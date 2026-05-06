Задержан командир батальона, вымогавший у подчиненных 400 тыс. грн за "лояльное отношение". ФОТОрепортаж

Командиру батальона одной из воинских частей на Запорожском направлении было предъявлено подозрение в получении неправомерной выгоды в сочетании с вымогательством.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Следствие утверждает, что подполковник наладил механизм получения денег от подчиненных. Командиры подчиненных подразделений должны были ежемесячно передавать ему по 200 тыс. грн за так называемое "лояльное отношение".

"Речь шла о том, чтобы командир батальона не проводил проверки, не инициировал служебные расследования и не налагал дисциплинарные взыскания, которые могли повлечь лишение подчиненных дополнительного денежного вознаграждения", - говорится в сообщении.

В рамках расследования задокументировано два эпизода получения средств.

Так, 2 апреля 2026 года подозреваемый получил от подчиненного 200 тыс. грн.

4 мая 2026 года во время получения еще 200 тыс. грн его задержали правоохранители. Общая сумма задокументированной неправомерной выгоды составляет 400 тыс. грн.

В настоящее время в суд подано ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, а также о его отстранении от должности.

