Контракт на Patriot до сих пор не готов: Зеленский дал чиновникам неделю и пригрозил кадровыми выводами

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросу дополнительных путей поставок средств ПВО в Украину — систем и ракет для них.

Об этом он сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

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Поставки затягиваются

По его словам, на данный момент существует договоренность на высшем политическом уровне о приобретении "Патриотов", и эта договоренность ожидает реализации на финансовом, юридическом и техническом уровнях. Впрочем, ожидание затянулось.

"Сегодня на совещании присутствовали представители Министерства обороны и МИД, СНБО, дипломатической команды Офиса. Задача абсолютно четкая — ускорить работу над этим контрактом по "Патриотам", и это персональная ответственность привлеченных должностных лиц. Средства из европейского пакета поддержки для Украины в размере 90 миллиардов евро и другие наши финансовые ресурсы должны работать максимально оперативно для выполнения именно тех задач, которые обеспечивают украинцам защиту жизни", — подчеркивает глава государства.

По его словам, к сожалению, на сегодняшний день даже юридические шаги по этому контракту еще не проработаны.

Возможные кадровые выводы

"Установил финальный срок - неделю на все подготовительные шаги. Рассчитываю на доклад в пятницу: либо ясность относительно реализации нашей договоренности по "патриотам", либо серьезные кадровые выводы", - резюмирует глава государства.

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