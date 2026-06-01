Вымогали 250 тыс. грн за службу в тылу: разоблачены два чиновника ТЦК в Харьковской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

Двум должностным лицам районного ТЦК и СП в Харьковской области, которые вымогали 250 тыс. грн у военнообязанного, предъявлено подозрение.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Установлено, что за эту сумму они обещали обеспечить мужчине прохождение службы в тыловом подразделении - на должности водителя в РТЦК и СП, вместо направления в боевые части.

"Для оформления службы в тыловом подразделении было подготовлено заключение военно-врачебной комиссии о годности мужчины к службе в частях обеспечения, ТЦК и СП, учебных центрах и других подобных подразделениях.



21 мая 2026 года правоохранители задержали обоих должностных лиц в Харьковской области - сразу после получения 250 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Читайте: Задержан командир батальона, который вымогал у подчиненных 400 тыс. грн за "лояльное отношение". ФОТОрепортаж

Во время обысков в служебных помещениях изъяты документы и мобильные телефоны. В настоящее время проверяется причастность к схеме других лиц.

В настоящее время обоим подозреваемым избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога. Также они отстранены от занимаемых должностей.

Читайте также: За $5 тыс. обещал повлиять на ВЛК и перевести мобилизованного в тыл: разоблачен подполковник в Тернопольской области, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж











