на восьмому році свого президентства?! Мене нудить від його постійних брехливих обіцянок про якісь там майбутні домовленості з іншими краінами щодо виробництва ракет. Це ж класичний, найдешевший метод усіх політичних шахраїв і популістів: якщо ти повністю просрав сьогодення і тобі немає чим похвалитися зараз - просто обіцяй золоті гори та щасливе майбутнє потім. І це цинічне шоу триває на наших очах уже не перший рік, прямо на цвинтарях, на свіжих могилах, на крові та на невимовному людському горі. А нашому головному актору абсолютно пофіг на все, для нього головне - вчасно вийти в ефір, змінити футболку, зробити сумне обличчя і знову наобіцяти три мішки гречки. Це не просто провал, це історичний злочин, за який рано чи пізно доведеться відповідати за всіма статтями закону, вже без жодних аплодисментів.
28.05.2026 16:20
 
 