ППО України збила 198 російських дронів з 216, - Повітряні сили

У ніч на 5 червня Росія атакувала Україну дронами та ракетами. Сили ППО збили або подавили 198 безпілотників, зафіксовано влучання на кількох локаціях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Противник випустив дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із тимчасово окупованої території Запорізької області, а також 216 ударних безпілотників типу Shahed (зокрема реактивні модифікації), "Гербера", "Італмас", баражуючі боєприпаси "Бандероль" і дрони-імітатори "Пародія". Запуски здійснювалися з напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Чауда (тимчасово окупований Крим).

Робота ППО та результати відбиття атаки

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 07:30 українська протиповітряна оборона знищила або подавила 198 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни. Ракети Х-59/69 не досягли визначених цілей.

Водночас зафіксовано 16 влучань ударних безпілотників у 13 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей ще на 12 локаціях.

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Атака триває

За даними військових, у повітряному просторі України станом на ранок залишалися окремі ворожі безпілотники. Громадян закликають дотримуватися правил безпеки та реагувати на сигнали повітряної тривоги.