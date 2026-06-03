РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12756 посетителей онлайн
Новости Развитие ПВО в Украине
3 357 45

Контракт на Patriot до сих пор не готов: Зеленский дал чиновникам неделю и пригрозил кадровыми выводами

зеленский и патриот

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросу дополнительных путей поставок средств ПВО в Украину — систем и ракет для них.

Об этом он сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Поставки затягиваются

По его словам, на данный момент существует договоренность на высшем политическом уровне о приобретении "Патриотов", и эта договоренность ожидает реализации на финансовом, юридическом и техническом уровнях. Впрочем, ожидание затянулось.

"Сегодня на совещании присутствовали представители Министерства обороны и МИД, СНБО, дипломатической команды Офиса. Задача абсолютно четкая — ускорить работу над этим контрактом по "Патриотам", и это персональная ответственность привлеченных должностных лиц. Средства из европейского пакета поддержки для Украины в размере 90 миллиардов евро и другие наши финансовые ресурсы должны работать максимально оперативно для выполнения именно тех задач, которые обеспечивают украинцам защиту жизни", — подчеркивает глава государства.

По его словам, к сожалению, на сегодняшний день даже юридические шаги по этому контракту еще не проработаны.

Возможные кадровые выводы

"Установил финальный срок - неделю на все подготовительные шаги. Рассчитываю на доклад в пятницу: либо ясность относительно реализации нашей договоренности по "патриотам", либо серьезные кадровые выводы", - резюмирует глава государства.

Что предшествовало?

Автор: 

