Росія атакує Україну "шахедами" в ніч на 7 червня, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 6 червня зафіксовано рух російських ударних безпілотників у повітряному просторі України.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
- Група БпЛА на сході Харківщини, повз н.п. Савинці курс південно-західний, - повідомляється о 21:13.
- БпЛА на Житомирщині в напрямку Коростеня, - повідомлялося о 22:07.
- БпЛА в напрямку м.Павлоград з півночі, - повідомлялося о 22:33.
- БпЛА курсом на м.Запоріжжя з північно-східного напрямку, - повідомлялося о 22:28.
- БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини (Чорноморськ/Овідіополь), - повідомлялося о 22:46.
- Реактивний БпЛА на Чернігівщині, курс південно-західний, - повідомлялося о 23:00.
- БпЛА на Харківщині, курс західний (н.п.Вільшани), - повідомлялося о 23:05.
Рух дронів триває
БпЛА з акаваторії Чорного моря в напрямку Одещини, - повідомлялося о 23:48.
Реактивний БпЛА на Сумщині курсом на н.п.Ромни, - повідомлялося о 23:58.
БпЛА з акаваторії Чорного моря в напрямку Одещини (Чорноморськ), - повідомлялося о 00:11.
О 00:34 ПС повідомили:
- БпЛА на півдні Сумщини курсом на Полтавщину;
- Реактивний БпЛА на Харківщині, курс на н.п.Златопіль
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Victor Victor #437828
показати весь коментар07.06.2026 00:03 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Андрій Макогон
показати весь коментар07.06.2026 00:34 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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