Я б дуже хотів, щоб Україна отримала ліцензії на виробництво ракет до Patriot, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський хотів би, щоб Україна отримала ліцензії для виробництва ракет до систем ППО Patriot. Так вона зможе не лише захистити себе, але й допомагати іншим країнам.
Про це глава держави заявив під час брифінгу у Швеції, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Що стосується антибалістики. Поки що крім Patriot інших інструментів у нас немає. У нас є домовленості з Францією щодо SAMP/T, але це майбутні наші кроки. Сьогодні ми говоримо про Patriot. Виробляє їх тільки Америка. Також у нас є хороші домовленості з Німеччиною, знову ж таки щодо майбутніх пакетів.
Але нам треба жити зараз, людей берегти сьогодні, а сьогодні і зараз - це США, які виробляють цю антибалістику", - пояснив президент.
"Я починав цю розмову із президентом Байденом та продовжу із президентом Трампом, я б дуже хотів, щоб українське виробництво отримало ліцензії на виробництво PAC-3 (ракети до Patriot. - Ред.). Щоб ми допомагали й іншим країнам, кому це знадобиться.
Україна не отримала ліцензії на виробництво PAC-3. Я вірю, що в майбутньому може отримаємо, або буде наша система", - додав він.
Зеленський зауважив, що Росію поки не може зупинити дипломатія, тому Україна зупиняє її "далекобійними санкціями".
"Ми дуже просимо американських партнерів допомогти нам з виділення більшої кількості ракет PAC-3. Або дати Україні ліцензії, щоб вона сама могла збільшити і давала допомогу іншим країнам", - підсумував глава держави.
C-300 збиває балістику так само як і ПЕТРІОТ. Але ********** до нього ми можемо робити самі ,
але ніззя.
ЗЕ тут нема про що говорити і з ким, твої заяви до Трампона нічого не дадуть, зрозумій цих ракет не буде, шукай інші варіанти...
Для цього, крім ліцензії, необхідно мати в Україні відповідне промислове обладнання, навчений персонал та інше. Починати мабуть потрібно з виробництва певних вузлів та деталей, для яких ліцензійні вимоги менш суворі. Потрібно створити собі репутацію надійного виробника виробів заявленої кількості і відповідної якості. Далі - поступове розширення номенклатури ліцензований вузлів та деталей і в границі - повний цикл виробництва PAC-3 за відповідною ліцензією.