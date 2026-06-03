Сообщено о подозрении рашистам, командовавшим ракетным ударом по одесской многоэтажке в апреле 2022 года

Служба безопасности, Офис Генерального прокурора и Национальная полиция собрали доказательную базу в отношении двух представителей командования вооруженных формирований РФ, организовавших авиаудар по 16-этажному жилому дому в Одессе 23 апреля 2022 года.

Тогда в результате атаки погибли 8 гражданских лиц, среди которых был трехмесячный ребенок. Еще 18 человек получили ранения различной степени тяжести, сообщает Цензор.НЕТ.

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Как выяснило расследование, планированием и подготовкой обстрела занимались:

командир 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии дальнего действия военно-воздушных сил РФ генерал-майор Николай Варпахович;

командир 121-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии дальней авиации военно-воздушных сил РФ полковник Олег Скитский.

По материалам дела, по указанию фигурантов их подчиненные атаковали здание одного из жилых комплексов Одессы крылатой ракетой Х-101.

Для нанесения удара по гражданскому объекту рашисты подняли в воздух стратегический бомбардировщик Ту-95.

Установлено, что запуск российской ракеты по одесской высотке произошел в районе Каспийского моря.

На основании собранных доказательств Варпаховичу и Скитскому сообщено о заочном подозрении - нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством.

Продолжаются комплексные меры по наказанию военных преступников РФ.

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