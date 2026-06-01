Вымогали 250 тыс. грн за службу в тылу: разоблачены два чиновника ТЦК в Харьковской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

Двум должностным лицам районного ТЦК и СП в Харьковской области, которые вымогали 250 тыс. грн у военнообязанного, предъявлено подозрение.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

Установлено, что за эту сумму они обещали обеспечить мужчине прохождение службы в тыловом подразделении - на должности водителя в РТЦК и СП, вместо направления в боевые части.

"Для оформления службы в тыловом подразделении было подготовлено заключение военно-врачебной комиссии о годности мужчины к службе в частях обеспечения, ТЦК и СП, учебных центрах и других подобных подразделениях.

21 мая 2026 года правоохранители задержали обоих должностных лиц в Харьковской области - сразу после получения 250 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Во время обысков в служебных помещениях изъяты документы и мобильные телефоны. В настоящее время проверяется причастность к схеме других лиц.

В настоящее время обоим подозреваемым избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога. Также они отстранены от занимаемых должностей.

Чиновники ТЦК требовали 250 тыс. грн у военнообязанного
час, "чортових адвокатів" )) падьйом!!!, не спіть, а то пєчєньок не видадуть! ))
01.06.2026 14:14 Ответить
Безкоштовно мобілізую для служби в тилу. Акція.
01.06.2026 14:14 Ответить
А отакі "космонавти" точно потрібні для затримання посадовців злочинців з ТЦК?
01.06.2026 14:21 Ответить
висновок військово-лікарської комісії про придатність чоловіка Джерело: https://censor.net/ua/p4006105

А як же люді в бєлих халатах, ні прічьом?
01.06.2026 14:29 Ответить
01.06.2026 14:29 Ответить
І знову посадовці.
01.06.2026 14:47 Ответить
 
 