Зеленский Владимир (24388) Patriot (459)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
"Царь хароший-боярє плахіє". Не розраховуй наї@ати когось, клован. Це твоя персональна відповідальність.
показать весь комментарий
03.06.2026 13:27 Ответить
+16
Так контоакт - це за бабки, а бабок нема - з'їв кешбек, тєлємарафон і Міндіч сотоварісчі.
показать весь комментарий
03.06.2026 13:24 Ответить
+15
«Пригрозив кадровими висновками» - скільки б ця гнида пробула на посаді президента, якби народ міг робити такі ж кадрові висновки?
показать весь комментарий
03.06.2026 13:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Буде швидко й дорого як й ********** крадуни.
показать весь комментарий
03.06.2026 13:22 Ответить
Так контоакт - це за бабки, а бабок нема - з'їв кешбек, тєлємарафон і Міндіч сотоварісчі.
показать весь комментарий
03.06.2026 13:24 Ответить
Платив весь рік за електроенергію кешбеком. НА початок травня у мене залишилось 5.5к гриваків, і щоб вони не "згоріли" читий ******** свириденкі, я заплатив за електроенергію на перед
До нуля картку ту випотрошив. Хвате на пів року не думати взагалі за оплату електроенергії. Передавай собі покази та і все
показать весь комментарий
03.06.2026 13:30 Ответить
Він хоче з кредиту які виділяє ЄС, купити ракет для Петріота, зрозуміло
показать весь комментарий
03.06.2026 13:33 Ответить
Не за весь кредит. 20 % відкатів нієто не відміняв.
показать весь комментарий
03.06.2026 13:37 Ответить
«Пригрозив кадровими висновками» - скільки б ця гнида пробула на посаді президента, якби народ міг робити такі ж кадрові висновки?
показать весь комментарий
03.06.2026 13:25 Ответить
Які кадри,яких розставив ерм, такі результати.Або,як любив повторювати вождь світ.пролетаріату: кадри решают всьо.
показать весь комментарий
03.06.2026 13:25 Ответить
А попередні потужні доручення по ППО були виконані?...Один Умєров таких доручень отримував з десяток, але з посадами і шикарним життям у нього все добре...
показать весь комментарий
03.06.2026 13:26 Ответить
Сам обісрався, а шукає винних для своєї ж жопи!!
показать весь комментарий
03.06.2026 13:26 Ответить
Контракт на "Патрівот" досі не готовий? А що нам тут 4 роки втирають, що у всьому винні США? А контракт для нашого оборонпрому на "Нептуни" конструктору КБ "Луч" Коростильову готовий? А на "Вільхи", "Сапсан" та інші ракетні програми, які створили при "баризі" відправив? А на наш комплекс системи ППО "Кільчень" відправив?
показать весь комментарий
03.06.2026 13:26 Ответить
А навіщо? Клянчити набагато простіше та вигідніше фінансово для власної кишені.
показать весь комментарий
03.06.2026 13:28 Ответить
скасує броню посадовцям,
і вони підуть на фронт,
напевно..
показать весь комментарий
03.06.2026 13:27 Ответить
та ладно.....ви веселий
показать весь комментарий
03.06.2026 13:30 Ответить
замість броні - броніки..
було б гарно..
показать весь комментарий
03.06.2026 13:33 Ответить
"Царь хароший-боярє плахіє". Не розраховуй наї@ати когось, клован. Це твоя персональна відповідальність.
показать весь комментарий
03.06.2026 13:27 Ответить
це «наріт» його вважає сцарьом,
як заведено на москвії..
тяжолоє наслєдіє царскава режима..
показать весь комментарий
03.06.2026 13:37 Ответить
а під час війни ,як ви думаєте,це вже саботаж та зрада ,чи просто саботаж??а якщо президент в курсі і не робить правильний дій-він співучасник чи просто покривач???
показать весь комментарий
03.06.2026 13:28 Ответить
Заяви такое Трампу. "Завалю Украины "Пэтриотами". Старый ******.
показать весь комментарий
03.06.2026 13:29 Ответить
Ножкою ТУП..............
показать весь комментарий
03.06.2026 13:30 Ответить
ааж слюни у всі боки......страшний гном у гніві
показать весь комментарий
03.06.2026 13:31 Ответить
Яка ж печалька. Коли Потужному Голобородьку щось потрібно, то приймаються рішення ще вчорашнім числом, прикладом є незаконні санкції РНБО по санкціях на Порошенка. А необхідні документи прикриття дупи Голобородька робилися заднім числом. А що стосується захисту українців - то хто вони для нього? Він їх всіх в рот тим, чим грав на піоніно.
показать весь комментарий
03.06.2026 13:31 Ответить
Балачки
показать весь комментарий
03.06.2026 13:32 Ответить
Це не якісь невідомі «посадовці», це - бувші потужні «ефективні менеджери».
показать весь комментарий
03.06.2026 13:33 Ответить
Ішак має бути негайно заарештований, кожен день Потужності все глибше веде в пекло
показать весь комментарий
03.06.2026 13:34 Ответить
Для такого понадобится пинонов. Уверены, шо такое вам надо?).
показать весь комментарий
03.06.2026 13:37 Ответить
Петріоти, з його ж слів, потрібні нам, як повітря, а він лише "пригрозив кадровими змінами"?!
показать весь комментарий
03.06.2026 13:35 Ответить
а що він може?
він жеж не прокурор..
показать весь комментарий
03.06.2026 13:39 Ответить
Який пастух, така й череда.
показать весь комментарий
03.06.2026 13:37 Ответить
ЗЕленському навіть і тижня не надавати.Питання безпеки держави у нього повинне бути на першому місці.Так контролював що підлеглі не виконують обов'язки,так не підлеглі винні,а сам. Провів би відносно себе кадрове рішення.
показать весь комментарий
03.06.2026 13:39 Ответить
І де вони їх візьмуть, якщо Тромб повністю заблокував поставки озброєння Україні, завдяки тобою ж ініційованих мірних переговорів. Хотів перестатьстрєлять і закінчення війни вжесьогодні, от Тромб тобі і устроїть закінчення війни. Тільки у Тромба уявлення про закінчення війни своє. Тромбу похер хто капітулює. Не дасть ракет і Україна швидше програє і капітулює
показать весь комментарий
03.06.2026 13:44 Ответить
За гроші можна все купляти.
показать весь комментарий
03.06.2026 14:01 Ответить
Невже преЗЕдент подасть у відставку?
показать весь комментарий
03.06.2026 13:52 Ответить
19.11.2024
-------------
Наступного року виробники мають виготовити мінімум 30 тис. далекобійних дронів та щонайменше 3000 крилатих ракет і ракет-дронів.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час представлення внутрішнього Плану стійкості України у Верховній Раді, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми нарощуємо все, що стосується наших дронів. Наступного року Україна виробить як мінімум 30 тисяч далекобійних дронів. Поставлене завдання зробити щонайменше 3000 крилатих ракет і ракет-дронів. Так само, як і в цьому році, у наступному році ми повністю виконаємо цілі по виробництву і постачанню всіх інших типів дронів», - наголосив Президент.

