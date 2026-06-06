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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну "шахедами" в ніч на 7 червня, - Повітряні сили (оновлено)

Шахеди

Ввечері 6 червня зафіксовано рух російських ударних безпілотників у повітряному просторі України. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ворожих дронів

  • Група БпЛА на сході Харківщини, повз н.п. Савинці курс південно-західний, - повідомляється о 21:13.
  • БпЛА на Житомирщині в напрямку Коростеня, - повідомлялося о 22:07.
  • БпЛА в напрямку м.Павлоград з півночі, - повідомлялося о 22:33.
  • БпЛА курсом на м.Запоріжжя з північно-східного напрямку, - повідомлялося о 22:28.
  • БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини (Чорноморськ/Овідіополь), - повідомлялося о 22:46.
  • Реактивний БпЛА на Чернігівщині, курс південно-західний, - повідомлялося о 23:00.
  • БпЛА на Харківщині, курс західний (н.п.Вільшани), - повідомлялося о 23:05.

Рух дронів триває

БпЛА з акаваторії Чорного моря в напрямку Одещини, - повідомлялося о 23:48.

Реактивний БпЛА на Сумщині курсом на н.п.Ромни, - повідомлялося о 23:58.

БпЛА з акаваторії Чорного моря в напрямку Одещини (Чорноморськ), - повідомлялося о 00:11.

О 00:34 ПС повідомили:

  • БпЛА на півдні Сумщини курсом на Полтавщину;
  • Реактивний БпЛА на Харківщині, курс на н.п.Златопіль

Читайте також: ППО знешкодила 249 із 272 російських дронів під час нічної атаки, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

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безпілотник БпЛА (5937) атака (1609) дрони (8356) Повітряні сили (3452)
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А чим Україна атакує росію?
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07.06.2026 00:03 Відповісти
Листами відкритими
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07.06.2026 00:34 Відповісти
 
 