Контракт на Patriot до сих пор не готов: Зеленский дал чиновникам неделю и пригрозил кадровыми выводами
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросу дополнительных путей поставок средств ПВО в Украину — систем и ракет для них.
Об этом он сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Поставки затягиваются
По его словам, на данный момент существует договоренность на высшем политическом уровне о приобретении "Патриотов", и эта договоренность ожидает реализации на финансовом, юридическом и техническом уровнях. Впрочем, ожидание затянулось.
"Сегодня на совещании присутствовали представители Министерства обороны и МИД, СНБО, дипломатической команды Офиса. Задача абсолютно четкая — ускорить работу над этим контрактом по "Патриотам", и это персональная ответственность привлеченных должностных лиц. Средства из европейского пакета поддержки для Украины в размере 90 миллиардов евро и другие наши финансовые ресурсы должны работать максимально оперативно для выполнения именно тех задач, которые обеспечивают украинцам защиту жизни", — подчеркивает глава государства.
По его словам, к сожалению, на сегодняшний день даже юридические шаги по этому контракту еще не проработаны.
Возможные кадровые выводы
"Установил финальный срок - неделю на все подготовительные шаги. Рассчитываю на доклад в пятницу: либо ясность относительно реализации нашей договоренности по "патриотам", либо серьезные кадровые выводы", - резюмирует глава государства.
Что предшествовало?
- 27 мая президент Владимир Зеленский направил лидеру США Дональду Трампу и Конгрессу срочное письмо с предупреждением о критическом дефиците средств ПВО в Украине.
- Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон продолжит помогать Украине защищаться. Также он отметил украинский опыт в сфере беспилотников и анонсировал масштабные инвестиции США в дроны.
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До нуля картку ту випотрошив. Хвате на пів року не думати взагалі за оплату електроенергії. Передавай собі покази та і все
і вони підуть на фронт,
напевно..
було б гарно..
як заведено на москвії..
тяжолоє наслєдіє царскава режима..
він жеж не прокурор..
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Наступного року виробники мають виготовити мінімум 30 тис. далекобійних дронів та щонайменше 3000 крилатих ракет і ракет-дронів.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час представлення внутрішнього Плану стійкості України у Верховній Раді, передає кореспондент Укрінформу.
«Ми нарощуємо все, що стосується наших дронів. Наступного року Україна виробить як мінімум 30 тисяч далекобійних дронів. Поставлене завдання зробити щонайменше 3000 крилатих ракет і ракет-дронів. Так само, як і в цьому році, у наступному році ми повністю виконаємо цілі по виробництву і постачанню всіх інших типів дронів», - наголосив Президент.
Він зазначив, що триває робота і над ракетною програмою. Вона є закритою, але Зеленський розповів, що вже є перші результати влучань нашої далекобійної «Нептун».
«Що стосується нашої ракетної програми, багато хто вже запам'ятав, передусім росіяни, наші українські «Нептуни». Але ми зробили ще «довгі» «Нептуни». Вже сама назва свідчить про завдання, і вже є перші враження. Дякую вам. Я пишаюся нашими українськими розробниками та виробниками ракет», - підкреслив Президент України.
зібрався, товстомордого з кварталу 95, всі ж свої?
А замінити ким, кількість "кварталівців" обмежена, хіба що
ще привезти від москалів за двушку.
Із відповідною https://x.com/matsuzawaoffice/status/2061736033956585881?s=20 заявою виступив член Палати радників (верхньої палати) японського парламенту Мацузава Шіґефумі (Matsuzawa Shigefumi).
За його словами, під час засідання Комітету з питань закордонних справ та оборони він порушив це питання перед міністром оборони Японії Шіндзіро Коїдзумі.
Більше - https://x.com/i/status/2062063024551129113 тут.