Він зазначив, що триває робота і над ракетною програмою. Вона є закритою, але Зеленський розповів, що вже є перші результати влучань нашої далекобійної «Нептун».

«Що стосується нашої ракетної програми, багато хто вже запам'ятав, передусім росіяни, наші українські «Нептуни». Але ми зробили ще «довгі» «Нептуни». Вже сама назва свідчить про завдання, і вже є перші враження. Дякую вам. Я пишаюся нашими українськими розробниками та виробниками ракет», - підкреслив Президент України.
показать весь комментарий
03.06.2026 14:08 Ответить
Хоробрий гершко..
показать весь комментарий
03.06.2026 14:09 Ответить
нада срочна вєрнуть в зад шаурму, ексзавгоспа, сімірьнова в ж ОПу - тоді все запрацює! "я з ним прийшло, я з ним і піду" - чи не так?
показать весь комментарий
03.06.2026 14:10 Ответить
Пригрозив кадровими переставляннями лярв
показать весь комментарий
03.06.2026 14:13 Ответить
Оце потужнич надувся, може пердне. Кого він звільнять
зібрався, товстомордого з кварталу 95, всі ж свої?
А замінити ким, кількість "кварталівців" обмежена, хіба що
ще привезти від москалів за двушку.
показать весь комментарий
03.06.2026 14:13 Ответить
@ У парламенті Японії закликали уряд передати Україні зенітні ракети для комплексів ППО Patriot на тлі російських ударів.
Із відповідною https://x.com/matsuzawaoffice/status/2061736033956585881?s=20 заявою виступив член Палати радників (верхньої палати) японського парламенту Мацузава Шіґефумі (Matsuzawa Shigefumi).
За його словами, під час засідання Комітету з питань закордонних справ та оборони він порушив це питання перед міністром оборони Японії Шіндзіро Коїдзумі.

Більше - https://x.com/i/status/2062063024551129113 тут.

показать весь комментарий
03.06.2026 14:16 Ответить
За це треба саджати, а не строк продовжувати.
показать весь комментарий
03.06.2026 14:21 Ответить
А коли будуть "кадрові висновки" щодо тих виродків, котрі зупинили власні ракетні програми?
показать весь комментарий
03.06.2026 14:32 Ответить
Кошти з європейського пакету підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро та інші наші фінансові ресурси....невже з офшорів вкрадені в народу України...КОНТРАКТ НЕ ГОТОВИЙ, БО "ЗЕПОЦРІОТ ЗРАДНИК"
показать весь комментарий
03.06.2026 14:41 Ответить
Знову з хворої голови на здорову ,всі винні окрім самого в якого вся повнота влади для чого ти їздив по країнах Перської затоки і направив туди наших дронщиків ? Ой як ти вже всім набрид.
показать весь комментарий
03.06.2026 14:42 Ответить
Ти зезлодій це твоя особиста відповідальність гнида
показать весь комментарий
03.06.2026 14:56 Ответить
О, яке грізне! Єдине, що усвоїв, це підписувати договори. Подайте йому, і принесіть на підпис!
показать весь комментарий
03.06.2026 15:09 Ответить
Трамп суворою доганою пропітляє?)
показать весь комментарий
03.06.2026 15:16 Ответить
 
 