Задержан командир батальона, вымогавший у подчиненных 400 тыс. грн за "лояльное отношение". ФОТОрепортаж

Командиру батальона одной из воинских частей на Запорожском направлении было предъявлено подозрение в получении неправомерной выгоды в сочетании с вымогательством.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Следствие утверждает, что подполковник наладил механизм получения денег от подчиненных. Командиры подчиненных подразделений должны были ежемесячно передавать ему по 200 тыс. грн за так называемое "лояльное отношение".

"Речь шла о том, чтобы командир батальона не проводил проверки, не инициировал служебные расследования и не налагал дисциплинарные взыскания, которые могли повлечь лишение подчиненных дополнительного денежного вознаграждения", - говорится в сообщении.

В рамках расследования задокументировано два эпизода получения средств.

Так, 2 апреля 2026 года подозреваемый получил от подчиненного 200 тыс. грн.

4 мая 2026 года во время получения еще 200 тыс. грн его задержали правоохранители. Общая сумма задокументированной неправомерной выгоды составляет 400 тыс. грн.

В настоящее время в суд подано ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, а также о его отстранении от должности.

Топ комментарии
+10
Може розстріляти одного такого для прикладу? Після суда звісно
06.05.2026 12:38 Ответить
+7
Ну от картинка. Де його затримали? Далеко в тилу. В цивільній одежі. Напевно живе в квартирі. Тьолкі. Ресторани. Джипи. Проживає своє найкраще життя. А буде розказувати і по всіх паперах іти тіпа "бойовий" комбат. Буде враховуватися стаж один за три. Пільги. Утримання. Харчування. А скільки таких офіцерчиків є? Тьма. Доки не буде контролю про офіційно отримані кошти і ті що фактично витрачені, доки не буде контролю за статками оцих гівнюків, ніхто із них не буде думати ні про перемоги, ні про закінчення війни, ні про ротації, ні про переатестації, ні про відновлення, ні про переозброєння, ні про технології і інш. Всі вони будуть все робити щоб для них обставини ніколи не змінювалися. Якщо скажімо стріляють совковим неактуальним гімном, то так нехай будо до скону світу. Ха ха ха.
06.05.2026 12:46 Ответить
+5
Це ж таке в кожному батальйоні-це система-і як ви думаєте куди далі ці кошти відправляє командир батальйону?
06.05.2026 12:38 Ответить
Що це за батальйон? Пишіть конкретно.
06.05.2026 12:37 Ответить
Тобі на картку?
06.05.2026 12:41 Ответить
А ти що сліпий-це система-як в гаїшників-збирають на дорогах і віддають начальнику-той далі вгору по цепочкі до самого звездовсратого
06.05.2026 12:52 Ответить
От прям всі схеми обов'язково відстьогують президенту ))) більшість схем в тіні навіть від найближчого керівництва, не говорячи вже про президента )) уявляю, приїжджає Зеленський на завод і кошмарить прибиральницю, яка з пляшечок рідкого мила відливає собі трішки на продаж і не ділиться з сонцесяйним))))
06.05.2026 13:06 Ответить
А де військовий суд , трибунали, вони взагалі є?
06.05.2026 12:39 Ответить
Не має не судів і толком і військової прокуратури. Як каже Найвеличніший "не на часі"
06.05.2026 13:04 Ответить
військові суди ліквідовано 2010 р.
06.05.2026 13:38 Ответить
Штрафбати з розжалуванням
06.05.2026 12:42 Ответить
В підрозділі,де воював мій брат, скидувались по 5000 гривень щомісяця на "потреби частини"!
06.05.2026 12:48 Ответить
От ганьбище! Ну не можемо ні як без корупції...
06.05.2026 13:06 Ответить
М. Мотивація
06.05.2026 13:17 Ответить
Це падло робило диверсію в віренному йому підрозділі. Сирського, як нікчему, вже давно потрібно відправити до суду.
06.05.2026 14:11 Ответить
Щось про "святого" Єрмака ні гу -гу....Ну звісно, тут же цілий підполковник з гривнями.... А Грінчишин з сотнями мільйонів доларів вже і не згадується....Яка краса!
06.05.2026 14:38 Ответить
Як ексголова ДПСУ дейнеко чи спійманий на гарячому суддя чи прокурор швиденько мобілізується в ЗСУ і порядок. 🙂
Тим паче що наразі розганяється прикоритними ломами та корисними ідіотами теза, що зеки воюють набагато краще ніж звичайні добровольці, які ще у лютому 2022-го року пішли до війська.
06.05.2026 15:30 Ответить
... і це під час війни, бикуючий комбат ? ,дуже швидко треба поставити його на місце
06.05.2026 17:26 Ответить
 
 