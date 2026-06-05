ППО України збила 198 російських дронів з 216, - Повітряні сили
У ніч на 5 червня Росія атакувала Україну дронами та ракетами. Сили ППО збили або подавили 198 безпілотників, зафіксовано влучання на кількох локаціях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Противник випустив дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із тимчасово окупованої території Запорізької області, а також 216 ударних безпілотників типу Shahed (зокрема реактивні модифікації), "Гербера", "Італмас", баражуючі боєприпаси "Бандероль" і дрони-імітатори "Пародія". Запуски здійснювалися з напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Чауда (тимчасово окупований Крим).
Робота ППО та результати відбиття атаки
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 07:30 українська протиповітряна оборона знищила або подавила 198 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни. Ракети Х-59/69 не досягли визначених цілей.
Водночас зафіксовано 16 влучань ударних безпілотників у 13 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей ще на 12 локаціях.
Атака триває
За даними військових, у повітряному просторі України станом на ранок залишалися окремі ворожі безпілотники. Громадян закликають дотримуватися правил безпеки та реагувати на сигнали повітряної тривоги.
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